Hongkongs rettighetslov garanterer ytringsfrihet, og dette strekker seg i tillegg til bruken av internett. Mens det er lover for å hindre datakriminalitet og forby distribusjon av uanstendig materiale, har Hongkong fortsatt noe av den beste internettfriheten i verden, som gir ubegrenset tilgang til tjenester som Facebook, Google og Skype.

Myndighetene i Hongkong blokkerer ikke noen nettsteder og krever ikke at nettstedseiere har en lisens for å drive et nettsted. Imidlertid har lokale nettleverandører lov til logge kunders nettbruk, som mange ser på som en invasjon av personvern på nettet. For å beskytte din anonymitet kan du bruke et VPN til å kryptere og sikre dine data mot overvåking fra nettleverandører.