I Dywizja koszykówki mężczyzn i kobiet powraca 9 listopada 2021 r. Dostępnych jest wiele opcji streamingu, w zależności od tego, którą konferencję chcesz oglądać.

Mecze koszykówki uniwersyteckiej transmitują następujące platformy:

–YouTube TV

–Hulu+Live TV

–fuboTV

–Sling TV

–ESPN+

Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat konferencji.

Oglądaj Big Ten online

Cena: 65 USD/miesiąc

Kanały: ESPN, BTN, CBS, Fox i FS1

Mecze Big Ten są w większości podzielone między ESPN i Big Ten Network (BTN). Kilka meczy jest transmitowanych na CBS, Fox i FS1, przy czym CBS transmituje również Big Ten Tournament Semifinals i March Madness. Big Ten Network będzie transmitować wszystkie mecze Big Ten Tournament przed półfinałami.

YouTube TV i Hulu+Live TV zapewniają wszystkie wyżej wymienione kanały. Dostępne są darmowe wersje próbne.

Marzy Ci się mecz na dużym ekranie? Dowiedz się o wszystkich sposobach przeniesienia ExpressVPN na swój TV.

Oglądaj SEC na żywo

Cena: 10 USD/miesiąc

Kanały: ESPN i SEC Network (aby uzyskać dostęp do SEC Network, użyj dodatku „Sports Extra” dla Sling TV)

Fani SEC potrzebują jedynie ESPN i SEC Network. Możesz uzyskać dostęp do obu sieci za pośrednictwem Sling TV lub Hulu+ Live TV. Wszystkie usługi oferują darmową wersję próbną.

Oglądaj streaming ACC na żywo

Cena: od 65 USD/miesiąc

Kanały: ESPN i ACC Network

ESPN transmituje większość meczów ACC, jednak niewielka część z nich jest transmitowana przez regionalne sieci sportowe i innych nadawców, takich jak ACC Network.

Oglądaj Big 12 online

Cena: od 10 USD/miesiąc

Kanały: ESPN i CBS

ESPN transmituje większość meczów Big 12. CBS będzie transmitować tylko kilka z nich.

Oglądaj mecze Pac-12

Cena: od 20 USD/miesiąc

Kanały: CBS, ESPN, Fox i Pac-12 Network

Większość meczów Pac-12 jest transmitowanych za pośrednictwem Pac-12 Network lub ESPN. Reszta jest transmitowana wyłącznie przez CBS i Fox.

Sling TV i fuboTV odpowiadają za oba główne kanały, dzięki którym można oglądać mecze Pac-12. Dostępne są darmowe wersje próbne. Możliwe, że będziesz potrzebować amerykańskiej karty kredytowej lub konta PayPal.

Opcje streamingu NCAA w szczególnych okolicznościach

Istnieje kilka opcji, które nie zapewniają dostępu do wszystkich meczów, ale mogą sprawdzić się w Twoim przypadku.

Oglądaj mecze na Paramount+

Cena: 5 USD/miesiąc

Kanały: CBS

Paramount+ oferuje pakiet „Essential”, który zawiera różne lokalne kanały CBS transmitujące mecze. Abonament kosztuje 5 USD/miesiąc. Mimo że ta oferta nie jest kompleksowa, zapewnia mnóstwo innych korzyści, a także umożliwia znalezienie interesującego Cię meczu. Dostępna jest również 7-dniowa darmowa wersja próbna.

Aby skorzystać z tej opcji:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z bezpieczną lokalizacją serwera w Stanach Zjednoczonych – taką, która pokrywa się z jedną z drużyn w meczu. Wejdź na Paramount+ i zarejestruj się. W dzień wydarzenia wejdź na Paramount+ i znajdź dany mecz w sekcji „Live TV”. Wczuj się w grę!

Oglądaj mniej popularne konferencje na ESPN+

Cena: 10 USD/miesiąc lub 100 USD/rok

ESPN+ przejął prawa do transmisji niektórych mniej popularnych konferencji, takich jak Atlantic 10, Ivy League, Ohio Valley, Conference USA, American i Mid-American. Jeśli Twoja drużyna bierze udział w jednej z tych konferencji, pamiętaj, aby zarejestrować się i dokonać subskrypcji w przystępnej cenie, która obejmuje również szereg innych wydarzeń sportowych, w tym MLS, NHL i nie tylko.

Aby skorzystać z tej opcji:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z bezpieczną lokalizacją serwera w Stanach Zjednoczonych. Wejdź na ESPN+ i zarejestruj się. Być może konieczne będzie wprowadzenie prawidłowego amerykańskiego kodu pocztowego (np. 10001, 48104). Wczuj się w grę!

Potencjalne gwiazdy NBA podczas tegorocznej koszykówki uniwersyteckiej NCAA

Podczas gdy wielu najbardziej obiecujących koszykarzy w ostatnich latach szukało alternatywy dla NCAA, koszykówka uniwersytecka wciąż jest miejscem, w którym można znaleźć większość przyszłych gwiazd NBA.

Oto lista graczy tegorocznego sezonu, którzy wkrótce mogą dołączyć do Twojej ulubionej serii NBA:

Paolo Banchero, F, Duke

Chociaż Banchero nie jest doskonale zbudowany, jest on niezwykle wszechstronnym zawodnikiem ofensywnym, który dodatkowo sprawdza się na drugim końcu parkietu. W tym sezonie powinien stanowić największą broń Duke i są duże szanse, że dołączy do NBA.

Chet Holmgren, C/F, Gonzaga

Nie ma wielu dwumetrowców, którzy potrafią poradzić sobie z piłką – rzucać i rozgrywać – jak Holmgren, co maluje przed nim świetlaną przyszłość. Zmartwieniem utalentowanego skrzydłowego jest obecnie brak wytrzymałości i szczupła sylwetka, co oznacza, że będzie musiał bardzo się postarać, jeśli zamierza konkurować z innymi obiecującymi pretendentami do NBA.

Caleb Houstan, F, Michigan

Skauci prawdopodobnie nie padną na kolana przed Houstanem, ale może on bronić wielu pozycji i konsekwentnie trafiać spoza łuku. Kanadyjczyk dostaje wysokie noty za wyczucie i jest znany z dobrych podań, chociaż jego kreatywność rzadko przekłada się na rzuty.

Jabari Smith Jr., F, Auburn

Oczywiste jest, że Smith Jr. może zdobywać punkty za rzuty, korzystając ze swoich walorów fizycznych i techniki. Prawie każdy inny aspekt jego gry pozostaje pod znakiem zapytania, jednak zdecydowanie przejawia potencjał na zostanie gwiazdą.

Jalen Duren, F, Memphis

Mierząc ponad 2 metry i ważąc ponad 100 kilogramów, Duren ma już rozmiar i siłę, aby konkurować na najwyższym poziomie. Co więcej, jest doskonałym finiszerem na obręczy. Najważniejszym pytaniem jest, czy pokaże, na co go stać, rzucając z dystansu.

Jaden Ivey, G, Purdue

Wysportowany i zwinny Ivey ma potencjał na zostanie gwiazdą NBA. W ostatnim czasie zdobywa dużo punktów dla Purdue.

TyTy Washington, G, Kentucky

Washington może przyciągać kluby, które mają braki w formacji obronnej. Jest świetnym rzucającym z dobrym wyczuciem parkietu. Wykazuje cechy przywódcze, mimo że ma tendencję do przesadnego dryblingu.

AJ Griffin, F, Duke

Zespoły NBA będą zachwycone sylwetką, techniką i sprytem Griffina, chociaż jego częste kontuzje mogą stanowić czerwoną flagę.

Streaming March Madness: FAQ

Czy mogę oglądać sport na swoim komputerze?

Oczywiście! Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do usługi streamingu z poziomu przeglądarki internetowej, zainstaluj również rozszerzenie ExpressVPN dla Chrome, Firefoxa lub Edge. Dzięki kilku przydatnym funkcjom to rozszerzenie może naprawić typowe problemy związane ze streamingiem.

Czy mogę oglądać sport na swoim telefonie lub tablecie?

Tak. ExpressVPN posiada aplikacje dla każdego popularnego urządzenia mobilnego (w tym iOS i Android).

Gdzie mogę obejrzeć transmisję March Madness?

Sprawdź informacje dotyczące konkretnego wydarzenia na górze strony, gdzie zawsze znajdziesz datę, godzinę i platformy oferujące streaming wyścigu.

Aby oglądać koszykówkę NCAA, wykonaj następujące kroki:

Zdobądź ExpressVPN Połącz się z lokalizacją serwera w Stanach Zjednoczonych Zaloguj się, aby skorzystać z preferowanej usługi streamingu (np. Sling lub Hulu) Obejrzyj wielki mecz!

Jak mogę oglądać koszykówkę na swoim telewizorze z VPN?

W skrócie, istnieje pięć różnych sposobów oglądania sportu na TV dzięki ExpressVPN:

Wykorzystaj natywną aplikację na smart TV lub urządzenie do streamingu.

Uruchom streaming na swoim komputerze i połączącz się z telewizorem za pomocą kabla HDMI.

Dubluj lub przesyłaj bezprzewodowo treści na telewizor lub urządzenie do streamingu ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego.

Łącz się z routerem obsługującym ExpressVPN (nieograniczona liczba urządzeń sprawia, że bardzo prosto możesz łączyć się z różnymi lokalizacjami serwerów).

Ciesz się MediaStreamerem, czyli rozwiązaniem ExpressVPN dla tych urządzeń, na których nie można bezpośrednio zainstalować VPN, jak np. Apple TV lub konsole do gier. Pamiętaj, że MediaStreamera wystarczy skonfigurować tylko raz, ale – w przeciwieńswtie do VPN – nie zapewnia on pełnych korzyści związanych z bezpieczeństwem. (Pamiętaj, że podłączając Apple TV lub konsolę do routera, optymalizujesz swoje doświadczenie!)

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich sposobów przeniesienia ExpressVPN na telewizor z dużym ekranem, kliknij poniżej lub po prostu skontaktuj się z pracownikiem naszej całodobowej pomocy technicznej.

Udało mi się połączyć z sugerowaną lokalizacją serwera VPN, ale nie mogę zalogować się do usługi streamingu!



Bez obaw! Obciążenie serwera szybko ulega zmianie (zwłaszcza, gdy ludzie na całym świecie próbują oglądać określone wydarzenie), ale właśnie dlatego ExpressVPN posiada szybkie serwery na całym świecie. Jeśli na przykład próbujesz uzyskać dostęp do strony w Stanach Zjednoczonych lub Niemczech, spróbuj połączyć się z inną lokalizacją serwera w tych właśnie krajach.

Jeśli próbujesz połączyć się z krajem, w którym znajduje się tylko jedna lokalizacja serwera, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie ustawień lokalizacji. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, rozłącz się z VPN, wyłącz usługi lokalizacji, a następnie ponownie połącz się z VPN. Na komputerach z systemem Windows i Mac możesz wyłączyć usługi lokalizacji w menu ustawień Prywatność i bezpieczeństwo.

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zapoznaj się z tym szczegółowym artykułem lub porozmawiaj z członkiem naszej całodobowej pomocy technicznej.

Połączono mnie z VPN, ale prędkość mojego Internetu jest niska



Jeśli Twój Internet jest wolny lub streaming wydaje się opóźniony, istnieje kilka możliwych przyczyn:

odległość wybranej lokalizacji serwera VPN od Twojej fizycznej lokalizacji jest zbyt duża

Twój typ połączenia nie jest niezawodny (połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe )

są bardziej niezawodne niż połączenia ) łączność między VPN a Twoim dostawcą usług internetowych nie jest optymalna

prędkość połączenia internetowego w Twojej lokalizacji jest niska

typ Twojego urządzenia i moc obliczeniowa nie są wystarczające

Wypróbuj każdy z poniższych kroków, aby rozwiązać problem:

pobierz najnowszą wersję ExpressVPN

połącz się z inną lokalizacją serwera VPN

zmień protokół VPN

Jeśli wypróbowano każdą z powyższych opcji, a w dalszym ciągu występuje problem z prędkością streamingu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, który jest dostępny 24/7 – ktoś odezwie się do Ciebie w ciągu kilku sekund.

Przeczytaj więcej o rozwiązywaniu problemów z prędkością streamingu.

Czy ExpressVPN zawiera konto, które oferuje dostęp do transmisji sportowych?

Nie. Mimo wszystko musisz wykupić subskrypcję lub utworzyć osobne konto na wybranej platformie. Jednak ExpressVPN zapewnia bezpieczny i szybki streaming bez narażania bezpieczeństwa lub jakości obrazu, a ponadto działa bez zarzutów ze wszystkimi najpopularniejszymi aplikacjami do streamingu z całego świata. Korzystanie z VPN do streamingu zapewnia Ci bezpieczny seans w niesamowicie szybkim HD z nieograniczonym transferem i bez „dławienia” przez dostawcę usług internetowych (co czasami może spowolnić prędkość).

Jeśli chcesz kibicować swojej ulubionej drużynie z dowolnego miejsca – nawet podczas podróży lub korzystając z niezabezpieczonych sieci, takich jak publiczna sieć Wi-Fi – ExpressVPN to świetny sposób na zwiększenie jakości transmisji sportowych.

Koszykówka uniwersytecka – ranking: top 25

Wraz z powrotem sezonu 2021/22, rankingi zmieniają się co tydzień. Kto jest Twoim faworytem? Które z tych drużyn będą rywalizować ze sobą podczas March Madness?

Baylor Bears Gonzaga Bulldogs UCLA Bruins Auburn Tigers USC Trojans Arizona Wildcats Purdue Boilermakers Duke Blue Devils Kansas Jayhawks Michigan State Spartans Houston Cougars LSU Tigers Wisconsin Badgers Villanova Wildcats Iowa State Cyclones Ohio State Buckeyes Xavier Musketeers Kentucky Wildcats Texas Tech Red Raiders Seton Hall Pirates Texas Longhorns Tennessee Volunteers Providence Friars Alabama Crimson Tide Illinois Fighting Illini

Kalendarz NCAA 2021/22

Data (ET) Wydarzenie 9 listopada 2021 – 6 marca 2022 Sezon zasadniczy 13 marca – 4 kwietnia 2022 Faza pucharowa 4 kwietnia 2022 Mistrzostwa NCAA

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunki świadczenia usług Twoich dostawców treści, aby uzyskać więcej informacji.