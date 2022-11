Oglądaj na żywo Ligę Mistrzów UEFA 2022-23

Jak oglądać na żywo Ligę Mistrzów

2022–23 ze swojego kraju

Możesz oglądać na żywo Ligę Mistrzów UEFA z VPN, wykonując kilka prostych czynności:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera VPN odpowiadającą nadawcy, którego chcesz oglądać. Przykładowo, jeśli chcesz oglądać brytyjskiego nadawcę, połącz się z bezpiecznym serwerem w Londynie. Sprawdź harmonogram wybranego nadawcy, np. BT Sport (Wielka Brytania), i znajdź mecz, który chcesz oglądać. Włącz transmisję i zacznij kibicować! Zdobądź ExpressVPN

Oglądaj za darmo Ligę Mistrzów w Irlandii

RTÉ Player

Cena: darmowe

Kanały: RTÉ 2

Możesz oglądać wybrane spotkania piłkarskiej Ligi Mistrzów z angielskim komentarzem we wtorki dzięki irlandzkiemu RTÉ Player.

Uwaga: Tylko wybrane mecze są dostępne do obejrzenia na żywo. Sprawdź harmonogram transmisji dla RTÉ 2 w dniu meczu tutaj.

Jak oglądać za darmo Ligę Mistrzów w Austrii

ServusTV

Cena: darmowe

Kanały: ServusTV

Austriacki nadawca ServusTV transmituje wybrane mecze Ligi Mistrzów z komentarzem w języku niemieckim.

Uwaga: Sprawdź harmonogram transmisji, aby zobaczyć, czy mecze są dostępne do obejrzenia.

Jak oglądać na żywo Ligę Mistrzów w USA

Paramount Plus

Cena: od 6 USD/miesiąc

Kanały: CBS i CBS Sports Network

CBS posiada prawa do transmisji Ligi Mistrzów UEFA w Stanach Zjednoczonych. Każdy mecz jest dostępny na żywo za pośrednictwem Paramount Plus, natomiast wybrane mecze będą nadawane w CBS i CBS Sports Network. Paramount Plus oferuje siedmiodniowy bezpłatny okres próbny.

Uwaga: Do subskrypcji Paramount Plus potrzebna jest amerykańska karta kredytowa.

YouTube TV

Cena: od 65 USD/miesiąc

Kanały: CBS i CBS Sports Network

YouTube TV pokaże wybrane mecze na CBS i CBS Sports Network. YouTube TV oferuje również bezpłatną wersję próbną, jeśli interesuje Cię tylko konkretny mecz.

Uwaga: Do subskrypcji YouTube TV potrzebna jest amerykańska karta kredytowa. Jeśli jej nie masz, zasubskrybuj przez Google Pay.

fuboTV

Cena: 70 USD/miesiąc

Kanały: CBS i CBS Sports Network

Oglądaj na żywo mecze Ligi Mistrzów przez cały sezon z fuboTV, który do oglądania meczów oferuje zarówno CBS, jak i CBS Sports Network.

Uwaga: Do subskrypcji fuboTV potrzebna jest amerykańska karta kredytowa.

DirectTV Stream

Cena: od 95 USD/miesiąc

Kanały: CBS i CBS Sports Network

Oglądaj na żywo mecze Ligi Mistrzów UEFA z DirecTV Stream poprzez subskrypcję pakietu „Ultimate”, który obejmuje CBS i CBS Sports Network, transmitujące mecze z całego turnieju. Jeśli chcesz obejrzeć tylko konkretny mecz, skorzystaj z pięciodniowego, bezpłatnego okresu próbnego.

Uwaga: Do subskrypcji DirecTV Stream może być potrzebna amerykańska karta kredytowa/debetowa.

Jak oglądać na żywo Ligę Mistrzów w Kanadzie

DAZN

Cena: 25 CAD/miesiąc lub 200 CAD/rok

DAZN Canada to świetny sposób na oglądanie na żywo meczów Ligii Mistrzów UEFA przez cały czas trwania rozgrywek, w tym finału zaplanowanego na 10 czerwca 2023 roku. Pamiętaj jednak, że DAZN nie oferuje już darmowego okresu próbnego.

Uwaga: Do subskrypcji DAZN Canada może być potrzebna karta kredytowa/debetowa oraz kod pocztowy (np. G1X 2W1, V9N 9C5). Jeśli nie masz takiej karty, zasubskrybuj przez usługę PayPal.

Jak oglądać na żywo Ligę

Mistrzów w Wielkiej Brytanii

BT Sport

Cena: od 25 GBP/miesiąc

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, BT Sport to najlepsze rozwiązanie do oglądania Ligi Mistrzów UEFA na żywo. Aby oglądać transmisje sportowe online, nie potrzebujesz szerokopasmowego łącza BT: wystarczy wybrać opcję „Monthly Pass”, aby uzyskać dostęp do wszystkich usług BT Sport bez konieczności zawierania umowy. Możesz skonfigurować aplikację BT Sport lub odtwarzacz internetowy w ciągu 15 minut.

Uwaga: Ta usługa jest dostępna tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii. Aby oglądać transmisje online, potrzebny jest identyfikator BT, który możesz uzyskać, mając abonament telewizyjny, ważny kod pocztowy oraz brytyjską kartę kredytową/debetową.

Oglądaj na żywo Ligę Mistrzów w Indiach

SonyLIV

Cena: 300 INR/miesiąc lub 1000 INR/rok

SonyLIV ma prawa do transmisji meczów Ligi Mistrzów UEFA w Indiach. Mecze są dostępne do oglądania poprzez aplikację SonyLIV i stronę internetową.

Uwaga: Do subskrypcji SonyLIV potrzebna jest indyjska karta kredytowa.

Oglądaj najciekawsze momenty

z Ligi Mistrzów UEFA 2022–23

YouTube

Wejdź na kanał UEFA na YouTube, aby zobaczyć najciekawsze momenty z Ligi Mistrzów, a także znane mecze, wywiady i wiele więcej.