Steam Deck on käsikonsoli, jonka on kehittänyt Valve Corporation ja joka julkaistiin alkuvuodesta 2022 oltuaan usean vuoden ajan kehityksessä. Konsolin käyttöjärjestelmänä toimii sille räätälöity Linux-jakelu nimeltään SteamOS, joka perustuu Arch Linuxiin ja johon sisältyy Steamin kauppanäkymä sekä pelikirjasto.

Kun pelaat verkossa Steam Deckillä ExpressVPN:n kanssa, kaikki tietosi pysyvät yksityisinä ja samalla olet suojattu DDoS-hyökkäyksiltä (palvelunestohyökkäys). VPN voi myös vähentää viivettä laitteesi ja pelipalvelinten välillä yhdistämällä sinut palvelinsijaintiin, joka on verkkoisäntää lähempänä. Tällöin pelikokemuksesi on kaikin puolin sujuvampi.

Kun käytät ExpressVPN:ää verkkopelaamiseen, todellinen IP-osoitteesi pysyy piilossa . Tämä auttaa ehkäisemään DDoS-hyökkäyksen (distributed denial of service) tuomaa epäreilua asemaa – hyökkäyksen tarkoituksena on aiheuttaa lagia ja keskeytyksiä pelikokemuksesi häiritsemiseksi.

Kyllä! ExpressVPN on optimoitu toimimaan sujuvasti Steam Deckin kanssa, ja se on helppo asentaa. Jos sinulla on ongelmia ExpressVPN:n käyttöönotossa tai käyttämisessä, ota vain yhteyttä asiakastukeemme milloin tahansa.

