Alex Morgan, Megan Rapinoe i reprezentacja Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej kobiet są gotowe, aby ponownie sięgnąć po złoto już 20 lipca (czwartek), kiedy to rozpoczną się Mistrzostwa Świata kobiet 2023. Stany Zjednoczone, Anglia i Niemcy znajdują się na czele 32 drużyn, które tego lata wybiegną na boisko w Australii i Nowej Zelandii.

Stany Zjednoczone przyjeżdżają na dziewiąte MŚ kobiet z nadzieją, że staną się pierwszą drużyną, która zdobędzie trzy tytuły z rzędu. W składzie Amerykanek zabraknie jednak kapitan Becky Sauerbrunn, która musi odpuścić sobie turniej z powodu kontuzji stopy. Gospodarze – Australia i Nowa Zelandia – nigdy nie dotarły nawet do fazy play-off o trzecie miejsce, nie mówiąc już o rundzie mistrzowskiej. Czy w tym roku po raz pierwszy kraj-gospodarz wygra Mistrzostwa Świata kobiet?

Niezależnie od tego, czy chcesz obejrzeć każdy z 64 zaplanowanych meczów, czy tylko zobaczyć swoją ulubioną drużynę w akcji – masz szczęście. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak obejrzeć Mistrzostwa Świata kobiet 2023 dzięki ExpressVPN!

Gdzie za darmo obejrzeć Mistrzostwa Świata kobiet?

UK: BBC iPlayer

Cena: za darmo

Kraj: UK

Mieszkasz w Wielkiej Brytanii? BBC transmituje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet za darmo przez usługę streamingową BBC iPlayer. BBC pokaże również finał Mistrzostw Świata 20 sierpnia. Pamiętaj, że być może konieczne będzie podanie brytyjskiego kodu pocztowego (np. KT6 4EU lub NW5 2HR), aby bez problemów obejrzeć Mistrzostwa Świata kobiet 2023!

UK: ITVX

Cena: za darmo

Kraj: UK

ITX (dawniej ITV Hub) oferuje zarówno treści na żądanie, jak i wydarzenia na żywo, w tym darmowe transmisje z Mistrzostw Świata kobiet 2023. Przed rozpoczęciem oglądania meczów lepiej sprawdź harmonogram. Wygląda na to, że podobnie jak BBC, ITV pokaże drugą połowę meczów Mistrzostw Świata w Wielkiej Brytanii, a także zapewni bezpłatną transmisję finału.

Australia: 7plus

Cena: za darmo

Kraj: Australia

Australijska sieć Seven będzie nadawać za darmo transmisje z Mistrzostw Świata kobiet live za pośrednictwem aplikacji 7plus! Piętnaście kluczowych meczów – w tym mecz otwarcia, ćwierćfinały, półfinały i finał – będzie transmitowanych na żywo i bezpłatnie na Seven i 7plus. Z 7plus możesz także załapać się na krykieta, AFL, a nawet wybrane mecze NFL! Pamiętaj jednak, że do utworzenia konta na 7plus wymagane jest podanie prawidłowego australijskiego kodu pocztowego (np. 2000 lub 3001).

Republika Irlandii: RTÉ i TG4

Cena: za darmo

Kraj: Republika Irlandii

Irlandzkie kanały free-to-air RTÉ i TG4 będą transmitować Mistrzostwa Świata kobiet 2023, co oznacza, że będziesz w stanie trzymać rękę na pulsie i z pomocą VPN bezpiecznie obejrzeć mecz przez RTÉ Player lub TG4.

Austria: ORF

Język: niemiecki

Austriacki serwis ORF będzie transmitować mecze MŚ kobiet 2023 za darmo. ORF oferuje bezpłatne usługi streamingu online z setkami godzin austriackich treści w j. niemieckim, a do tego możesz tu obejrzeć MotoGP, F1 i niektóre wydarzenia kolarskie!

Belgia: RTBF

Język: francuski

Belgijski kanał RTBF będzie transmitował Mistrzostwa Świata kobiet 2023. Wystarczy, że połączysz się z darmową platformą streamingową Auvio. RTBF to fantastyczny kanał dla miłośników sportu, ponieważ oferuje on również bezpłatne transmisje na żywo z Formuły 1, zawodów kolarskich i nie tylko.

Brazylia: Globoplay

Język: portugalski

Brazylijska platforma streamingowa Globoplay oferuje darmową transmisję meczów Mistrzostw Świata po portugalsku.

Niemcy: ARD/ZDF

Język: niemiecki

Niemieccy nadawcy ARD i ZDF zapewniają darmowe niemieckojęzyczne transmisje online z Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet. Obie te sieci połączą siły, aby puścić wszystkie 64 mecze!

Włochy: RAIPlay

Język: włoski

Śledź Mistrzostwa Świata kobiet 2023 na RaiPlay. Możesz oglądać mecze przez przeglądarkę lub aplikację na iOS i Androida. RaiPlay będzie transmitować 15 meczów MŚ, w tym mecze Azzurri, mecz otwarcia, dwa półfinały i finał.

Holandia: NOS

Język: holenderski

Dobra wiadomość dla fanów piłki nożnej w Holandii: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet 2023 będzie można oglądać za darmo na kanale NOS. NOS puści dwadzieścia pięć meczów, w tym mecz otwarcia, wszystkie mecze reprezentacji Holandii i kluczowe mecze fazy pucharowej na swoich głównych kanałach NPO.

Norwegia: NRK TV

Język: norweski

Norweski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny NRK TV zaoferuje darmową transmisję wybranych meczów Mistrzostw Świata kobiet 2023 z norweskim komentarzem.

Hiszpania: RTVE

Język: hiszpański

Hiszpański nadawca RTVE będzie transmitować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet 2023. RTVE jest darmowy i obejmuje zarówno treści lokalne, jak i międzynarodowe. RTVE puści 25 głównych meczów (jeden na dzień zawodów) oraz wszystkie mecze rozgrywane przez reprezentację Hiszpanii, co oznacza, że będzie można obejrzeć 15 meczów fazy grupowej (w tym mecz otwarcia), 16 meczów rundy czwartej, dwa mecze ćwierćfinałowe, dwa mecze półfinałowe, mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy, a także ceremonię otwarcia i zamknięcia… A wszystko to za darmo!

Na czym oglądać Mistrzostwa Świata kobiet w USA?

Fox i FS1 będą transmitować Mistrzostwa Świata kobiet 2023 w Stanach Zjednoczonych. Kilka usług typu cord-cutting – w tym YouTube TV i Fubo – obsługuje oba kanały, więc to idealny sposób na obejrzenie całego turnieju!

YouTube TV

Cena: od 73 USD/miesiąc

Kanały: Fox, FS1

YouTube TV oferuje ponad 70 kanałów, w tym Fox i FS1. Subskrypcja kosztuje 73 USD/miesiąc i nie wymaga podania amerykańskiego adresu rozliczeniowego (choć może być konieczne wpisanie kodu pocztowego USA w zależności od preferowanego obszaru oglądania). Usługa obejmuje wiele kanałów sportowych i darmowy okres próbny.

Fubo

Cena: 75 USD/miesiąc

Kanały: Fox, FS1

Fubo oferuje Fox, FS1 i 7-dniowy darmowy trial dla tych, którzy chcą bezpiecznie oglądać Mistrzostwa Świata kobiet 2023, ale niekoniecznie zobowiązywać się do wykupienia subskrypcji. Pamiętaj jednak, że mogą Cię poprosić o podanie karty kredytowej wydanej w kraju, z którego będziesz się rejestrować (np. USA lub Kanada).

DirecTV Stream

Cena: od 75 USD/miesiąc

Kanały: Fox, FS1

DirecTV Stream obejmuje Fox i FS1, tym samym umożliwiając oglądanie każdego meczu Mistrzostw Świata kobiet 2023. Dostępna jest darmowa wersja próbna na pięć dni.

Sling TV Blue

Cena: zależy

Kanały: Fox, FS1

Sling TV zawiera Fox i FS1 w pakiecie Blue. Pamiętaj jednak, że Sling nie oferuje już darmowego trialu, natomiast do subskrypcji wymagana jest amerykańska karta kredytowa lub PayPal.

Hulu+Live TV

Cena: od 70 USD/miesiąc

Kanały: Fox, FS1

Hulu+Live TV oferuje ABC i ESPN, a miesięczna stawka obejmuje również subskrypcję Disney+. Pamiętaj jednak, że Hulu nie zapewnia darmowej wersji próbnej i dodatkowo wymaga podania amerykańskiego kodu pocztowego oraz karty kredytowej.

Oglądaj MŚ kobiet 2023 na Peacock

Cena: 5 USD/miesiąc

Korzystając z Peacock Premium, możesz oglądać Mistrzostwa Świata kobiet po hiszpańsku przez Telemundo. Peacock kosztuje 5 USD/miesiąc.

Aby oglądać:

Pobierz ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera w USA. Wejdź na Peacock i zarejestruj się. Zaloguj się i wczuj w akcję!

Obejrzyj najciekawsze momenty z Mistrzostw Świata kobiet za darmo

FIFA+

Cena: za darmo

Chociaż nie będzie można oglądać Mistrzostw Świata kobiet 2023 na żywo za pośrednictwem FIFA+, usługa ta jest świetną aplikacją dla fanów piłki nożnej, którzy chcą ponownie obejrzeć klasyczne mecze MŚ, przeglądać najnowsze wiadomości, śledzić wyniki oraz analizować dane z meczów na całym świecie. Własna platforma streamingowa FIFA oferuje dostęp do najważniejszych momentów, dokumentów i wielu innych treści do oglądania na żądanie.

YouTube

Cena: za darmo

Na oficjalnym kanale FIFA na YouTube obejrzysz najważniejsze mecze, gole i niezapomniane momenty z całego turnieju.

MŚ kobiet 2023: grupy i lista zakwalifikowanych krajów

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Nowa Zelandia (gospodarz) Australia (gospodarz) Hiszpania Anglia Norwegia Republika Irlandii Kostaryka Haiti Filipiny Nigeria Zambia Dania Szwajcaria Kanada Japonia Chiny

Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Stany Zjednoczone Francja Szwecja Niemcy Wietnam Jamajka Południowa Afryka Maroko Holandia Brazylia Włochy Kolumbia Portugal Panama Argentina South Korea

Harmonogram Mistrzostw Świata kobiet 2023

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozpoczną się w czwartek 20 lipca o godzinie 17:00 czasu lokalnego (3:00 ET), kiedy to współgospodarz Nowa Zelandia zmierzy się z Norwegią. Finał Mistrzostw Świata odbędzie się w sobotę 20 sierpnia o godzinie 20:00 czasu lokalnego (7:00 ET) na Accor Stadium w Sydney. Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram meczów z wyszczególnieniem wszystkich 64 spotkań.

Mecz Data Czas (lokalny) Czas (ET) (Grupa A) Nowa Zelandia vs. Norwegia 20 lipca 19:00 3:00 (Grupa B) Australia vs. Republika Irlandii 20 lipca 20:00 6:00 (Grupa B) Nigeria vs. Kanada 21 lipca 12:30 22:30 (20 lipca) (Grupa A) Filipiny vs. Szwajcaria 21 lipca 17:00 1:00 (Grupa C) Hiszpania vs. Kostaryka 21 lipca 19:30 3:30 (Grupa E) Stany Zjednoczone vs. Wietnam 22 lipca 13:00 21:00 (21 lipca) (Grupa C) Zambia vs. Japonia 22 lipca 19:00 3:00 (Grupa D) Anglia vs. Haiti 22 lipca 19:30 5:30 (Grupa D) Dania vs. Chiny 22 lipca 20:00 8:00 (Grupa G) Szwecja vs. RPA 23 lipca 17:00 1:00 (Grupa E) Holandia vs. Portugalia 23 lipca 19:30 3:30 (Grupa F) Francja vs. Jamajka 23 lipca 20:00 6:00 (Grupa G) Włochy vs. Argentyna 24 lipca 19:00 2:00 (Grupa H) Niemcy vs. Maroko 24 lipca 18:30 4:30 (Grupa F) Brazylia vs. Panama 24 lipca 20:30 7:00 (Grupa H) Kolumbia vs. Korea Południowa 25 lipca 12:00 22:00 (24 lipca) (Grupa A) Nowa Zelandia vs. Filipiny 25 lipca 17:30 1:30 (Grupa A) Szwajcaria vs. Norwegia 25 lipca 20:00 4:00 (Grupa C) Hiszpania vs. Zambia 26 lipca 19:30 3:30 (Grupa C) Japonia vs. Kostaryka 26 lipca 17:00 1:00 (Grupa B) Kanada vs. Republika Irlandii 26 lipca 20:00 8:00 (Grupa E) Stany Zjednoczone vs. Holandia 27 lipca 13:00 21:00 (26 lipca) (Grupa E) Portugalia vs. Wietnam 27 lipca 19:30 3:30 (Grupa B) Australia vs. Nigeria 27 lipca 20:00 6:00 (Grupa D) Anglia vs. Dania 28 lipca 18:30 4:30 (Grupa G) Argentyna vs. RPA 28 lipca 12:00 20:00 (27 lipca) (Grupa D) Chiny vs. Haiti 28 lipca 20:30 7:00 (Grupa G) Szwecja vs. Włochy 29 lipca 19:30 3:30 (Grupa F) Francja vs. Brazylia 29 lipca 20:00 6:00 (Grupa F) Panama vs. Jamajka 29 lipca 20:30 8:30 (Grupa H) Niemcy vs Kolumbia 30 lipca 19:30 5:30 (Grupa H) Korea Południowa vs. Maroko 30 lipca 14:00 00:30 (Grupa A) Norwegia vs. Filipiny 30 lipca 19:00 3:00 (Grupa A) Szwajcaria vs. Nowa Zelandia 30 lipca 19:00. 3:00 (Grupa B) Kanada vs. Australia 31 lipca 20:00 6:00 (Grupa C) Japonia vs. Hiszpania 31 lipca 19:00 3:00 (Grupa C) Kostaryka vs. Zambia 31 lipca 19:00 3:00 (Grupa B) Republika Irlandii vs. Nigeria 31 lipca 20:00 6:00 (Grupa E) Portugalia vs. USA 1 sierpnia 19:00 3:00 (Grupa E) Wietnam vs. Holandia 1 sierpnia 19:00 3:00 (Grupa D) Haiti vs. Dania 1 sierpnia 19:00 7:00 (Grupa D) Chiny vs. Anglia 1 sierpnia 20:30 7:00 (Grupa F) Panama vs. Francja 2 sierpnia 20:00 6:00 (Grupa F) Jamajka vs. Brazylia 2 sierpnia 20:00 6:00 (Grupa G) RPA vs. Włochy 2 sierpnia 19:00 3:00 (Grupa G) Argentyna vs. Szwecja 2 sierpnia 19:00 3:00 (Grupa H) Korea Południowa vs. Niemcy 3 sierpnia 20:00 6:00 (Grupa H) Maroko vs. Kolumbia 3 sierpnia 18:00 6:00 (Runda 16) Zwycięzca grupy A vs. wicemistrz grupy C 5 sierpnia 17:00. 1:00 (Runda 16) Zwycięzca grupy C vs. wicemistrz grupy A 5 sierpnia 20:00 4:00 (Runda 16) Zwycięzca grupy E vs. wicemistrz grupy G 6 sierpnia 12:00 22:00 (5 sierpnia) (Runda 16) Zwycięzca grupy G vs. wicemistrz grupy E 6 sierpnia 19:00 5:00 (Runda 16) Zwycięzca grupy D vs. wicemistrz grupy B 7 sierpnia 17:30 3:30 (Runda 16) Zwycięzca grupy B vs. wicemistrz grupy D 7 sierpnia 17:30 6:30 (Runda 16) Zwycięzca grupy H vs. wicemistrz grupy F 8 sierpnia 18:00 7:00 (Runda 16) Zwycięzca grupy F vs. wicemistrz grupy H 8 sierpnia 20:30 4:00 (Ćwierćfinał 1) ??? vs. ??? 11 sierpnia 13:00 21:00 (10 sierpnia) (Ćwierćfinał 2) ??? vs. ??? 11 sierpnia 19:30 15:30 (Ćwierćfinał 3) ??? vs. ??? 12 sierpnia 17:00 3:00 (Ćwierćfinał 4) ??? vs. ??? 12 sierpnia 20:30 6:30 (Półfinał) ??? vs. ??? 15 sierpnia 20:00 4:00 (Półfinał) ??? vs. ??? 16 sierpnia 20:00 6:00 (3 miejsce) ??? vs. ??? 19 sierpnia 18:00 4:00 (Finał) ??? vs. ??? 20 sierpnia 20:00 6:00

Mistrzostwa Świata kobiet 2023: zakłady

Czy Stany Zjednoczone po raz kolejny wygrają Mistrzostwa Świata kobiet? Oto najnowsze przewidywania według FanDuel Sportsbook.

Kraj Kurs Stany Zjednoczone +240 Anglia +410 Hiszpania +650 Niemcy +750 Australia +1100 Francja +1100 Szwecja +1800 Holandia +2400 Brazylia +2800 Kanada +3200 Japonia +3400 Włochy +5000 Norwegia +5000 Korea Południowa +6500 Dania +8000 Nowa Zelandia +8000 Portugalia +8000 Chiny +10000 Republika Irlandii +10000 Szwajcaria +16000 Kolumbia +16000 Jamajka +43000 Wietnam +43000 Argentyna +43000 Zambia +43000 Nigeria +43000 Kostaryka +43000 Maroko +43000 Filipiny +43000 RPA +43000 Haiti +43000 Panama +43000

