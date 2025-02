Waar je alle in 2025 Oscar-genomineerde films kunt kijken

De 97e Academy Awards worden gehouden op 2 maart 2025. De Oscar-nominaties zijn bekend en hoewel er dit jaar geen duidelijke favoriet is, zorgen ze voor flink wat opschudding.

Net als Oppenheimer vorig jaar voert Emilia Pérez de lijst aan met maar liefst 13 nominaties, waaronder die voor Beste Film. Dit maakt het een van de meest genomineerde films in de Oscar-geschiedenis. Slechts drie films hebben ooit meer nominaties behaald: All About Eve, Titanic en La La Land met elk 14 nominaties. Een onderscheiding die volgens veel filmfans onverdiend is. Publieksfavoriet Wicked werd 10 keer genomineerd, en Demi Moore zet haar awards-campagne voort met haar allereerste Oscar-nominatie voor Beste Actrice. Challengers werd op schandalige wijze overgeslagen, zelfs in categorieën zoals Beste Originele Score, waar de film vrijwel zeker een nominatie had moeten krijgen en de winst werd verwacht.

Wil je de Oscar-genomineerde films van 2025 streamen? Ze zijn nu bijna allemaal beschikbaar, en de rest is te huur via PVOD-diensten zoals Amazon, Apple, Google Play en Vudu. Lees verder om te ontdekken waar je elke Oscar-film van 2025 kunt kijken. De films zijn gerangschikt op basis van het aantal ontvangen nominaties.

Emilia Pérez

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Actrice in een Hoofdrol (Karla Sofía Gascón), Beste Actrice in een Bijrol (Zoe Saldaña), Beste Regisseur (Jacques Audiard), Beste Bewerkte Scenario (Jacques Audiard), Beste Originele Score, Beste Originele Lied (El Mal), Beste Originele Lied (Mi Camino), Beste Internationale Film (Frankrijk), Beste Make-up en Haarstyling, Beste Geluid, Beste Film Montage, Beste Cinematografie.



Waar te zien: Netflix (VS, VK, CA)

Wat een historisch moment had moeten zijn voor transrepresentatie in film, is overschaduwd door controverse. Emilia Pérez voert de nominaties aan met 13 vermeldingen, waaronder die voor enkele van de grootste prijzen van de avond: Beste Film, Beste Regisseur en Beste Actrice in een Hoofdrol. Hoewel critici lovend zijn over de film, heeft hij wereldwijd kritiek gekregen vanwege de manier waarop transidentiteit en Mexicaanse cultuur worden weergegeven. Anderen bekritiseren de film als musical, sommigen gaan zelfs zo ver om het de “slechtste film van het jaar” te noemen.

Wicked

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Actrice in een Hoofdrol (Cynthia Erivo), Beste Actrice in een Bijrol (Ariana Grande), Beste Originele Score, Beste Kostuumontwerp, Beste Make-up en Haarstyling, Beste Productieontwerp, Beste Geluid, Beste Film Montage, Beste Visuele Effecten.



Waar te zien: Te huur of te koop via PVOD-diensten

De filmgebeurtenis van 2024 was Wicked, en de Oscars eren deze met 10 nominaties, waaronder voor Cynthia Erivo en Ariana Grande. De film, gebaseerd op de populaire Broadway-musical, veroverde de wereld en bracht een stroom aan memes, trends en een nieuwe generatie fans mee. Wicked heeft zeker een cultureel spoor achtergelaten! De film is te huur of te koop via PVoD-diensten zoals Amazon Prime en zal naar verwachting binnenkort te streamen zijn op Peacock.

The Brutalist

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Acteur in een Hoofdrol (Adrien Brody), Beste Acteur in een Bijrol (Guy Pearce), Beste Actrice in een Bijrol (Felicity Jones), Beste Regisseur (Brady Corbet), Beste Originele Scenario (Brady Corbet en Mona Fastvold), Beste Originele Score, Beste Productieontwerp, Beste Filmmontage, Beste Cinematografie.



Waar te zien: Nu in de bioscoop

The Brutalist is een film die brutalistische architectuur viert. Onder regie van Brady Corbet volgt het verhaal een visionaire architect die na de Tweede Wereldoorlog naar de VS verhuist, in de hoop een nieuw leven op te bouwen. De epische film krijgt veel lof, maar de controverse rond het gebruik van AI kan de Oscar-kansen schaden. De film draait momenteel in de bioscoop en zal als A24-productie later te zien zijn op Max.

A Complete Unknown

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Acteur in een Hoofdrol (Timothée Chalamet), Beste Acteur in een Bijrol (Edward Norton), Beste Actrice in een Bijrol (Monica Barbaro), Beste Regisseur (James Mangold), Beste Bewerkte Scenario (Jay Cocks en James Mangold), Beste Kostuumontwerp, Beste Geluid.



Waar te zien: Nu in de bioscoop

Timothée Chalamet schittert in deze Bob Dylan-biopic naast Edward Norton, Elle Fanning en Monica Barbaro. De jonge ster krijgt veel lof voor zijn transformatieve rol, waarmee hij zijn tweede nominatie voor Beste Acteur binnensleept.

Conclave

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Acteur in een Hoofdrol (Ralph Fiennes), Beste Actrice in een Bijrol (Isabella Rossellini), Beste Bewerkte Screenplay (Peter Straughan), Beste Originele Muziek, Beste Kostuumontwerp, Beste Productieontwerp, Beste Montage.



Waar te zien: Nu in de bioscoop

Gebaseerd op het gelijknamige boek volgt Conclave een kardinaal terwijl hij de selectie van een nieuwe paus leidt. Deze pauselijke politieke thriller heeft Ralph Fiennes in de hoofdrol, die genomineerd is voor Beste Acteur, en leverde Isabella Rossellini haar allereerste Oscarnominatie op. Als een Focus Feature-film zal de film uiteindelijk te streamen zijn op Peacock.

Anora

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Actrice in een Hoofdrol (Mikey Madison), Beste Acteur in een Bijrol (Yura Borisov), Beste Regisseur (Sean Baker), Beste Originele Scenario (Sean Baker), Beste Filmmontage.



Waar te zien: Te huur of te koop via PVOD-diensten, nu in de bioscoop

Sean Baker’s nieuwste film is een absurde romantische komedie die je van het lachen op de grond laat rollen. Eerste keer genomineerde Mikey Madison speelt een jonge sekswerker die er met de zoon van een Russische oligarch vandoor gaat, maar het huwelijk loopt volledig uit de hand door de afkeuring van zijn ouders. Anora ging in première op het 77e filmfestival van Cannes en won de prestigieuze Palme d’Or; zal het ook de Oscar voor Beste Film winnen?

Dune: Part Two

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Productieontwerp, Beste Geluid, Beste Cinematografie, Beste Visuele Effecten.



Waar te zien: Max

Dune: Part Two was een van de grootste films van het jaar. Met een sterrencast, waaronder Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler en meer, heeft de film vier nominaties gekregen, waaronder die voor Beste Film. In opnieuw een pijnlijke afwijzing dit jaar werd Denis Villeneuve niet genomineerd voor Beste Regisseur.

The Substance

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Actrice in een Hoofdrol (Demi Moore), Beste Regisseur (Coralie Fargeat), Beste Originele Scenario (Coralie Fargeat), Beste Make-up en Haarstyling.



Waar te zien: Mubi

The Substance is pas de zevende horrorfilm ooit die genomineerd is voor Beste Film. Hoofdrolspeelster Demi Moore sleepte ook haar eerste Oscar-nominatie binnen, en na haar sensationele overwinningstoespraak bij de Golden Globes is ze nu favoriet voor de prijs. Scenarist-regisseur Coralie Fargeat ontving haar eerste twee Oscar-nominaties voor The Substance, in de categorieën Beste Regisseur en Beste Originele Scenario. De film is wereldwijd vrijwel overal te streamen op Mubi.

Nosferatu

Genomineerd voor: Beste Kostuumontwerp, Beste Make-up en Haarstyling, Beste Productieontwerp, Beste Cinematografie.



Waar te zien: Te huur of te koop via PVOD-diensten, in de bioscoop

Robert Eggers duikt in het vampiergenre met zijn sfeervolle horrorfilm Nosferatu. Met in de hoofdrollen Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård en anderen, heeft de film vier nominaties binnengehaald in de technische categorieën. De film is nu te huur en zal uiteindelijk te streamen zijn op Peacock.

I’m Still Here

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Actrice in een Hoofdrol (Fernanda Torres), Beste Internationale Film (Brazilië).



Waar te zien: In geselecteerde bioscopen

Deze Braziliaanse film heeft stilletjes indruk gemaakt en is nu genomineerd voor de grootste prijs van de Oscars: Beste Film. I’m Still Here is een politieke biografische film die zich afspeelt in de jaren ’70, tijdens de Braziliaanse militaire dictatuur. Fernanda Torres speelt de vrouw van de dissidente politicus Rubens Paiva, terwijl ze omgaat met de gedwongen verdwijning van haar man. Torres heeft alom lof ontvangen voor haar acteerprestatie.

Sing Sing

Genomineerd voor: Beste Acteur in een Hoofdrol (Colmon Domingo), Beste Bewerkte Scenario (Clint Bentley en Greg Kwedar), Beste Originele Lied (Like A Bird).



Waar te zien: In de bioscoop

Gebaseerd op het Rehabilitation Through the Arts-programma in de Sing Sing-gevangenis met maximale beveiliging, speelt de film met Colmon Domingo en echte alumni van het programma. Het volgt de mannen terwijl ze theatervoorstellingen opzetten. De film wordt alom geprezen als een van de beste films van 2024 en draait nog steeds in de bioscoop. Later zal deze te streamen zijn op Max.

The Wild Robot

Genomineerd voor: Beste Originele Score, Beste Animatiefilm, Beste Geluid.



Waar te zien: Peacock

Gebaseerd op de sensationele New York Times-bestseller van Peter Brown, volgt The Wild Robot de emotionele reis van een verloren robot die haar plek vindt in de wildernis. De film wordt algemeen beschouwd als favoriet voor Beste Animatiefilm en bevat prachtige animatiescènes en de stemacteurs Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal en meer.

The Apprentice

Genomineerd voor: Beste Acteur in een Hoofdrol (Sebastian Stan), Beste Acteur in een Bijrol (Jeremy Strong).



Waar te zien: Te huur of te koop via PVOD-diensten

Sebastian Stan beleeft een topjaar! De acteur ontving zijn allereerste Oscar-nominatie voor zijn rol als Donald Trump in de biografische film The Apprentice. De film gaat over Trumps carrière in de jaren ’70 en ’80, inclusief zijn relatie met advocaat Roy Cohn, gespeeld door Jeremy Strong. Ook Strong ontving een nominatie voor zijn rol.

Flow

Genomineerd voor: Beste Internationale Film (Letland), Beste Animatiefilm.



Waar te zien: Te huur of te koop via PVOD-diensten, in geselecteerde bioscopen

Flow is een animatiefilm van regisseur Gints Zilbalodis. De film strijdt fel tegen The Wild Robot om de Oscar voor Beste Animatiefilm en won zelfs de prijs bij de Golden Globes! Het inspirerende verhaal volgt een kat die beschutting zoekt op een boot nadat een enorme overstroming zijn thuis verwoest. De film is bijzonder omdat hij volledig is gerenderd met de gratis, opensource software Blender.

A Real Pain

Genomineerd voor: Beste Acteur in een Bijrol (Kieran Culkin), Beste Originele Scenario (Jesse Eisenberg).



Waar te zien: Hulu (VS), Disney+ (CA)

Jesse Eisenberg regisseert, schrijft, produceert en speelt in A Real Pain, een ware publiekslieveling in het prijzenseizoen. De tragikomische film volgt twee totaal verschillende neven die naar Polen reizen om hun overleden grootmoeder te eren. De film kreeg twee Oscar-nominaties, waaronder de allereerste voor Kieran Culkin. Momenteel is de film alleen beschikbaar in Noord-Amerika, maar hij zal later wereldwijd op Disney+ te zien zijn.

Nickel Boys

Genomineerd voor: Beste Film, Beste Bewerkte Scenario (RaMell Ross en Joslyn Barnes).



Waar te zien: Nu in de bioscoop

Gebaseerd op de roman van Colson Whitehead, vertelt deze film het waargebeurde verhaal van de beruchte Dozier School for Boys in Florida, een tuchtschool met een geschiedenis van misbruik. Nickel Boys heeft een uniek artistiek concept: de film is volledig gefilmd in eerstepersoonsperspectief. De film is genomineerd voor twee Oscars waaronder Beste Film. Aangezien het een Amazon MGM-film is, zal hij uiteindelijk op Prime Video verschijnen.

September 5

Genomineerd voor: Beste Originele Scenario (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)



Waar te zien: Nu in de bioscoop

September 5 is een thriller gebaseerd op historische gebeurtenissen en richt zich op de terroristische aanslag tijdens de Olympische Zomerspelen van 1972, ook bekend als het bloedbad van München. De film wordt verteld vanuit het perspectief van de ABC Sports-crew die destijds de Spelen versloeg en maakt gebruik van archiefbeelden. Verwacht wordt dat de film later beschikbaar komt op Paramount+.

Elton John: Never Too Late

Genomineerd voor: Beste Originele Lied (Never Too Late)



Waar te zien: Disney+

Never Too Late is Elton John’s nieuwste nummer, speciaal uitgebracht voor de Disney+-documentaire met dezelfde naam. De documentaire kijkt terug op het leven en de vroege carrière van de muzieklegende en is wereldwijd te streamen op Disney+.

The Six Triple Eight

Genomineerd voor: Beste Originele Lied (The Journey)



Waar te zien: Netflix

Tyler Perry’s nieuwste film vertelt het verhaal van het 6888e Central Postal Directory Battalion, een geheel zwart, volledig vrouwelijk bataljon tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met een cast onder leiding van Kerry Washington kreeg de film een Oscarnominatie voor Beste Originele Lied.

The Seed of the Sacred Fig

Genomineerd voor: Beste Internationale Film (Duitsland)



Waar te zien: In geselecteerde bioscopen

Mohammad Rasoulof’s nieuwste film bracht hem in direct conflict met de Iraanse regering vanwege de weergave van de protesten in 2022-2023. De film volgt een rechter die paranoïde wordt nadat hij zijn pistool verliest tijdens politieke onrust. Rasoulof leeft nu in ballingschap.

The Girl with the Needle

Genomineerd voor: Beste Internationale Film (Denemarken)



Waar te zien: Mubi

Deze Deense film is losjes gebaseerd op het waargebeurde verhaal van seriemoordenaar Dagmar Overbye, die arme moeders manipuleerde om hun ongewenste kinderen aan haar toe te vertrouwen, waarna ze hen vermoordde. De film is de derde speelfilm van regisseur Magnus von Horn en zijn eerste die genomineerd is voor een Oscar.

Memoir of a Snail

Genomineerd voor: Beste Animatiefilm



Waar te zien: AMC+ (VS)

Oscarwinnende schrijver en regisseur Adam Elliot brengt een nieuwe stop-motion tragikomedie over de uitdagingen en worstelingen van een buitenbeentje terwijl ze opgroeit en haar zelfvertrouwen vindt. Het is pas de tweede R-rated stop-motion animatiefilm die genomineerd is voor een Oscar.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Genomineerd voor: Beste Animatiefilm



Waar te zien: BBC iPlayer (VK), Netflix

Wallace and Gromit keren terug voor een nieuw avontuur! De iconische Britse stop-motionhelden krijgen te maken met Wallace’s nieuwste uitvinding die een eigen wil lijkt te krijgen. Van de beroemde animatiestudio Aardman en mede-geregisseerd door de bekroonde regisseurs Nick Park en Merlin Crossingham, is de film nu te streamen in de meeste Netflix-regio’s en gratis beschikbaar op BBC iPlayer in het VK.

Inside Out 2

Genomineerd voor: Beste Animatiefilm



Waar te zien: Disney+

Pixar is al jarenlang een vaste waarde in de categorie Beste Animatiefilm, en dit jaar worden ze vertegenwoordigd door de razend populaire Inside Out 2. De film, samen met het eerste deel, is nu te streamen op Disney+.

Black Box Diaries

Genomineerd voor: Beste Documentaire



Waar te zien: Paramount+ met Showtime (VS)

Black Box Diaries volgt journalist Shiori Ito terwijl ze haar eigen aanranding onderzoekt in een poging haar invloedrijke dader te vervolgen.

No Other Land

Genomineerd voor: Beste Documentaire



Waar te zien: Te huur of te koop via PVOD-diensten

No Other Land is een documentaire gemaakt door een Palestijns-Israëlisch collectief. De film volgt de gedwongen verdrijving van Palestijnen in Masafer Yatta op de Westelijke Jordaanoever, met decennia aan opnames van activist Basel Adra. De documentaire toont ook zijn vriendschap met de Israëlische journalist Yuval Abraham. De film is momenteel beschikbaar voor huur of aankoop via PVOD-diensten zoals Amazon Prime en Apple TV in het VK.

Porcelain War

Genomineerd voor: Beste Documentaire



Waar te zien: In geselecteerde bioscopen

Porcelain War is een documentaire die de Oekraïense kunstenaars Slava Leontyev, Anya Stasenko en Andrey Stefanov volgt terwijl ze zich aansluiten bij de Oekraïense verdediging tegen de Russische invasie. De film toont beelden van de oorlog en benadrukt het belang van kunst tijdens conflicten.

Soundtrack to a Coup d’Etat

Genomineerd voor: Beste Documentaire



Waar te zien: Te huur of te koop via PVOD-diensten

Geregisseerd door Johan Grimonprez, volgt deze documentaire hoe de Amerikaanse muzikanten Abbey Lincoln en Max Roach protesteerden tegen de moord op de Congolese leider Patrice Lumumba.

Sugarcane

Genomineerd voor: Beste Documentaire



Waar te zien: Disney+

Geregisseerd door Julian Brave NoiseCat en Emily Kassie, onderzoekt deze documentaire misbruik en vermiste kinderen in het Canadese residentiële schoolsysteem voor inheemse kinderen.

Gladiator II

Genomineerd voor: Beste Kostuumontwerp



Waar te zien: Paramount+

Ridley Scott keert terug als regisseur van het langverwachte vervolg op Gladiator. Gladiator II, genomineerd voor Beste Kostuumontwerp bij de Oscars van 2025, heeft een sterrencast met Paul Mescal, Denzel Washington en Pedro Pascal, en markeert de terugkeer van Connie Nielson.

A Different Man

Genomineerd voor: Beste Make-up en Hairstyling



Waar te zien: Max (VS), Foxtel Now (AU), Hoopla (CA)

Sebastian Stan speelt de hoofdrol in A Different Man als een aspirant-acteur die een medische ingreep ondergaat om zijn uiterlijk te veranderen. Al snel nemen de zaken een duistere wending.

Maria

Genomineerd voor: Beste Cinematografie



Waar te zien: Netflix (VS)

Angelina Jolie vertolkt de rol van de beroemde operazangeres Maria Callas in deze biografie, geregisseerd door Pablo Larraín. Hoewel Jolie werd verwacht genomineerd te worden, is ze opvallend genoeg overgeslagen.

Better Man

Genomineerd voor: Beste Visuele Effecten



Waar te zien: Nu in de bioscoop

Deze Robbie Williams-biopic toont de ster als een aap. Geregisseerd door Michael Gracey (The Greatest Showman), is de film nu in de bioscoop te zien. Een streamingdatum is nog niet aangekondigd. Winnaar van de Short Film Palme d’Or, The Man Who Could Not Remain Silent is een Kroatische korte film die de Štrpci-massamoord van 1993 dramatiseert. De film is momenteel gratis te streamen op Arte en op het YouTube-kanaal van Arte.

Kingdom of the Planet of the Apes

Genomineerd voor: Beste Visuele Effecten



Waar te zien: Hulu (VS), Disney+ (Internationaal)

Wes Ball regisseert deze nieuwe film in de Planet of the Apes-franchise. De film speelt zich af enkele generaties na het bewind van Caesar, waarin een tirannieke apenleider zijn rijk opbouwt en het tegenovergestelde vertegenwoordigt van alles waar Caesar voor stond.

Alien: Romulus

Genomineerd voor: Beste Visuele Effecten



Waar te zien: Hulu (VS), Disney+ (Internationaal)

Fede Álvarez regisseert de nieuwste toevoeging aan de legendarische Alien-franchise. Alien: Romulus speelt zich af tussen Alien (1979) en Aliens (1986) en wordt gezien als een moderne heropleving van de franchise. De film is te streamen op Hulu in de VS en op Disney+ in andere landen.

Anuja

Genomineerd voor: Beste Korte Live-actiefilm



Waar te zien: Netflix

Deze Hindi-talige korte film volgt twee zussen die werken in een kledingfabriek in India. Hun band wordt op de proef gesteld wanneer Anuja een levensveranderende kans krijgt.

I’m Not a Robot

Genomineerd voor: Beste Korte Live-actiefilm



Waar te zien: YouTube

Een vrouw faalt meerdere Captcha-tests en belandt in een bizarre realiteit. Kijk de korte film gratis op het YouTube-kanaal van The New Yorker.

The Last Ranger

Genomineerd voor: Beste Korte Live-actiefilm



Waar te zien: Momenteel niet beschikbaar voor streaming

Deze 28 minuten durende Zuid-Afrikaanse korte film speelt zich af in een natuurreservaat in Afrika, waar de schoonheid van de natuur constant wordt bedreigd door stropers.

A Lien

Genomineerd voor: Beste Korte Live-actiefilm



Waar te zien: Short of the Week

De korte film volgt een jong stel op de dag van hun green card-interview. Kijk de film gratis op de website van Short of the Week.

The Man Who Could Not Remain Silent

Genomineerd voor: Beste Korte Live-actiefilm



Waar te zien: Arte, YouTube

Winnaar van de Short Film Palme d’Or, The Man Who Could Not Remain Silent is een Kroatische korte film die de Štrpci-massamoord van 1993 dramatiseert. De korte film is momenteel gratis te kijken op Arte en het YouTube-kanaal van Arte.

Beautiful Men

Genomineerd voor: Beste Korte Animatiefilm



Waar te zien: Momenteel niet beschikbaar

Nicolas Keppens brengt een korte stop-motionfilm over drie broers die naar Istanbul reizen voor een haartransplantatie. De spanning stijgt wanneer blijkt dat de kliniek maar één van hen kan helpen.

In the Shadow of Cypress

Genomineerd voor: Beste Korte Animatiefilm



Waar te zien: Momenteel niet beschikbaar

Deze korte film speelt zich af in de Perzische Golf en volgt een voormalig scheepskapitein die lijdt aan PTSS. Geïsoleerd levend met zijn dochter worden ze geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. De film was eerder beschikbaar via Vimeo’s Staff Picks, maar is nu achter een wachtwoord geplaatst. Houd het in de gaten, want hij kan weer toegankelijk worden!

Magic Candies

Genomineerd voor: Beste Korte Animatiefilm



Waar te zien: Momenteel niet beschikbaar

Gebaseerd op de prentenboeken Magic Candies en I Am a Dog van Baek Heena, brengt de Japanse animatiestudio Toei Animation het verhaal van Dong-Dong, die kleurrijke snoepjes ontdekt en daarmee de stemmen uit zijn omgeving kan horen.

Wander to Wonder

Genomineerd voor: Beste Korte Animatiefilm



Waar te zien: Momenteel niet beschikbaar

Van regisseur Nina Gantz komt de korte stop-motionfilm Wander to Wonder. De film verkent thema’s als rouw en verlies via drie personages die achterblijven na het overlijden van hun schepper.

Yuck!

Genomineerd voor: Beste Korte Animatiefilm



Waar te zien: Te huur of te koop via Vimeo

De Franse animatiefilm volgt Léo terwijl hij op zomerkamp een reis van zelfontdekking doormaakt.

Death by Numbers

Genomineerd voor: Beste Korte Documentaire



Waar te zien: Momenteel niet beschikbaar

Deze korte documentaire volgt een overlevende van een schietpartij op school terwijl ze de confrontatie aangaat met haar aanvaller. De film wordt vooral vertoond op filmfestivals en won de Short Film Jury Award op het Montclair Film Festival.

I Am Ready, Warden

Genomineerd voor: Beste Korte Documentaire



Waar te zien: Paramount+

John Henry Ramirez zit in de dodencel voor moord. De documentaire volgt zijn laatste dagen terwijl hij contact zoekt met de familie van zijn slachtoffer en zich voorbereidt op afscheid.

Incident

Genomineerd voor: Beste Korte Documentaire



Waar te zien: YouTube

Deze documentaire reconstrueert de politie-schietpartij in Chicago in 2018 met behulp van camerabeelden van CCTV en dashcams. Gratis te kijken op het YouTube-kanaal van The New Yorker.

Instruments of a Beating Heart

Genomineerd voor: Beste Korte Documentaire



Waar te zien: YouTube

Deze korte documentairefilm van The New York Times volgt eersteklassers op een Japanse school terwijl ze een orkest vormen en zich voorbereiden op een belangrijke ceremonie. De film werpt een licht op het Japanse onderwijssysteem en hoe het de samenleving beïnvloedt.

The Only Girl in the Orchestra

Genomineerd voor: Beste Korte Documentaire



Waar te zien: Netflix

Geregisseerd door Molly O’Brien, blikt deze documentaire terug op de carrière van contrabassist Orin O’Brien, de eerste vrouw die werd aangenomen bij de New York Philharmonic.

Waarom je ExpressVPN nodig hebt voor streaming

Een premium VPN zoals ExpressVPN is de perfecte manier om je favoriete series veilig te streamen. ExpressVPN biedt niet alleen razendsnelle servers in 105 landen wereldwijd, geoptimaliseerd voor streaming en beveiliging, maar met een VPN kun je ook streamen op al je apparaten, inclusief smart-tv’s en gameconsoles.

Stream veilig met een VPN op maximaal acht apparaten tegelijk, zodat je overal kunt kijken: thuis, onderweg of in het buitenland.

Belangrijke kenmerken:

Razendsnelle servers in 105 landen wereldwijd, geoptimaliseerd voor snelheid en beveiliging.

Eén abonnement werkt op maximaal 8 apparaten tegelijk.

24/7 klantenondersteuning met livechatondersteuning.

Strikt privacybeleid : We slaan je activiteiten of VPN-verbindingen niet op.

Uitgebreide ondersteuningspagina met praktische handleidingen voor probleemoplossen, video-tutorials en meer.

Ons geavanceerde servernetwerk, genaamd TrustedServer , zorgt ervoor dat alle gegevens bij elke nieuwe opstart gewist worden.

Extra functies om advertenties, schadelijke trackers en volwassen websites te blokkeren.

Het geavanceerde Lightway -protocol biedt nog hogere snelheden, betere beveiliging en meer betrouwbaarheid, vooral op mobiele apparaten.

Neem de beste VPN voor streaming

Kan ik een VPN gebruiken om de Oscar-films van 2025 in een ander land te kijken?

Hoewel je met een VPN verbinding kunt maken met een serverlocatie in een ander land om Oscar-films te kijken, kan dit in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool en is niet bedoeld voor het omzeilen van auteursrechten. Wij kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN-dienst, en we dringen er bij je op aan om de entertainmentindustrie te respecteren en de gebruiksvoorwaarden altijd na te leven.

Waar kun je de Oscars van 2025 live kijken?

De Oscars van 2025 worden live uitgezonden op ABC op 2 maart 2025 om 19:00 uur ET. De ceremonie wordt echter mogelijk uitgesteld door de bosbranden in LA. Amerikanen kunnen de Oscars live online kijken via live tv-streamingdiensten zoals YouTube TV en Fubo op ABC. Buiten de VS kun je, afhankelijk van je locatie, de ceremonie mogelijk gratis en live kijken op platforms zoals ITVX en 7plus.