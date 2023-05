Slik installerer du et VPN på Steam Deck

Installasjon av ExpressVPN-appen

SteamOS

Steam Decks standard operativsystem, SteamOS, er basert på Arch Linux. Bare last ned og installer ExpressVPNs Linux-app for Arch på Steam Deck. Husk at systemoppdateringer på SteamOS kan fjerne tredjepartsapper og at ExpressVPN kanskje må installeres på nytt etter hver oppdatering.

Windows

Steam Deck støtter også offisielt installasjon av Windows 10 og 11 som et alternativt operativsystem. Hvis du bruker Windows, last ned og installer ExpressVPNs Windows-app på Steam Deck.

Koble til en VPN-ruter

Alternativt kan du koble Steam Deck til en VPN-aktivert ruter for å oppnå full VPN-beskyttelse etter en rask og enkel installasjonsprosess. Hvis du er basert i USA, kan du også skaffe deg ExpressVPNs Aircove-ruter med innebygd^ VPN-beskyttelse.