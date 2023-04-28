Воспользуйтесь VPN №1 для Steam Deck в 2023 году

Как установить VPN на Steam Deck?

Установка приложения ExpressVPN

SteamOS

Операционная система приставки Steam Deck по умолчанию (SteamOS) создана на базе Arch Linux. Просто загрузите и установите приложение ExpressVPN для Linux Arch на свою приставку Steam Deck. Стоит помнить, что при обновлении системы Steam OS могут удаляться приложения сторонних сервисов, так что, возможно, приложение ExpressVPN нужно будет переустанавливать после каждого такого обновления.

Windows

Приставка Steam Deck также официально поддерживает установку Windows 10 и 11 в качестве альтернативных операционных систем. Если вы пользуетесь ОС Windows, просто загрузите и установите приложение ExpressVPN для Windows на свою приставку Steam Deck.

Подключение к VPN-роутеру

Вы также можете подключить свою приставку Steam Deck к роутеру с VPN-прошивкой, чтобы получить полную VPN-защиту. Для этого следуйте быстрой и простой инструкции по подключению. Если вы находитесь в США, то можете купить роутер Aircove от ExpressVPN со встроенной* VPN-защитой.