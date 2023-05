Obtenha a melhor VPN para Steam Deck em 2023

Como instalar uma VPN no Steam Deck

Instalando o aplicativo ExpressVPN

SteamOS

O sistema operacional padrão do Steam Deck, SteamOS, é baseado no Arch Linux. Basta baixar e instalar o aplicativo ExpressVPN Linux para Arch em seu Steam Deck. Lembre-se de que as atualizações do sistema no Steam OS podem remover aplicativos de terceiros e que a ExpressVPN pode precisar ser reinstalada após cada atualização.

Windows

O Steam Deck também suporta oficialmente a instalação do Windows 10 e 11 como um sistema operacional alternativo. Se você estiver usando o Windows, basta baixar e instalar o aplicativo ExpressVPN para Windows no Steam Deck.

Conecte-se a um roteador VPN

Como alternativa, você pode conectar seu Steam Deck a um roteador habilitado para VPN para obter proteção VPN completa após um processo de instalação rápido e fácil. Se você mora nos EUA, também pode obter o roteador ExpressVPN Aircove com proteção VPN integrada^.