10 veelvoorkomende vormen van internetoplichting in 2024

Nu internetoplichting steeds geraffineerder wordt, met tactieken zoals het klonen van stemmen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI), is het van cruciaal belang om waakzaam te blijven en je bewust te zijn van nieuwe bedreigingen om jezelf te beschermen in 2024.

Enkele van de topzwendelpraktijken in 2024 waar je voor moet oppassen zijn onder andere eenvoudige online jobzwendel, oplichting waarbij de overheid rekeningen overneemt en deepfake- en AI-zwendel. Kom erachter hoe ze te werk gaan en hoe je ze kunt herkennen.

Ontdek de verschillende psychologische tactieken die oplichters gebruiken om slachtoffers te verleiden in hun zwendel te trappen.

Waakzaam zijn en een gezonde dosis scepsis aan de dag leggen is de beste manier om jezelf te beschermen tegen oplichting. Door een VPN te gebruiken wanneer je online surft, verberg je je echte IP-adres zodat oplichters minder over je te weten komen.



Extra: wees je bewust van zes trefzekere tekenen van oplichterij.

Nu we 2024 ingaan, blijft internetoplichting zich ontwikkelen met steeds geraffineerdere tactieken.

In 2023 waren we getuige van de opkomst van de “varkensslacht”-zwendel, waarbij zwendelaars geleidelijk vertrouwen opbouwden bij hun slachtoffers voordat ze hen verleidden tot steeds grotere investeringen in cryptocurrency, om vervolgens te verdwijnen met hun geld.

Daarnaast markeert het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)-technologie voor het creëren van stemkloonzwendel een nieuw tijdperk in frauduleuze activiteiten. Met deze technologie kunnen oplichters zeer overtuigende audiosimulaties maken en zich voordoen als bekende stemmen om mensen te verleiden vertrouwelijke informatie vrij te geven of financiële transacties uit te voeren.

Deze ontwikkelingen onderstrepen hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven voor de nieuwste trucs van oplichters. Of het nu gaat om het lokken van gemakkelijk geld, het overnemen van overheidsrekeningen of het manipulatieve gebruik van generatieve AI, oplichters vinden meedogenloos nieuwe manieren om onze kwetsbaarheden uit te buiten.

Om een beter inzicht te krijgen in deze bedreigingen en hoe je jezelf kunt beschermen — want laten we eerlijk zijn, opgelicht worden maakt bij niemand deel uit van de nieuwjaarsvoornemens — wendden we ons tot Aaron Engel, Hoofd Beveiligingsinformatie van ExpressVPN. Engel werpt een licht op mogelijke oplichtingstrends in 2024 en geeft essentiële tips om je te beschermen tegen deze steeds complexere zwendelpraktijken.

Ga naar …

Vijf soorten oplichting om voor uit te kijken in 2024

Waarom trappen mensen nog steeds in oplichting?

Wat zijn de psychologische tactieken die oplichters gebruiken?

Wat zijn de tekenen van oplichting?

Navigeren door de golf van internetoplichting

In de afgelopen jaren heeft de VS een alarmerende toename van oplichting gezien, met een scherpe stijging van de financiële verliezen als gevolg van frauduleuze activiteiten. Een rapport van de Federal Trade Commission (FTC) onthult een duizelingwekkend verlies van meer dan 8,7 miljard USD door Amerikanen te danken aan oplichting in de afgelopen drie jaar. Deze piek wijst niet alleen op de toenemende sluwheid van oplichters, maar ook op de uitbreiding van hun activiteiten.

Sociale mediaplatforms: een broeinest voor internetoplichting

Sociale mediaplatforms waren in 2023 broeinesten van internetoplichting, waarbij Amerikanen alleen al 2,7 miljard USD verloren aan zwendelpraktijken via sociale media. Fraudeurs maken in toenemende mate gebruik van deze platforms en maken gebruik van het vertrouwen en het grote bereik dat ze bieden om nietsvermoedende slachtoffers te strikken.

Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak van verhoogde waakzaamheid in ons digitale leven. De steeds complexere vormen van oplichting, vooral die welke verweven zijn in het web van platforms zoals sociale media, vereisen dat we constant alert blijven. Het herkennen van soorten oplichting en van waarschuwingssignalen, en het begrijpen van zelfbeschermingsstrategieën zijn nog nooit zo belangrijk geweest.

Deze trend benadrukt ook de vitale rol van regelgevende instanties en consumentenbeschermingsorganisaties. Hun voortdurende en verbeterde inspanningen zijn cruciaal om deze uitdagingen aan te gaan en het publiek te beschermen tegen deze geavanceerde digitale bedreigingen.

Blijf oplichters voor

Maar totdat uitgebreide maatregelen volledig zijn geïmplementeerd, is het aan ons om op de hoogte te blijven van de nieuwste zwendelpraktijken en onszelf proactief te informeren. Om ons een voorsprong te geven, legt Engel uit wat volgens hem de meest prominente vormen van internetoplichting zullen zijn om voor uit te kijken in 2024.

Trap niet in deze 5 vormen van internetoplichting in 2024

1. Eenvoudige internetoplichting van werkzoekers

In de eerste maanden van het nieuwe jaar, vooral in januari en februari, is er een opmerkelijke toestroom van werkzoekenden. Deze periode valt samen met een toename van het aantal zwendels, vooral gericht op mensen die op zoek zijn naar flexibele of extra inkomstenmogelijkheden. Deze zwendels zijn bijzonder verraderlijk omdat ze misbruik maken van het algemene verlangen naar gemakkelijke, lucratieve mogelijkheden, waarvoor vaak minimale kwalificaties of ervaring vereist is en waarbij traditionele wervingsprocessen zoals sollicitatiegesprekken worden omzeild.

Neem bijvoorbeeld het geval van een pas afgestudeerde op zoek naar deeltijds werk. Ze vond een online vacature voor een functie als gegevensinvoer die een aantrekkelijk loon beloofde voor een minimum aan werk. De baan vereiste geen eerdere ervaring en de sollicitatieprocedure verliep ongewoon snel, zonder sollicitatiegesprek. Opgewonden door het vooruitzicht, solliciteerde ze en werd snel “aangenomen”. De baan was echter gebakken lucht. Nadat ze haar gegevens had verstrekt, waaronder haar cv en sofinummer, verdween het bedrijf en de afgestudeerde ontdekte later dat haar informatie was gebruikt voor identiteitsdiefstal.

Zo bescherm je jezelf tegen internetoplichting met vacatures:

Doe grondig onderzoek: controleer de legitimiteit van het bedrijf dat de baan aanbiedt. Controleer op een officiële website, een fysiek adres (indien van toepassing) en authentieke beoordelingen van werknemers. Neem indien mogelijk contact op met huidige werknemers om de geldigheid van de aangeboden baan te bevestigen.



Trap niet in vleierij: valse wervingsmails kunnen verleidelijk zijn, maar denk twee keer na voordat je klikt. Als je een e-mail of bericht met een link ontvangt, klik er dan alleen op als je zeker weet dat het legitiem is.

Deel je gegevens niet: phishing is een veelgebruikte tactiek om persoonlijke informatie te stelen. Als je in een vroeg stadium wordt gevraagd om je gegevens te verstrekken, denk er dan over na of het om oplichterij gaat.

2. Overname van overheidsaccounts

Nu overheidsinstanties hun diensten steeds meer digitaliseren, is er een nieuwe bedreiging opgedoken in het digitale landschap: zwendel met accountovername door de overheid (ATO). Deze zwendelpraktijken vormen een aanzienlijke uitdaging omdat ze gebruikmaken van zwakke plekken in digitale overheidsdiensten en een risico vormen voor de persoonlijke gegevens van talloze personen.

Een goed voorbeeld van dit soort zwendel is de frauduleuze e-mail van de IRS (de Amerikaanse belastingdienst, zie hierboven). Deze e-mail, die zich voordoet als een officiële mededeling, informeert ontvangers ten onrechte dat ze in aanmerking komen voor een terugbetaling. Ze worden aangespoord om op een link te klikken en gevoelige gegevens in te voeren om hun account te “verifiëren”. Helaas kan deze actie leiden tot het in gevaar brengen van persoonlijke gegevens, omdat oplichters deze informatie voor snode doeleinden gebruiken.

Engel wijst op een belangrijke kwetsbaarheid die wordt uitgebuit bij deze zwendelpraktijken.”Om toegang te krijgen tot een website of app, heb je meestal een combinatie nodig van e-mail, gebruikersnaam of telefoonnummer, een wachtwoord en een multifactorauthenticatie”, merkt hij op.

Engel benadrukt dat de neiging om gebruikersnamen en wachtwoorden op verschillende websites te hergebruiken mensen bijzonder kwetsbaar kan maken. Oplichters gebruiken deze onoplettendheid vaak in hun voordeel door deze hergebruikte inloggegevens van één gecompromitteerde website te bemachtigen en te proberen toegang te krijgen tot andere accounts, waaronder die op overheidsplatforms.

Het is veel veiliger om twee-factorauthenticatie te gebruiken, waarbij je een eenmalige code krijgt toegestuurd die je naast je wachtwoord kunt gebruiken. Maar Engel legt uit dat oplichters social engineering-tactieken kunnen gebruiken om je 2FA-code te bemachtigen. Ze kunnen zich voordoen als overheidsfunctionarissen of andere misleidende middelen gebruiken, zoals de belofte van een terugbetaling, om mensen te verleiden deze kritieke informatie vrij te geven.

Wat nog erger is, is dat verwacht wordt dat AI in 2024 een grotere rol zal spelen in de evolutie van phishing-zwendel. Verwacht wordt dat AI-gestuurde phishingaanvallen geavanceerder, persoonlijker en moeilijker te herkennen zullen zijn. Inzicht in en voorbereiding op deze geavanceerde bedreigingen is essentieel voor individuen om hun bewustzijn te vergroten en hun verdediging tegen deze geavanceerde cyberbeveiligingsbedreigingen te versterken.

Bescherm jezelf tegen internetoplichting door identiteitsdiefstal of overname van overheidsaccounts:

Waakzaamheid is de sleutel: wees altijd voorzichtig met ongevraagde berichten van overheidsinstanties, vooral als deze om gevoelige informatie vragen of aandringen op onmiddellijke actie. Veel oplichters gebruiken phishing-e-mails die er legitiem uitzien in een poging gegevens van gebruikers te verkrijgen. Controleer de echtheid van dergelijke berichten door de officiële overheidswebsite te bezoeken of contact op te nemen met de instantie via bekende, betrouwbare kanalen.



Gebruik een VPN voor betere beveiliging: als je met iemand communiceert, is het veiliger om je VPN in te schakelen om je IP-adres (en daarmee je echte locatie) privé te houden.

3. Deepfakes en het gebruik van generatieve AI

Generatieve AI heeft meerdere sectoren geholpen, zoals de gezondheidszorg, de entertainment- en de financiële sector. Het potentieel voor misbruik wordt echter steeds duidelijker, met name op het gebied van internetoplichting en geavanceerde fraude.

Deepfakes, een beruchte toepassing van generatieve AI, maken het mogelijk om zeer realistische en overtuigende media te maken, waaronder video’s, afbeeldingen en geluidsopnames. Stel je een scenario voor waarbij je een videogesprek ontvangt van iemand die zich voordoet als je bankmanager en dringend om je rekeninggegevens vraagt, of een audiobericht van een geliefde die om financiële hulp vraagt. Een opmerkelijk voorbeeld uit de New York Times beschrijft hoe vermogende individuen het doelwit werden van stemklonen die werden gemaakt van hun publiekelijk beschikbare audiomonsters. Deze gekloonde stemmen werden vervolgens gebruikt om banken op te lichten, wat aantoont hoe geraffineerd deze zwendelpraktijken zijn.

Volgens Engel kan AI ook individuen met beperkte taalvaardigheden in staat stellen om hun oplichtingstechnieken te verfijnen. “In theorie is AI gewoon contentcreatie, maar dan op een hoger niveau en met een lagere instapdrempel dan in het verleden mogelijk was. Dit maakt het toegankelijker,” legt hij uit. Naarmate de technologie voortschrijdt, kunnen we verwachten dat AI-gestuurde oplichting op grote schaal gebruikt gaat worden, steeds ingewikkelder wordt en moeilijk te detecteren is.

Bescherm jezelf tegen internetoplichting met AI:

Controleer de identiteit van je contactpersoon: als je een verdacht telefoontje of bericht ontvangt, vooral als het vreemd lijkt voor de vermeende beller of afzender, pauzeer dan even en verifieer de identiteit van de persoon via een bekend nummer of een alternatief communicatiekanaal.



Rapporteer verdachte activiteiten: als je vermoedt dat je het doelwit bent van voice-cloning of deepfake-oplichting, meld dit dan onmiddellijk aan de autoriteiten en blokkeer het contact.

Leer hoe je een deepfake kunt herkennen: hoewel veel deepfakes overtuigend zijn, zijn er toch manieren om ze te herkennen. Enkele visuele aanwijzingen zijn een slechte vermenging van gelaatstrekken, zoals inconsistenties in huidskleur, schaduwen of zelfs wazige en vervormde delen van het gezicht. Geluidsaanwijzingen kunnen vlakke of robotachtige intonatie zijn, zoals een gebrek aan natuurlijke buiging, emotie of zelfs abrupte pauzes in de spraak.

4. Internetoplichting met P2P-betalingen

Peer-to-peer (P2P)-betaalapps zoals Venmo, Zelle en Cash App zijn alomtegenwoordig geworden voor snelle en gemakkelijke transacties. Dit gemak heeft echter ook oplichters aangetrokken, wat heeft geleid tot een toename van P2P-betalingszwendel. Deze zwendel houdt meestal in dat gebruikers worden misleid om geld te sturen of persoonlijke informatie vrij te geven voor frauduleuze doeleinden.

Een opmerkelijk voorbeeld van P2P-oplichting is de recente toename van frauduleuze activiteiten op Zelle. Rapporten hebben een duidelijke toename van internetoplichting op dit platform aan het licht gebracht, wat de potentiële risico’s voor gebruikers onderstreept. De ernst van de situatie was zo groot dat het de aandacht trok van senator Elizabeth Warren, bekend om haar standpunt over het versterken van consumentenbescherming, met name op het gebied van P2P-betalingsdiensten.

Het mechanisme van deze zwendelpraktijken kan variëren, maar ze volgen meestal een patroon dat is ontworpen om te misleiden en uit te buiten:

Bescherm jezelf tegen internetoplichting met P2P-betalingen:

Doe alleen zaken met vertrouwde personen: beperk transacties tot mensen die je kent en vertrouwt. Met deze aanpak kun je veelvoorkomende oplichtingspraktijken zoals nepkopers of -verkopers en fraude met te hoge betalingen voorkomen.



Controleer de gegevens van de ontvanger: ga altijd de gegevens na van de bestemde persoon, inclusief naam, e-mail en telefoonnummer, voordat je geld overmaakt om te voorkomen dat je geld naar bedriegers stuurt.

Pas op voor ongevraagde verzoeken: wees voorzichtig met onverwachte verzoeken om geld, vooral van onbekende personen. Deze zijn vaak vermomd als dringende geldtransacties en proberen je snel en zonder na te denken te laten handelen.

Vermijd verdachte koppelingen en bijlagen: klik niet op links of open geen bijlagen van onbekende bronnen, omdat dit phishingpogingen kunnen zijn om je inloggegevens te stelen.

Rapporteer verdachte activiteiten: als je iets ongewoons tegenkomt, meld dit dan onmiddellijk aan het ondersteuningsteam van de P2P-betaalapp en de wetshandhavingsinstanties. Dit helpt oplichters op te sporen en verder slachtofferschap te voorkomen.

5. Pakketfraude

Hoewel zwendel met pakketbezorging vaak piekt tijdens de feestdagen, blijft de dreiging tot ver in het nieuwe jaar bestaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de voortdurende opwinding en anticipatie rond online winkelen. Deze zwendel is niet beperkt tot de feestdagen; het blijft een veelvoorkomend probleem, waarbij misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van consumenten in bezorgdiensten en online retailers. Een recent incident met bezorgdienst UPS onderstreept hoe deze zwendel werkt en wat de impact ervan is.

In Florida waren inwoners het doelwit van een zwendel met valse UPS-meldingen over pakketbezorging. De oplichters lieten de bewoners weten dat ze bezorgingen verwachtten die in werkelijkheid niet bestonden. Dit soort zwendel maakt meestal gebruik van phishing-technieken, waarbij slachtoffers berichten krijgen toegestuurd die lijken te komen van legitieme bezorgbedrijven zoals PostNL.

Deze zwendel begint vaak met sms’jes of e-mails waarin wordt beweerd dat ze van koeriersdiensten zijn. In de berichten kan staan dat er een pakketje op je wacht of dat er een probleem is dat je aandacht vereist. Zo gaat het meestal in zijn werk:

Bescherm jezelf tegen pakketfraude:

Controleer leveringsberichten: ga altijd rechtstreeks bij het bezorgbedrijf na via hun officiële website of app in plaats van te klikken op links in ongevraagde berichten.

Vermijd ongevraagde pakketten: als je een pakket ontvangt dat je niet hebt besteld of een verzoek om te betalen voor een ongevraagde levering, wees dan voorzichtig. Meld dergelijke incidenten aan het bezorgbedrijf en vermijd interactie met verdachte berichten.

Doe onderzoek en gebruik veilige betaalmethoden: als je online winkelt, controleer dan of de winkel legitiem is en gebruik veilige betalingsmethoden zoals creditcards, die vaak bescherming tegen fraude bieden.

Rapporteer verdachte activiteiten: wees je bewust van de tekenen van oplichting, zoals berichten die een gevoel van urgentie geven of om gevoelige informatie vragen. Meld verdachte activiteiten bij de relevante autoriteiten.

Andere vormen van internetoplichting waar je in 2024 op moet letten

5G-gerelateerde internetoplichting

De opwinding rond de superhoge snelheden en de potentiële effecten van 5G hebben helaas ook een aantal oplichters aangetrokken. Deze oplichters profiteren van de gretigheid van consumenten om op de kar te springen en gebruiken verschillende tactieken om geld en persoonlijke informatie te stelen.

Bescherm jezelf tegen 5G-gerelateerde internetoplichting:

Trap niet in valse beloften: wees op je hoede voor sensationele beweringen over 5G die levensveranderende voordelen beloven. Controleer altijd officiële bronnen van je mobiele serviceprovider of betrouwbare tech-websites voor accurate informatie over de beschikbaarheid en mogelijkheden van 5G. Pas op voor ongevraagde aanbiedingen: legitieme providers zullen je niet onder druk zetten voor upgrades of exclusieve deals aanbieden via verdachte links of telefoontjes. Wees voorzichtig met dergelijke verzoeken.

Door beroemdheden gesteunde crypto-zwendel

Door beroemdheden gesteunde crypto-zwendel misbruikt het vertrouwen en de affiniteit van het publiek voor hun favoriete sterren om een gevaarlijk web van bedrog te weven. Stel je voor dat je door sociale media scrollt en je idool tekeer ziet gaan over een zogenaamde nieuwe cryptocurrency “met gegarandeerd succes”. Ze schetsen een beeld van financiële vrijheid, moeiteloze winsten en toetreding tot een exclusieve gemeenschap. Dit is het eerste begin, waarbij de opwinding de rode vlaggen verhult.

Achter de schermen worden beroemdheden vaak dik betaald om deze risicovolle ondernemingen te promoten, waarbij ze zelden de verborgen risico’s of hun eigen gebrek aan crypto-expertise bekendmaken. Dit creëert een vals gevoel van legitimiteit, waardoor nietsvermoedende fans geloven dat de beroemdheid echt in het project gelooft.

Bescherm jezelf tegen crypto-zwendel door beroemdheden:

Volg het geld: omdat je favoriete beroemdheid een crypto-project promoot betekent dit niet dat het automatisch legitiem is. Weet dat beroemdheden vaak goed betaald worden voor steunbetuigingen en dat hun financiële belangen misschien niet overeenkomen met die van jou. Graaf dieper in de whitepaper van het project, de achtergrond van het team en alle potentiële rode vlaggen die zijn geïdentificeerd door onafhankelijke beoordelaars.



Pas op voor urgentie en schaarste tactieken: oplichters creëren vaak een gevoel van urgentie door te beweren dat ze beperkt beschikbaar zijn of door te beloven dat de prijs binnenkort zal stijgen. Laat je oordeel niet vertroebelen door druk; neem de tijd om elke cryptocurrency-investering te onderzoeken en evalueren.

Klimaatfraude

Klimaatverandering, een dringende wereldwijde uitdaging, is helaas ook een vruchtbare bodem geworden voor oplichters. Door in te spelen op angsten en het verlangen om een deel van de oplossing te zijn, weven deze oplichters ingewikkelde webben van bedrog onder het mom van milieuvriendelijke initiatieven.

Bescherm jezelf tegen klimaatfraude:

Pas op voor emotionele manipulatie: oplichters gebruiken vaak schuldgevoelens, angstzaaierij of haasttactieken om je onder druk te zetten om snel een beslissing te nemen. Houd beide benen op de grond en vermijd impulsief handelen. Onthoud dat echte actie je kracht moet geven, niet manipuleren.

Wees alert op groene beleggingszwendel: vermijd investeringen in ongeteste technologieën of groene energieprojecten die onrealistische rendementen beloven. Voer grondig onderzoek uit, controleer wettelijke goedkeuringen en begrijp de risico’s voordat je investeert in een klimaatgerelateerde oplossing.

Liefdadigheidszwendel die wereldwijde crises uitbuit

Wereldwijde crises, van natuurrampen tot humanitaire noodsituaties, roepen een sterke drang op om te helpen. Oplichters maken echter misbruik van dit medeleven voor hun eigen gewin en weven ingewikkelde webben van bedrog vermomd als liefdadigheidsinspanningen.

Bescherm jezelf tegen klimaatfraude:

Controleer altijd voordat je doneert: ga de legitimiteit van een goed doel na via onafhankelijke bronnen zoals Charity Navigator of GiveWell. Als je van plan bent om te doneren, vermijd dan het sturen van contant geld of het gebruik van niet-geverifieerde online platforms om te doneren.

Doneer niet aan persoonlijke accounts: als je merkt dat het donatieportaal je naar een persoonlijke rekening leidt in plaats van een zakelijke rekening die is gekoppeld aan het goede doel, maak dan geen geld over.

Neppe zorgverzekering

Valse zorgverzekeringen bieden slechts een illusie van veiligheid. Ze beloven misschien een uitgebreide dekking tegen bodemprijzen, maar in werkelijkheid stellen ze je bloot aan hoge medische rekeningen en mogelijke juridische problemen.

Bescherm jezelf tegen neppe zorgverzekeringen:

Lees de kleine lettertjes zorgvuldig: controleer altijd de legitimiteit van een zorgverzekeringsplan bij de verzekeringsdienst van je staat of een vertrouwde zorgverlener. Het is ook de moeite waard om de dekking, uitsluitingen, aftrekposten en eigen bijdragen van het plan te begrijpen voordat je je inschrijft.

Deel nooit persoonlijke informatie met ongevraagde bellers of websites: legitieme verzekeringsmaatschappijen en -agenten zullen nooit telefonisch om persoonlijke informatie vragen. Een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij zal altijd je identiteit verifiëren en informatie opvragen via beveiligde kanalen voordat je een dienst verleent of gevoelige details bespreekt.

De psychologie begrijpen waardoor mensen in internetoplichting trappen

Uit een Citibank-enquête van 2023 blijkt dat 90% van de Amerikaanse volwassenen vertrouwen heeft in hun vermogen om internetoplichting te herkennen en te vermijden, maar dat meer dan een kwart van hen in de loop van het jaar toch slachtoffer is geworden van oplichting. Waarom gebeurt dit?

Optimisme maakt ons kwetsbaar voor oplichting

Een belangrijke psychologische factor die ertoe bijdraagt dat mensen in zwendel trappen, is optimisme. Deze bias leidt ertoe dat mensen geloven dat de kans kleiner is dat ze getroffen worden door negatieve gebeurtenissen in vergelijking met anderen. In de context van internetoplichting manifesteert dit zich als een overmoed in iemands vermogen om frauduleuze oplichtingspraktijken op te sporen en te vermijden. Helaas kan dit leiden tot een verminderde waakzaamheid voor potentiële bedreigingen.

Optimism bias, oftewel onrealistisch optimisme, kan mensen kwetsbaarder maken voor internetoplichting omdat ze potentiële risico’s niet zo grondig onderzoeken. Ze kunnen waarschuwingssignalen zoals ongevraagd contact negeren, in de veronderstelling dat ze te slim of goed geïnformeerd zijn om slachtoffer te worden. Deze mentale blinde vlek is precies waar oplichters misbruik van maken.

Hoe technologie bijdraagt

Een andere factor die bijdraagt aan de vatbaarheid voor internetoplichting is het niveau van technologische expertise. Personen die niet volledig op de hoogte zijn van de laatste technologische ontwikkelingen of trends kunnen vatbaarder zijn voor oplichting omdat ze niet begrijpen hoe deze frauduleuze activiteiten werken. Oplichters maken vaak gebruik van nieuwe technologieën en methoden om het grote publiek een stap voor te blijven.

Tactieken die oplichters gebruiken om hun slachtoffers te misleiden

Tijdsdruk

Oplichters creëren vaak een gevoel van urgentie om overhaaste beslissingen uit te lokken. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin je wordt gebeld door iemand die beweert van je bank te zijn en je waarschuwt voor ongeautoriseerde activiteiten op je rekening. De onmiddellijke bedreiging van je privacy lokt een natuurlijke reactie uit om de controle terug te krijgen, wat vaak leidt tot overhaaste acties waar oplichters op inspelen.

Misbruik maken van vertrouwen en autoriteit

Gezagsdragers dwingen van nature vertrouwen af. Oplichters maken hier misbruik van door zich voor te doen als ambtenaren of bekende gezagsdragers, waardoor je minder op je hoede bent en hun bedrog geloofwaardiger wordt. Een voorbeeld is een frauduleuze e-mail van een “manager” die vraagt om cadeaubonnen te kopen in geval van nood, een typisch scenario op het werk.

Veelbelovend financieel gewin

Ondanks het feit dat ze weten dat aan gratis aanbiedingen meestal een addertje onder het gras zit, vallen nog steeds veel mensen ten prooi aan oplichters die makkelijk geld of exclusieve deals beloven. Oplichters spelen in op de angst om geld mis te lopen en de verleiding van snel financieel gewin, wat vooral effectief kan zijn tegen mensen in financiële nood of op zoek naar emotionele bevestiging.

Als we inzien dat deze strategieën elkaar kunnen overlappen en versterken, kunnen we beter begrijpen waarom oplichting zo effectief kan zijn. Deze kennis is een belangrijke stap naar het herkennen van de rode vlaggen van oplichting, wat ons bij het volgende onderdeel brengt.

Wat zijn de waarschuwingssignalen van internetoplichting?

Het herkennen van de tekenen van oplichting is cruciaal om jezelf te beschermen tegen internetfraude. Hier zijn enkele belangrijke rode vlaggen waar je op moet letten:

Ben jij ooit slachtoffer geworden van internetoplichting? Deel je ervaring hieronder in de reacties.