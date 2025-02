Die 97. Academy Awards finden am 2. März 2025 statt. Die Oscar-Nominierungen sind bekannt, und obwohl es in diesem Jahr keinen klaren Favoriten gibt, sorgen sie für Aufsehen.

Wie Oppenheimer im letzten Jahr, führt Emilia Pérez das Feld mit beeindruckenden 13 Nominierungen an, darunter für den Besten Film. Damit zählt der Film zu den meistnominierten in der Geschichte der Oscars. Nur drei Filme erhielten noch mehr Nominierungen: All About Eve, Titanic und La La Land mit jeweils 14 Nominierungen. Eine Ehre, die viele Filmfans als nicht verdient ansehen. Der Publikumsliebling Wicked erhielt 10 Nominierungen, und Demi Moore setzt ihren Erfolgslauf mit ihrer ersten Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin fort. Challengers wurde hingegen eklatant übergangen – selbst in Kategorien wie Beste Filmmusik, in denen eine Nominierung als sicher galt und der Film als Favorit auf den Sieg gehandelt wurde.

Sie möchten die Oscar-nominierten Filme 2025 streamen? Fast alle sind bereits verfügbar, und die restlichen können über PVOD-Dienste wie Amazon, Apple, Google Play und Vudu ausgeliehen werden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wo Sie jeden Oscar-Film 2025 sehen können! Die Filme sind nach der Anzahl ihrer Nominierungen geordnet.

Emilia Pérez

Nominiert für: bester Film, beste Hauptdarstellerin (Karla Sofía Gascón), beste Nebendarstellerin (Zoe Saldaña), beste Regie (Jacques Audiard), bestes adaptiertes Drehbuch (Jacques Audiard), beste Filmmusik, bester Originalsong (El Mal), bester Originalsong (Mi Camino), bester internationaler Film (Frankreich), bestes Make-up und Hairstyling, bester Ton, bester Schnitt, beste Kamera

Wo ansehen: Netflix (USA, UK, CA)

Was ein wegweisender Moment für transsexuelle Repräsentation im Film hätte sein können, wurde von Kontroversen überschattet. Emilia Pérez führt mit 13 Nominierungen, darunter einige der größten Kategorien des Abends – bester Film, beste Regie und beste Hauptdarstellerin. Während Kritiker den Film feiern, werfen ihm viele weltweit eine unzureichende Darstellung der transsexuellen Identität und der mexikanischen Kultur vor. Andere bemängeln die musikalischen Aspekte des Films – manche bezeichnen ihn gar als den „schlechtesten Film des Jahres“.

Wicked

Nominiert für: bester Film, beste Hauptdarstellerin (Cynthia Erivo), beste Nebendarstellerin (Ariana Grande), beste Filmmusik, bestes Kostümdesign, bestes Make-up und Hairstyling, bestes Produktionsdesign, bester Ton, bester Schnitt, beste visuelle Effekte

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf PVOD-Diensten

Das Filmevent des Jahres 2024 war Wicked, und die Oscars honorieren es mit 10 Nominierungen, darunter für Cynthia Erivo und Ariana Grande. Die Adaption des Broadway-Hits sorgte für weltweite Begeisterung, unzählige Memes, virale Trends und eine neue Generation von Fans. Wicked hat definitiv einen bleibenden Eindruck in der Popkultur hinterlassen! Der Film kann auf PVOD-Diensten wie Amazon Prime gemietet oder gekauft werden und wird voraussichtlich bald auf Peacock verfügbar sein.

The Brutalist

Nominiert für: bester Film, bester Hauptdarsteller (Adrien Brody), bester Nebendarsteller (Guy Pearce), beste Nebendarstellerin (Felicity Jones), beste Regie (Brady Corbet), bestes Originaldrehbuch (Brady Corbet und Mona Fastvold), beste Filmmusik, bestes Produktionsdesign, bester Schnitt, beste Kamera

Wo ansehen: derzeit im Kino

The Brutalist feiert brutalistische Architektur. Regie führte Brady Corbet, der Film erzählt die Geschichte eines visionären Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA auswandert, um den Schrecken seiner Vergangenheit zu entkommen und sein Leben sowie seine Karriere neu aufzubauen. Das epische Drama gewinnt immer mehr an Oscar-Momentum, könnte jedoch durch Kontroversen um den Einsatz von KI in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Film läuft derzeit in den Kinos und wird als A24-Produktion später auf Max verfügbar sein.

A Complete Unknown

Nominiert für: bester Film, bester Hauptdarsteller (Timothée Chalamet), bester Nebendarsteller (Edward Norton), beste Nebendarstellerin (Monica Barbaro), beste Regie (James Mangold), bestes adaptiertes Drehbuch (Jay Cocks und James Mangold), bestes Kostümdesign, bester Ton

Wo ansehen: derzeit im Kino

Timothée Chalamet führt dieses Bob Dylan-Biopic an, an der Seite von Edward Norton, Elle Fanning und Monica Barbaro. Der junge Star wird für seine beeindruckende Verwandlung gefeiert und hat sich damit seine zweite Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller gesichert. Der Film ist außerdem für die wichtigste Auszeichnung des Abends nominiert: bester Film.

Conclave

Nominiert für: bester Film, bester Hauptdarsteller (Ralph Fiennes), beste Nebendarstellerin (Isabella Rossellini), bestes adaptiertes Drehbuch (Peter Straughan), beste Filmmusik, bestes Kostümdesign, bestes Produktionsdesign, bester Schnitt

Wo ansehen: derzeit im Kino

Basierend auf dem gleichnamigen Buch folgt Conclave einem Kardinal, der die Wahl eines neuen Papstes leitet. Der politische Thriller aus der Welt des Vatikans wird von Ralph Fiennes angeführt, der für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert ist. Isabella Rossellini erhielt ihre erste Oscar-Nominierung für ihre Rolle im Film. Als Focus-Feature-Produktion wird der Film später auf Peacock zu sehen sein.

Anora

Nominiert für: bester Film, beste Hauptdarstellerin (Mikey Madison), bester Nebendarsteller (Yura Borisov), beste Regie (Sean Baker), bestes Originaldrehbuch (Sean Baker), bester Schnitt

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf PVOD-Diensten, derzeit im Kino

Sean Baker’s neuester Film ist eine absurde romantische Komödie, die Sie vor Lachen umwerfen wird. Die erstmalig nominierte Mikey Madison spielt eine junge Sexarbeiterin, die mit dem Sohn eines russischen Oligarchen durchbrennt – doch die Ehe gerät durch die Missbilligung seiner Eltern außer Kontrolle. Anora feierte Premiere bei den 77. Internationalen Filmfestspielen von Cannes und gewann die prestigeträchtige Palme d’Or. Wird der Film auch den Oscar für den besten Film gewinnen?

Dune: Part Two

Nominiert für: bester Film, bestes Produktionsdesign, bester Ton, beste Kamera, beste visuelle Effekte

Wo ansehen: Max

Dune: Part Two war einer der größten Filme des Jahres. Mit einer Starbesetzung, darunter Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler und viele mehr, erhielt der Film vier Nominierungen, darunter eine für den besten Film. In einer weiteren Enttäuschung dieser Oscars wurde Denis Villeneuve jedoch nicht als bester Regisseur nominiert.

The Substance

Nominiert für: bester Film, beste Hauptdarstellerin (Demi Moore), beste Regie (Coralie Fargeat), bestes Originaldrehbuch (Coralie Fargeat), bestes Make-up und Hairstyling

Wo ansehen: Mubi

The Substance hat sich als erst siebter Horrorfilm überhaupt eine Nominierung für den besten Film gesichert. Hauptdarstellerin Demi Moore erhielt zudem ihre erste Oscar-Nominierung und gilt nach ihrer gefeierten Rede bei den Golden Globes als Favoritin für den Preis. Autorin und Regisseurin Coralie Fargeat konnte mit The Substance gleich zwei Oscar-Nominierungen ergattern – für beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Der Film ist weltweit fast überall auf Mubi verfügbar.

Nosferatu

Nominiert für: bestes Kostümdesign, bestes Make-up und Hairstyling, bestes Produktionsdesign, beste Kamera

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf PVOD-Diensten, derzeit im Kino

Robert Eggers interpretiert den Vampirmythos neu mit seinem atmosphärischen Horrorfilm Nosferatu. Mit Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård und anderen großen Namen konnte der Film vier Nominierungen in den technischen Kategorien einholen. Er ist jetzt zur Miete verfügbar und wird später auf Peacock gestreamt.

I’m Still Here

Nominiert für: bester Film, beste Hauptdarstellerin (Fernanda Torres), bester internationaler Film (Brasilien)

Wo ansehen: In ausgewählten Kinos

Dieser brasilianische Film hat still und leise für Aufsehen gesorgt und ist nun für den wichtigsten Preis der Oscars nominiert – bester Film. I’m Still Here ist ein politisch-biografischer Film, der in den 1970er Jahren während der brasilianischen Militärdiktatur spielt. Fernanda Torres brilliert in der Rolle der Ehefrau des Dissidenten Rubens Paiva, die mit dem gewaltsamen Verschwinden ihres Mannes zurechtkommen muss. Ihre Leistung wurde von allen Seiten hoch gelobt.

Sing Sing

Nominiert für: bester Hauptdarsteller (Colman Domingo), bestes adaptiertes Drehbuch (Clint Bentley und Greg Kwedar), bester Originalsong (Like A Bird)

Wo ansehen: derzeit im Kino

Basierend auf dem Rehabilitation Through the Arts-Programm des Hochsicherheitsgefängnisses Sing Sing zeigt der Film Colman Domingo an der Seite realer ehemaliger Teilnehmer des Programms. Er erzählt die Geschichte einer Gruppe Gefangener, die gemeinsam Theateraufführungen auf die Beine stellt. Weithin als einer der besten Filme des Jahres 2024 gefeiert, läuft er noch in den Kinos und wird später auf Max verfügbar sein.

The Wild Robot

Nominiert für: beste Filmmusik, bester animierter Spielfilm, bester Ton

Wo ansehen: Peacock

Basierend auf dem Bestseller Peter Browns erzählt The Wild Robot die emotionale Reise eines verlorenen Roboters, der seinen Platz in der Wildnis findet. Der Film gilt als einer der Favoriten für den Preis als bester animierter Spielfilm und besticht durch atemberaubende Animationen sowie die Stimmen von Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal und weiteren.

The Apprentice

Nominiert für: bester Hauptdarsteller (Sebastian Stan), bester Nebendarsteller (Jeremy Strong)

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf PVOD-Diensten

Sebastian Stan erlebt ein aufregendes Jahr! Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er für seine Darstellung von Donald Trump im biografischen Film The Apprentice. Der Film beleuchtet Trumps Karriere in den 1970er und 1980er Jahren, einschließlich seiner Beziehung zu Anwalt Roy Cohn, gespielt von Jeremy Strong. Auch Strong wurde für seine Leistung in dem Film nominiert.

Flow

Nominiert für: bester internationaler Film (Lettland), bester animierter Spielfilm

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf PVOD-Diensten, in ausgewählten Kinos

Flow ist ein animierter Spielfilm des Regisseurs Gints Zilbalodis. Der Film tritt in einem engen Rennen gegen The Wild Robot um den Oscar für den besten animierten Spielfilm an – und gewann sogar den Golden Globe! Diese bewegende Geschichte erzählt von einer Katze, die nach einer gewaltigen Flut auf einem Boot Zuflucht findet. Besonders bemerkenswert: Der gesamte Film wurde mit der kostenlosen Open-Source-Software Blender animiert.

A Real Pain

Nominiert für: bester Nebendarsteller (Kieran Culkin), bestes Originaldrehbuch (Jesse Eisenberg)

Wo ansehen: Hulu (USA), Disney+ (Kanada)

Jesse Eisenberg führte Regie, schrieb das Drehbuch, produzierte den Film und spielt zudem die Hauptrolle – A Real Pain wurde zu einem der großen Favoriten der diesjährigen Preisverleihung. Die Tragikomödie erzählt die Geschichte zweier ungleicher Cousins, die nach Polen reisen, um ihre verstorbene Großmutter zu ehren. Der Film erhielt zwei Oscar-Nominierungen, darunter die erste Nominierung für Kieran Culkin. Während der Film außerhalb Nordamerikas noch nicht verfügbar ist, wird er später international auf Disney+ gestreamt.

Nickel Boys

Nominiert für: bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch (RaMell Ross und Joslyn Barnes)

Wo ansehen: derzeit im Kino

Basierend auf dem preisgekrönten Roman von Colson Whitehead erzählt Nickel Boys die wahre Geschichte eines brutalen Reforminternats in den USA und der erschütternden Misshandlungen, die dort stattfanden. Der Film wurde für den besten Film nominiert und ist auch für das beste adaptierte Drehbuch im Rennen.

September 5

Nominiert für: bestes Originaldrehbuch (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)

Wo ansehen: derzeit im Kino

September 5 ist ein Thriller, der auf historischen Ereignissen basiert und den Terroranschlag während der Olympischen Sommerspiele 1972 – auch bekannt als das Münchner Massaker – nachzeichnet. Die Geschichte wird aus der Perspektive des ABC-Sports-Teams erzählt, das die Spiele zum Zeitpunkt des Anschlags begleitete. Der Film nutzt Archivmaterial und wird später auf Paramount+ gestreamt.

Elton John: Never Too Late

Nominiert für: bester Originalsong (Never Too Late)

Wo ansehen: Disney+

Never Too Late ist der neueste Song von Elton John, der für die gleichnamige Disney+-Dokumentation veröffentlicht wurde. Der Film wirft einen Blick auf das Leben und die Anfänge der Musikkarriere der Legende. Der Dokumentarfilm ist jetzt auf Disney+ in den meisten Ländern verfügbar.

The Six Triple Eight

Nominiert für: bester Originalsong (The Journey)

Wo ansehen: Netflix

Tyler Perrys neuester Film erzählt die Geschichte des 6888th Central Postal Directory Battalion – einem ausschließlich aus Schwarzen Frauen bestehenden Militärbataillon im Zweiten Weltkrieg. In der Hauptrolle spielt Kerry Washington. Der Song des Films wurde für den Oscar als bester Originalsong nominiert.

The Seed of the Sacred Fig

Nominiert für: bester internationaler Film (Deutschland)

Wo ansehen: In ausgewählten Kinos

Der neueste Film von Mohammad Rasoulof brachte ihn und sein Team in direkten Konflikt mit der iranischen Regierung, da er echte Aufnahmen der Proteste von 2022 bis 2023 zeigt. Die Geschichte dreht sich um einen Ermittlungsrichter, der während politischer Unruhen nach dem Tod einer jungen Frau seine Waffe verliert. Seine Paranoia führt dazu, dass er selbst seiner Familie misstraut. Der Film gewann den Sonderpreis der Jury in Cannes und ist für den Oscar als bester internationaler Film nominiert. Rasoulof lebt mittlerweile im Exil.

The Girl with the Needle

Nominiert für: bester internationaler Film (Dänemark)

Wo ansehen: Mubi

Dieser dänische Film basiert lose auf der wahren Geschichte der Serienmörderin Dagmar Overbye, die mittellose Mütter dazu manipulierte, ihr unerwünschte Kinder anzuvertrauen, um sie anschließend zu töten. Der Film ist das dritte Werk von Regisseur Magnus von Horn und sein erstes, das für einen Oscar nominiert wurde.

Memoir of a Snail

Nominiert für: bester animierter Spielfilm

Wo ansehen: AMC+ (USA)

Der Oscar-prämierte Drehbuchautor und Regisseur Adam Elliot präsentiert mit Memoir of a Snail eine Stop-Motion-Tragikomödie über die Herausforderungen einer Außenseiterin auf ihrem Weg zur Selbstfindung. Es ist erst der zweite Stop-Motion-Animationsfilm mit R-Rating, der jemals für einen Oscar nominiert wurde.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Nominiert für: bester animierter Spielfilm

Wo ansehen: BBC iPlayer (UK), Netflix

Wallace und Gromit kehren für ein weiteres Abenteuer zurück! Die ikonischen britischen Stop-Motion-Figuren müssen sich mit Wallaces neuester Erfindung auseinandersetzen, die plötzlich ein Eigenleben entwickelt. Der Film stammt vom renommierten Animationsstudio Aardman und wurde von den preisgekrönten Regisseuren Nick Park und Merlin Crossingham inszeniert. Der Film ist in den meisten Netflix-Regionen verfügbar und kann im Vereinigten Königreich kostenlos auf BBC iPlayer gestreamt werden.

Inside Out 2

Nominiert für: bester animierter Spielfilm

Wo ansehen: Disney+

Pixar ist seit Langem eine feste Größe in der Kategorie bester animierter Spielfilm – und dieses Jahr tritt das Studio mit Inside Out 2 an. Der Film und sein Vorgänger sind jetzt auf Disney+ verfügbar.

Black Box Diaries

Nominiert für: bester Dokumentarfilm

Wo ansehen: Paramount+ mit Showtime (USA)

Black Box Diaries folgt der Journalistin Shiori Ito, die ihre eigene sexuelle Gewalt untersucht, um ihren hochrangigen Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

No Other Land

Nominiert für: bester Dokumentarfilm

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf PVOD-Diensten

No Other Land ist ein Dokumentarfilm, der von einem palästinensisch-israelischen Kollektiv produziert wurde. Der Film dokumentiert die Zwangsvertreibung von Palästinensern in Masafer Yatta im Westjordanland, mit Jahrzehnten an Aufzeichnungen des Aktivisten Basel Adra. Außerdem beleuchtet er seine Freundschaft mit dem israelischen Journalisten Yuval Abraham. Der Dokumentarfilm kann derzeit auf PVOD-Diensten wie Amazon Prime und Apple TV im Vereinigten Königreich gemietet oder gekauft werden.

Porcelain War

Nominiert für: bester Dokumentarfilm

Wo ansehen: In ausgewählten Kinos

Porcelain War begleitet die ukrainischen Künstler Slava Leontyev, Anya Stasenko und Andrey Stefanov, die sich dem ukrainischen Widerstand gegen die russische Invasion anschließen. Der Film zeigt Aufnahmen des Krieges und hebt die Bedeutung von Kunst in Konfliktzeiten hervor.

Soundtrack to a Coup d’Etat

Nominiert für: bester Dokumentarfilm

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf PVOD-Diensten

Regie führte Johan Grimonprez. Der Dokumentarfilm erzählt von den Protesten der amerikanischen Musiker Abbey Lincoln und Max Roach gegen die Ermordung des kongolesischen Führers Patrice Lumumba.

Sugarcane

Nominiert für: bester Dokumentarfilm

Wo ansehen: Disney+

Regie führten Julian Brave NoiseCat und Emily Kassie. Der Dokumentarfilm untersucht Missbrauchsfälle und das Verschwinden von Kindern im kanadischen Internatssystem für indigene Schüler.

Gladiator II

Nominiert für: bestes Kostümdesign

Wo ansehen: Paramount+

Ridley Scott kehrt mit der Fortsetzung des hochgelobten Gladiator zurück. Gladiator II wurde für bestes Kostümdesign bei den Oscars 2025 nominiert und zeigt Paul Mescal, Denzel Washington und Pedro Pascal sowie die Rückkehr von Connie Nielson.

A Different Man

Nominiert für: bestes Make-up und Hairstyling

Wo ansehen: Max (USA), Foxtel Now (AU), Hoopla (CA)

Sebastian Stan spielt in A Different Man einen aufstrebenden Schauspieler, der sich einem medizinischen Eingriff unterzieht, um sein Aussehen zu verändern. Doch die Operation bringt unerwartete Probleme mit sich.

Maria

Nominiert für: beste Kamera

Wo ansehen: Netflix (USA)

Angelina Jolie verkörpert die berühmte Opernsängerin Maria Callas in dieser Biografie von Regisseur Pablo Larraín. Jolie wurde von vielen als sichere Oscar-Nominierte erwartet, wurde jedoch übergangen.

Better Man

Nominiert für: beste visuelle Effekte

Wo ansehen: derzeit im Kino

Dieses Robbie Williams-Biopic zeigt den Star in Form eines Affen. Regie führte Michael Gracey, bekannt für The Greatest Showman. Der Film läuft derzeit in den Kinos, ein Streaming-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Kingdom of the Planet of the Apes

Nominiert für: beste visuelle Effekte

Wo ansehen: Hulu (USA), Disney+ (International)

Wes Ball führt Regie bei diesem neuen Film des Planet of the Apes-Franchise. Mehrere Generationen nach Caesars Herrschaft baut ein tyrannischer Affenführer sein Imperium auf – als völliges Gegenstück zu allem, wofür Caesar stand.

Alien: Romulus

Nominiert für: beste visuelle Effekte

Wo ansehen: Hulu (USA), Disney+ (International)

Fede Álvarez inszeniert den neuesten Teil des legendären Alien-Franchise. Alien: Romulus spielt zwischen Alien (1979) und Aliens (1986) und gilt als eine erfolgreiche Modernisierung der Reihe. Der Film ist in den USA auf Hulu und international auf Disney+ verfügbar.

Anuja

Nominiert für: bester Kurzfilm (Live-Action)

Wo ansehen: Netflix

Dieser Hindi-sprachige Kurzfilm erzählt die Geschichte zweier Schwestern, die in einer Textilfabrik in Indien arbeiten. Ihre enge Bindung wird auf die Probe gestellt, als Anuja eine lebensverändernde Chance erhält.

I’m Not a Robot

Nominiert für: bester Kurzfilm (Live-Action)

Wo ansehen: YouTube

Eine Frau scheitert wiederholt an Captcha-Tests und findet sich plötzlich in einer bizarren Realität wieder. Der Kurzfilm kann kostenlos auf dem YouTube-Kanal des New Yorker angesehen werden.

The Last Ranger

Nominiert für: bester Kurzfilm (Live-Action)

Wo ansehen: derzeit nicht verfügbar

Der 28-minütige südafrikanische Kurzfilm spielt in einem afrikanischen Naturschutzgebiet, dessen Schönheit ständig durch Wilderer bedroht wird.

A Lien

Nominiert für: bester Kurzfilm (Live-Action)

Wo ansehen: Short of the Week

Der Kurzfilm begleitet ein junges Paar am Tag ihres Green-Card-Interviews. Er kann kostenlos auf der Website von Short of the Week angesehen werden.

The Man Who Could Not Remain Silent

Nominiert für: bester Kurzfilm (Live-Action)

Wo ansehen: Arte, YouTube

Der Gewinner der Goldenen Palme für den besten Kurzfilm, The Man Who Could Not Remain Silent, ist ein kroatischer Film über das Massaker von Štrpci im Jahr 1993. Der Film ist kostenlos auf Arte und dem Arte-YouTube-Kanal verfügbar.

Beautiful Men

Nominiert für: bester animierter Kurzfilm

Wo ansehen: derzeit nicht verfügbar

Der Stop-Motion-Film von Nicolas Keppens erzählt die Geschichte dreier Brüder, die nach Istanbul reisen, um sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Spannungen entstehen, als sich herausstellt, dass die Klinik nur Platz für einen hat.

In the Shadow of Cypress

Nominiert für: bester animierter Kurzfilm

Wo ansehen: derzeit nicht verfügbar

Der Film spielt am Persischen Golf und begleitet einen ehemaligen Schiffskapitän, der unter PTSD leidet. Er lebt isoliert mit seiner Tochter, doch ihre Welt wird bald erschüttert. Der Film war zuvor als Vimeo Staff Pick verfügbar, wurde jedoch gesperrt – möglicherweise wird er bald wieder freigeschaltet.

Magic Candies

Nominiert für: bester animierter Kurzfilm

Wo ansehen: derzeit nicht verfügbar

Basierend auf den Bilderbüchern Magic Candies und I Am a Dog von Baek Heena, erzählt der Film von Dong-Dong, der magische Süßigkeiten findet und plötzlich Stimmen aus seiner Umgebung hören kann. Produziert wurde der Film von Toei Animation.

Wander to Wonder

Nominiert für: bester animierter Kurzfilm

Wo ansehen: derzeit nicht verfügbar

Der Stop-Motion-Film von Nina Gantz behandelt die Themen Trauer und Verlust, indem er drei Charaktere begleitet, die nach dem Tod ihres Schöpfers zurückgelassen werden.

Yuck!

Nominiert für: bester animierter Kurzfilm

Wo ansehen: zum Mieten oder Kaufen auf Vimeo

Der französische Animationskurzfilm erzählt die Geschichte von Léo, der auf einem Ferienlager eine Reise der Selbstfindung erlebt.

Death by Numbers

Nominiert für: bester Dokumentar-Kurzfilm

Wo ansehen: derzeit nicht verfügbar

Der Dokumentarfilm begleitet eine Überlebende eines Schulmassakers, die ihrem Täter gegenübertritt. Der Kurzfilm läuft derzeit auf Filmfestivals und gewann den Short Film Jury Award beim Montclair Film Festival.

I Am Ready, Warden

Nominiert für: bester Dokumentar-Kurzfilm

Wo ansehen: Paramount+

I Am Ready, Warden

John Henry Ramirez sitzt wegen Mordes in der Todeszelle. Die Dokumentation begleitet seine letzten Tage, in denen er Kontakt zur Familie seines Opfers aufnimmt und sich auf den Abschied von seinen Liebsten vorbereitet.

Incident

Nominiert für: bester Dokumentar-Kurzfilm

Wo ansehen: YouTube

Diese Dokumentation rekonstruiert die Polizeischießerei in Chicago im Jahr 2018 anhand von Aufnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter Überwachungskameras und Dashcams. Der Film kann kostenlos auf dem YouTube-Kanal des New Yorker angesehen werden.

Instruments of a Beating Heart

Nominiert für: bester Dokumentar-Kurzfilm

Wo ansehen: YouTube

Dieser Dokumentar-Kurzfilm der New York Times begleitet Erstklässler an einer japanischen Schule, die sich der Herausforderung stellen, ein Orchester zu gründen und bei einer Zeremonie aufzutreten. Der Film beleuchtet das japanische Schulsystem und seinen Einfluss auf die Gesellschaft.

The Only Girl in the Orchestra

Nominiert für: bester Dokumentar-Kurzfilm

Wo ansehen: Netflix

Regie führte Molly O’Brien. Der Dokumentarfilm blickt auf die Karriere der Kontrabassistin Orin O’Brien zurück, die als erste Frau in die New York Philharmonic aufgenommen wurde.

