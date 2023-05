Steam Deck to przenośna konsola do gier wydana na początku 2022 roku, będąca efektem kilkuletniej pracy Valve Corporation. Konsola obsługuje niestandardową dystrybucję Linuksa o nazwie SteamOS, opartej na Arch Linux. Zawiera witrynę sklepu Steam i program uruchamiający gry.

Co to jest Steam Deck?

Inną opcją jest połączenie konsoli Steam Deck do routera obsługującego VPN . Pozwoli Ci to uzyskać pełną ochronę VPN po szybkiej i prostej instalacji. Jeśli mieszkasz w USA , możesz skorzystać z routera Aircove dla ExpressVPN z wbudowaną ochroną^ VPN.

Korzystając z ExpressVPN do gier online, możesz zamaskować swój prawdziwy adres IP . To może Ci pomóc w obejściu nieuczciwej przewagi podczas ataku DDoS (ang. distributed denial of service), którego celem jest tworzenie opóźnień i zakłóceń w grach online.

Możesz obniżyć opóźnienie i ogólne lagowanie, skracając trasy połączeń między Tobą a serwerami gier. W takim przypadku pakiety danych są w stanie szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerami gier, zauważalnie redukując opóźnienia między tym, co robisz, a tym, co dzieje się w grze, co działa na Twoją korzyść. Aby zapewnić sobie pełną płynność, zalecamy połączyć się z serwerem VPN znajdującym się najbliżej serwera gry.

Usługi VPN dodają do połączenia online warstwę szyfrowania. Teoretycznie może to spowolnić prędkość Internetu. ExpressVPN ma jednak niesamowicie szybką, świetnie zoptymalizowaną sieć, więc prawdopodobnie nie zauważysz dużej różnicy!

