Oglądaj transmisje kolarskie na żywo z VPN

Obejrzysz kolarstwo w kilku prostych krokach:

Zaopatrz się w ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera odpowiadającą regionowi nadawcy, którego chcesz oglądać. Na przykład brytyjscy użytkownicy, którzy chcą oglądać ITV, powinni połączyć się z serwerem w Wielkiej Brytanii. Odwiedź wybranego nadawcę i zarejestruj się, jeśli to konieczne. Zacznij kibicować!

Jak oglądać na dużym ekranie

Czy VPN pomoże mi oglądać kolarstwo z innego kraju?

Niektórzy użytkownicy oglądają wydarzenia kolarskie, łącząc się z serwerem VPN w kraju innym niż ich własny, ale może to naruszać prawa autorskie lub warunki korzystania z usługi streamingu. ExpressVPN jest narzędziem służącym do ochrony prywatności i bezpieczeństwa, a korzystanie z niego w celu ominięcia zasad związanych z prawami autorskimi jest niezgodne z naszymi Warunkami świadczenia usług. Nie widzimy ani nie kontrolujemy tego, co robisz podczas łączenia się z naszym VPN, więc to do Ciebie należy upewnienie się, że korzystasz z niego zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi postanowieniami i przepisami prawnymi.

Najlepszy VPN do oglądania kolarstwa

ExpressVPN to najlepszy VPN do bezpiecznego oglądania kolarstwa live. Dzięki serwerom nowej generacji o przepustowości 10 Gb/s w lokalizacjach na całym świecie, możesz cieszyć się pełną ochroną prywatności VPN, nie tracąc ani sekundy z akcji. ExpressVPN oferuje łatwe w użyciu aplikacje na Windowsa, Maca, Androida i iOS, nie wspominając już o wielu sposobach oglądania transmisji na dużym ekranie telewizora. Jeśli potrzebujesz pomocy, ExpressVPN zapewnia całodobowe wsparcie przez czat na żywo oraz pozbawioną ryzyka 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy!

Gdzie mogę obejrzeć kolarstwo online?

Darmowe sposoby na oglądanie kolarstwa

France TV

Kraj: Francja

France TV oferuje różnorodne francuskie i obcojęzyczne filmy, seriale telewizyjne, filmy dokumentalne oraz transmisje sportowe na żywo. France TV Sport transmituje Tour de France za darmo na swojej stronie internetowej. Możesz włączyć France TV, aby śledzić 24-dniowy wyścig kolarski na każdym etapie z francuskim komentarzem, a także inne sporty na żywo, w tym French Open (Roland Garros) oraz francuskie filmy i telewizję.

Jak oglądać France TV z VPN

ITV

Kraj: Wielka Brytania

Kanały: ITV 4

Brytyjska sieć ITV oferuje relacje z wielu wydarzeń kolarskich przez cały rok. A oprócz tego, jeśli przegapisz jakieś smaczki, zawsze możesz je obejrzeć na ITVX zaraz po transmisji. Upewnij się, że znasz ich harmonogram kolarski, aby zawsze być na bieżąco.

Chcesz obejrzeć kolarstwo na dużym ekranie? Poznaj wszystkie sposoby przeniesienia ExpressVPN na swój TV.

RTBF

Kraj: Belgia

Belgijski serwis RTBF koncentruje się na treściach związanych z kolarstwem, sportami motorowymi, tenisem i piłką nożną, a także transmituje większość najważniejszych wydarzeń kolarskich. Ale wiesz, co w tym najlepsze? Jest całkowicie darmowy! Jeśli nie przeszkadza Ci francuski komentarz, RTBF posiada prawa do transmisji Tour de France i oferuje darmowy stream z tego wydarzenia.

RTS

Kraj: Szwajcaria

RTS to nadawca publiczny w Szwajcarii, który oferuje różnorodne programy radiowe i telewizyjne w języku francuskim. Promuje szeroką kolekcję rozrywki, która obejmuje programy (też na żywo) związane ze sportem, kulturą i wiadomościami sportowymi. A co najlepsze, ten kanał jest całkowicie darmowy!

SBS

Kraj: Australia

Oglądaj wszystkie wyścigi Grand Tour na żywo w SBS On Demand, a także klasyki i inne kluczowe wyścigi w całym sezonie. SBS jest wyłącznym niekodowanym nadawcą Tour de France, Tour de France Femmes i nie tylko! Możesz przejść do usługi streamingu SBS On Demand i wczuć się w akcję, a także obejrzeć powtórki i najciekawsze momenty.

Jak oglądać wyścigi kolarskie w Twoim kraju

Wielka Brytania

Eurosport

Cena: różni się

Kanały: Eurosport 1

Transmisje kolarskie w Eurosporcie to relacje na żywo z wybranych wydarzeń kolarskich na kilku rynkach europejskich oraz w Wielkiej Brytanii. Eurosport kolarstwo live zapewni Ci niezapomniane emocje.

GCN+

Cena: 7 GBP/miesiąc lub 40 GBP/rok

GCN+ to świetny sposób dla widzów w Wielkiej Brytanii na transmitowanie na żywo najważniejszych wydarzeń kolarskich. Śledź każdy etap w przeglądarce, aplikacji mobilnej lub na swoim smart TV. Możesz oglądać kolarstwo live i bez reklam lub nadrobić zaległości w dogodnym momencie dzięki powtórkom na żądanie i pakietom z najważniejszymi wydarzeniami. Pełną listę wyścigów dostępnych w Wielkiej Brytanii sprawdzisz tutaj.

Uwaga: Do subskrypcji w wybranym regionie GCN+ może być wymagana lokalna karta kredytowa/debetowa.

Stany Zjednoczone

NBC

Cena: od 5 USD/miesiąc

Kraj: USA

Kanały: NBCSN i Peacock TV

NBCSN posiada prawa do transmisji Tour de France, Vuelta a Espana, Paris-Roubaix i Tour de Suisse w USA. Wybrane wyścigi są również transmitowane w serwisie streamingowym NBC, Peacock. YouTube TV, Fubo i DirecTV Stream oferują darmowe wersje próbne.

Chociaż Peacock, Sling TV i Hulu + Live TV nie oferują bezpłatnych triali, wszystkie te opcje idealnie nadają się do oglądania najważniejszych wydarzeń kolarskich przez cały rok. Dostępne są różne darmowe wersje próbne.

Uwaga: Do subskrypcji YouTube TV, Peacock TV, Fubo, Sling TV lub Hulu + Live TV wymagana jest amerykańska karta kredytowa/debetowa.

Fubo

Cena: 80 USD/miesiąc

Kanały: Fubo Cycling i NBCSN

Fubo ma dedykowany kanał poświęcony kolarstwu (Fubo Cycling). Użyj dodatku Fubo Cycling (12 USD/miesiąc), aby oglądać Fubo Cycling. Dostępny jest siedmiodniowy bezpłatny okres próbny.

Uwaga: Do subskrypcji Fubo może być potrzebna amerykańska karta kredytowa/debetowa.

GCN+

Cena: Race Pass kosztuje 9 USD/miesiąc lub 50 USD/rok

GCN+ to świetny sposób dla widzów w USA i Kanadzie na transmitowanie na żywo najważniejszych wydarzeń kolarskich. Śledź każdy etap w przeglądarce, aplikacji mobilnej lub na swoim smart TV. Możesz oglądać kolarstwo live i bez reklam lub nadrobić zaległości w dogodnym momencie dzięki powtórkom na żądanie i pakietom z najważniejszymi wydarzeniami.

Uwaga: Do subskrypcji GCN+ może być potrzebna amerykańska lub kanadyjska karta kredytowa/debetowa.

FloBikes

Cena: 30 USD/miesiąc lub 150 USD/rok

FloBikes zapewnia relacje na żywo z kilku najważniejszych wydarzeń kolarskich przez cały rok dla widzów w USA. Oglądaj transmisje na żywo z wiosennych klasyków, wyścigów etapowych World Tour, Pucharów Świata i Mistrzostw Świata UCI. Otrzymasz również dostęp do biblioteki ekskluzywnych materiałów wideo i artykułów. FloBikes działa również na Roku, Apple TV, Fire TV Stick oraz urządzeniach z iOS i Androidem.

Kalendarz wydarzeń kolarskich 2024

Prawdopodobnie znasz Tour de France i Giro d’Italia, ale co z Brabantse Pijl lub Renewi Tour? Cycling Stage prezentuje pełną listę wydarzeń kolarskich, które możesz obejrzeć w 2024 roku.

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Zapoznaj się z Warunkami świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunkami użytkowania Twojego dostawcy treści, aby uzyskać więcej informacji.