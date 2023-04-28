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Воспользуйтесь VPN №1 для Steam Deck в 2023 году

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ExpressVPN для Steam Deck

Начать работу с VPN для Steam Deck просто! После установки ExpressVPN на устройство Steam Deck подключитесь к VPN-сети в одно действие и наслаждайтесь всем перечисленным:

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Вы можете играть или смотреть потоковые видео, а ExpressVPN защитит ваши действия онлайн при помощи первоклассного шифрования.

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Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Что такое Steam Deck?

Что такое Steam Deck?

Steam Deck — это портативная игровая система, разработанная компанией Valve, которая появилась на рынке в начале 2022 года после нескольких лет разработки. На приставке установлен кастомный дистрибутив Linux (SteamOS) на базе Arch Linux, а также магазин игр и приложение для запуска игр Steam.

В каждой модели свой объем внутренней памяти, но остальные характеристики у них одинаковые. Также в каждой модели есть возможность увеличить объем памяти при помощи microSD-карт.

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Гейминг на Steam Deck с VPN.

Гейминг с VPN на Steam Deck

Играя онлайн на Steam Deck с ExpressVPN, вы сохраните приватность своих данных и защитите себя от DDoS-атак (распределенная атака типа «отказ в обслуживании»). VPN также поможет уменьшить время ответа на запросы игровых серверов, подключая ваше устройство к локациям, расположенным ближе к узлам сети. Так ваш игровой процесс станет лучше.

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Как установить VPN на Steam Deck.

Как установить VPN на Steam Deck?

Установка приложения ExpressVPN

SteamOS

Операционная система приставки Steam Deck по умолчанию (SteamOS) создана на базе Arch Linux. Просто загрузите и установите приложение ExpressVPN для Linux Arch на свою приставку Steam Deck. Стоит помнить, что при обновлении системы Steam OS могут удаляться приложения сторонних сервисов, так что, возможно, приложение ExpressVPN нужно будет переустанавливать после каждого такого обновления.

Windows

Приставка Steam Deck также официально поддерживает установку Windows 10 и 11 в качестве альтернативных операционных систем. Если вы пользуетесь ОС Windows, просто загрузите и установите приложение ExpressVPN для Windows на свою приставку Steam Deck.

Подключение к VPN-роутеру

Вы также можете подключить свою приставку Steam Deck к роутеру с VPN-прошивкой, чтобы получить полную VPN-защиту. Для этого следуйте быстрой и простой инструкции по подключению. Если вы находитесь в США, то можете купить роутер Aircove от ExpressVPN со встроенной* VPN-защитой.

*Для использования VPN-функций требуется активная подписка на ExpressVPN, приобрести которую необходимо отдельно.
Без нее роутер может работать в стандартном режиме.

Экран, на котором изображена часть мира, выходящая из него.

Страны, где можно купить Steam Deck

Игровую систему Steam Deck можно заказать в США, Канаде, странах ЕС и Великобритании. В Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге пока можно оформить предварительный заказ.

ЧаВо: VPN для Steam Deck

Работает ли Steam Deck с VPN?
Готова ли VR-среда для Steam Deck?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Будет ли VPN замедлять мое подключение во время гейминга на Steam Deck?
За счет чего VPN снижает пинг?
Как VPN защищает от DDoS-атак?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

Зачем пользоваться ExpressVPN для гейминга?

Серверы в 94 странах мира

Безопасные серверы в Индии, Бразилии, Великобритании, Австралии и множестве других регионов.

Неограниченная пропускная способность

Вы сможете играть онлайн столько, сколько захотите. Мы вам не помешаем.

Продвинутая техподдержка

Служба поддержки ExpressVPN доступна круглосуточно в онлайн-чате и по электронной почте.

Ослепительно быстрые подключения

Ослепительно быстрые подключения позволяют практически забыть о буферизации. Запустите проверку скорости и убедитесь сами.

Свободный доступ к контенту

Получите доступ к сайтам, заблокированным в ряде стран — например, к YouTube, Twitter и Facebook.

Гарантия возврата денег

Если вам не понравится играть на Steam Deck с ExpressVPN, верните свой платеж полностью в течение 30 дней.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Загрузите VPN для Steam Deck, ничем не рискуя

Не уверены, что готовы играть на Steam Deck с VPN?

Попробуйте наше приложение без риска. Мы уверены в своем продукте, поэтому предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

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