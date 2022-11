Jak oglądać na żywo rozgrywki Premier League z VPN w Twoim kraju

Możesz oglądać mecze angielskiej Premier League z VPN, wykonując kilka prostych kroków:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera VPN, która odpowiada nadawcy, którego chcesz oglądać. Na przykład, jeśli chcesz oglądać brytyjskiego nadawcę, połącz się z bezpiecznym serwerem w Londynie. Sprawdź harmonogram wybranego nadawcy, np. Sky Sports (UK) i znajdź mecz, który chcesz oglądać. Ciesz się transmisją!

Oglądaj na żywo EPL i EFL Cup w Kanadzie

fuboTV

Cena: 25 CAD/miesiąc lub 180 CAD/rok

Mecze angielskiej Premier League i EFL Cup można oglądać na żywo w Kanadzie w usłudze fuboTV, która transmituje wszystkie 380 meczów angielskiej Premier League w sezonie 2022-23. Dostępny jest 7-dniowy bezpłatny okres próbny. Dodatkowo, fuboTV transmituje również mecze Ligue 1, Serie A i Coppa Italia. Aby bezpiecznie oglądać mecze EPL w Kanadzie z VPN:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera w Kanadzie. Przejdź na fuboTV (Kanada). Włącz mecz i baw się dobrze!

Uwaga: Do subskrypcji kanadyjskiego fuboTV może być potrzebny kanadyjski kod pocztowy (np. G1X 2W1, V9N 9C5).

Oglądaj na żywo angielską Premier League i EFL Cup w Wielkiej Brytanii

NOW

Cenae: 33 GBP/miesiąc lub 12 GBP/przepustka dzienna

Kanał: Sky Sports Football

NOW to doskonały sposób na oglądanie 11 kanałów Sky Sports online bez umowy, co obejmuje transmisje rozgrywek Premier League i EFL Cup w sezonie 2022-23. Jeśli chcesz obejrzeć tylko jeden konkretny mecz, możesz skorzystać z przepustki dziennej lub siedmiodniowego bezpłatnego okresu próbnego NOW. Sprawdź oficjalny harmonogram Sky Sports, aby wiedzieć, kiedy oglądać.

Sky Sports

Sky Sports będzie transmitować mecze Premier League i EFL Cup w sezonie 2022-23. Usługa Sky Sports jest dostępna tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii i wymaga zawarcia umowy. Jednak subskrybenci mogą również obejrzeć wszystkie wydarzenia online za pośrednictwem aplikacji Sky Go na komputery stacjonarne, iOS i Androida. Jeśli nie posiadasz karty wydanej w Wielkiej Brytanii lub Irlandii, skorzystaj z transmisji od NBC dla Premier League.

Uwaga: Aby dokonać subskrypcji, potrzebna jest brytyjska lub irlandzka karta kredytowa/debetowa.

BT Sport

Cena: od 25 GBP/miesiąc

BT Sport również ma prawa do transmisji Premier League w Wielkiej Brytanii. Usługa ta jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nie potrzebujesz szerokopasmowego łącza BT, aby oglądać transmisje sportowe online – wystarczy wybrać opcję „Monthly Pass”, aby uzyskać dostęp do usługi BT Sport bez konieczności zawierania umowy. Konfiguracja aplikacji BT Sport lub odtwarzacza internetowego trwa tylko 15 minut.

Amazon Prime Video

Cena: 8 GBP/miesiąc

Amazon Prime Video zabezpieczył prawa do wyłącznej transmisji 20 meczów Premier League w sezonie 2022-23, które nie będą emitowane na Sky Sports czy BT Sport. Pierwsze dziesięć meczów odbędzie się 18-19 października (w tym Arsenal vs. Manchester City i Manchester United vs. Tottenham Hotspur). Po przerwie mundialowej Prime Video będzie transmitować mecze z Boxing Day. Subskrypcja zapewnia również dostęp do całej biblioteki Prime Video w Wielkiej Brytanii. Jeśli chcesz obejrzeć tylko jeden wybrany mecz, serwis oferuje 30-dniowy darmowy okres próbny dla nowych klientów.

Oglądaj na żywo EPL i EFL Cup w USA

NBC

NBC jest oficjalnym nadawcą angielskiej Premier League w USA do końca sezonu 2027-28 i pokaże wszystkie 380 meczów na żywo na platformach NBC Universal. Mecze będą transmitowane na żywo w NBC i USA Network, lub poprzez serwis streamingowy NBC – Peacock. Peacock pokaże tylko 175 meczów (zobacz rozpiskę tutaj). Darmowe wersje próbne są dostępne w kilku serwisach oferujących te kanały.

Hulu + Live TV

Cena: 70 USD/rok

Kanały: NBC i USA Network

Usługa telewizji na żywo Hulu obejmuje NBC i USA, które prowadzą transmisje meczów angielskiej Premier League w sezonie 2022-23. Dodatek Hulu + Live TV oferuje również ponad 75 kanałów i daje dostęp do pełnych sezonów popularnych programów telewizyjnych i filmów na żądanie, zapewniając wszechstronny pakiet rozrywki.

Uwaga: Do subskrypcji Hulu może być potrzebna amerykańska karta kredytowa/debetowa.

Sling Blue

Cena: od 35 USD/miesiąc

Kanały: NBC i USA Network

Pakiet Sling Blue od serwisu Sling TV zawiera wiele kanałów, w tym NBC i USA Network, dzięki czemu można oglądać mecze angielskiej Premier League w sezonie 2022-23. Koszt to 25 USD za miesiąc, co nie obejmuje subskrypcji Sling w wysokości 10 USD za miesiąc, ale można skorzystać z trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Peacock Premium

Cena: 5 USD/miesiąc

Oglądaj 175 meczów angielskiej Premier League z sezonu 2022-23 dzięki usłudze streamingu online NBC Peacock Premium. Usługa oferuje siedmiodniowy bezpłatny okres próbny, a także dostęp do innych sportów na żywo oraz tysięcy godzin filmów i programów telewizyjnych.

Uwaga: Do subskrypcji Peacock Premium może być potrzebna amerykańska karta kredytowa/debetowa.

Youtube TV

Cena: od 65 USD/miesiąc

Kanały: NBC, CNBC i USA Network

YouTube TV zawiera NBC, CNBC i USA Network, umożliwiając oglądanie na żywo meczów Premier League online w sezonie 2022-23. Dostępna jest pięciodniowy bezpłatny okres próbny, a YouTube TV obsługuje Fire TV, Androida, iOS, Apple TV, a także przesyłanie treści z Chromecast do telewizora.

DirecTV Stream

Cena: od 75 USD/miesiąc

Kanały: NBC, CNBC i USA Network

DirecTV Stream to popularna platforma streamingowa dla fanów sportu, która zawiera wszystkie kanały transmitujące mecze EPL na żywo. Dostępny jest pięciodniowy bezpłatny okres próbny.

Uwaga: Aby dokonać subskrypcji DirecTV Stream, może być wymagane podanie amerykańskiego kodu pocztowego (np. 90210, 10022) oraz ważnej amerykańskiej karty kredytowej/debetowej.

ESPN+

Cena: 10 USD/miesiąc lub 100 USD/rok

Choć ESPN+ nie transmituje meczów angielskiej Premier League, jest oficjalnym nadawcą EFL Cup w USA. ESPN+ jest również dostępny w pakiecie z Disney+ i Hulu za 70 USD/miesiąc.

Oglądaj na żywo Premier League w Australii

Optus Sport

Cena: 25 AUD/miesiąc lub 200 AUD/rok

Oglądaj na żywo wszystkie mecze Premier League w Australii z Optus Sport, który ma prawa do transmisji Premier League na następne sześć sezonów. Optus Sport oferuje również mecze angielskiej Women’s Super League (WSL) i ma wyłączne prawa w Australii do transmisji Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet w 2023 r.

Uwaga: Do subskrypcji Optus Sport może być potrzebny australijski numer telefonu.

Jak oglądać mecze Premier League w Indiach

Star Sports (Disney + Hotstar)

Cena: 49 INR/miesiąc (urządzenia mobilne), 499/rok (urządzenia mobilne), 899/rok (wszystkie urządzenia)

Disney+ Hotstar to najlepszy sposób na oglądanie meczów angielskiej Premier League w Indiach dzięki kanałom Star Sports. Otrzymasz również dostęp do rozgrywek piłkarskich Bundesligi, Formuły 1, badmintona, tenisa stołowego i wielu lig krykieta na całym świecie. Obecnie nie ma dostępnych bezpłatnych wersji próbnych, ale serwis oferuje 48-godzinną politykę zwrotu pieniędzy, jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji.

Uwaga: Do subskrypcji Disney+ Hotstar może być potrzebna indyjska karta kredytowa/debetowa i numer telefonu.

Oglądaj gole i najlepsze momenty na YouTube

Niezależnie od tego, czy chcesz obejrzeć kompilacje bramek, czy przypomnieć sobie najśmieszniejsze wywiady z udziałem José (wiesz, że chcesz), wejdź na YouTube, aby przekonać się, że nie ma nic lepszego niż angielska liga piłkarska!