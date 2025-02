La 97ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el 2 de marzo de 2025. Las nominaciones al Oscar ya están aquí y, aunque este año no hay un claro favorito, han generado bastante debate.

Al igual que Oppenheimer el año pasado, Emilia Pérez lidera la lista con la impresionante cifra de 13 nominaciones, incluida la de Mejor Película. Esto la convierte en una de las películas más nominadas en la historia de los Oscar. Solo tres películas han obtenido más nominaciones: All About Eve, Titanic y La La Land con 14 cada una. Un reconocimiento que muchos cinéfilos consideran inmerecido. La favorita del público, Wicked, consiguió 10 nominaciones, y Demi Moore continúa su gran año con su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz. Challengers fue sorprendentemente ignorada, incluso en categorías como Mejor Banda Sonora Original, donde se daba casi por segura su nominación y tenía grandes posibilidades de ganar.

¿Quiere ver en streaming las nominadas al Oscar 2025? Casi todas ya están disponibles para ver online, y el resto se pueden alquilar en PVOD a través de Amazon, Apple, Google Play y Vudu. Siga leyendo para descubrir dónde ver cada película nominada al Oscar 2025. Las películas están ordenadas según la cantidad de nominaciones obtenidas.

Emilia Pérez

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actriz (Karla Sofía Gascón), Mejor Actriz de Reparto (Zoe Saldaña), Mejor Director (Jacques Audiard), Mejor Guion Adaptado (Jacques Audiard), Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original (El Mal), Mejor Canción Original (Mi Camino), Mejor Película Internacional (Francia), Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Fotografía

Dónde verla: Netflix (EE. UU., Reino Unido, Canadá. En España está en el cine.)

Lo que debería haber sido un hito para la representación trans en el cine ha estado rodeado de polémica. Emilia Pérez encabeza la lista con 13 nominaciones, incluidas algunas de las categorías más importantes de la noche: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Aunque los críticos la han recibido con entusiasmo, muchos han criticado la película por su representación de la identidad trans y la cultura mexicana. Otros la han señalado por sus debilidades como musical, llegando incluso a calificarla como “la peor película del año”.

Wicked

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actriz (Cynthia Erivo), Mejor Actriz de Reparto (Ariana Grande), Mejor Banda Sonora Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en plataformas PVOD. En México está en Apple TV, y en España aún está en el cine.

El evento cinematográfico de 2024 fue Wicked, y los Oscar la han reconocido con 10 nominaciones, incluyendo menciones para Cynthia Erivo y Ariana Grande. Basada en el exitoso musical de Broadway, la película arrasó en taquilla y generó una ola de memes, tendencias y nuevos fanáticos de la historia. Wicked dejó una gran huella en la cultura popular. La película está disponible para alquilar o comprar en servicios PVOD como Amazon Prime y, próximamente, en Peacock.

The Brutalist

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actor (Adrien Brody), Mejor Actor de Reparto (Guy Pearce), Mejor Actriz de Reparto (Felicity Jones), Mejor Director (Brady Corbet), Mejor Guion Original (Brady Corbet y Mona Fastvold), Mejor Banda Sonora Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje, Mejor Fotografía

Dónde verla: Actualmente en cines.

The Brutalist es una película que rinde homenaje a la arquitectura brutalista. Dirigida por Brady Corbet, sigue la historia de un arquitecto visionario que se traslada a EE. UU. desde la Europa de la posguerra, con la esperanza de dejar atrás su pasado y reconstruir su vida y su carrera. Este drama épico ha ganado fuerza en la temporada de premios, aunque su uso de inteligencia artificial ha generado cierta controversia. Actualmente se encuentra en cines y, al ser una película de A24, eventualmente estará disponible en Max.

A Complete Unknown

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actor (Timothée Chalamet), Mejor Actor de Reparto (Edward Norton), Mejor Actriz de Reparto (Monica Barbaro), Mejor Director (James Mangold), Mejor Guion Adaptado (Jay Cocks y James Mangold), Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido

Dónde verla: Actualmente en cines.

Timothée Chalamet encabeza esta biopic de Bob Dylan junto a Edward Norton, Elle Fanning y Monica Barbaro. La interpretación transformadora de la joven estrella ha sido ampliamente elogiada, lo que le ha valido su segunda nominación al Oscar como Mejor Actor. La película también compite por el premio más importante de la noche, Mejor Película.

Conclave

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actor (Ralph Fiennes), Mejor Actriz de Reparto (Isabella Rossellini), Mejor Guion Adaptado (Peter Straughan), Mejor Banda Sonora Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje

Dónde verla: Actualmente en cines.

Basada en el libro del mismo nombre, Conclave sigue a un cardenal que lidera la selección de un nuevo Papa. Este thriller político sobre el Vaticano está protagonizado por Ralph Fiennes, nominado a Mejor Actor, y le ha valido a Isabella Rossellini su primera nominación al Oscar. Como producción de Focus Features, la película eventualmente estará disponible en Peacock.

Anora

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actriz (Mikey Madison), Mejor Actor de Reparto (Yura Borisov), Mejor Director (Sean Baker), Mejor Guion Original (Sean Baker), Mejor Montaje

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en servicios PVOD, actualmente en cines.

Sean Baker presenta una comedia romántica absurda que lo hará reír sin parar. La nominada por primera vez al Oscar, Mikey Madison, interpreta a una joven trabajadora sexual que se fuga con el hijo de un oligarca ruso, solo para que el matrimonio se desmorone por la desaprobación de sus padres. Anora se estrenó en el 77° Festival de Cannes y ganó la prestigiosa Palma de Oro; ¿logrará llevarse el premio a Mejor Película en los Oscar?

Dune: Part Two

Nominada para: Mejor Película, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales

Dónde verla: Max (internacionalmente), Movistar, AppleTV y Filmin (en España)

Dune: Part Two fue una de las películas más grandes del año. Con un elenco estelar que incluye a Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler y más, la película ha obtenido cuatro nominaciones, incluida la de Mejor Película. En otro de los grandes desaires de esta ceremonia, Denis Villeneuve no fue nominado a Mejor Director.

La sustancia

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actriz (Demi Moore), Mejor Director (Coralie Fargeat), Mejor Guion Original (Coralie Fargeat), Mejor Maquillaje y Peinado

Dónde verla: Mubi (internacionalmente), Filmin y Movistar Plus (España)

The Substance ha logrado el honor de ser solo la séptima película de terror nominada a Mejor Película. La estrella Demi Moore también obtuvo su primera nominación al Oscar, y tras su sensacional discurso en los Globos de Oro, se ha convertido en la favorita para llevarse el premio. La guionista y directora Coralie Fargeat recibió sus primeras dos nominaciones al Oscar con The Substance en las categorías de Mejor Director y Mejor Guion Original. La película está disponible en streaming casi en todo el mundo a través de Mubi.

Nosferatu

Nominada para: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en servicios PVOD, actualmente en cines.

Robert Eggers aborda el vampirismo con su atmosférico filme de terror Nosferatu. Protagonizada por Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård y más, la película ha obtenido cuatro nominaciones en categorías técnicas. Ya está disponible para alquiler y, eventualmente, llegará a Peacock.

I’m Still Here

Nominada para: Mejor Película, Mejor Actriz (Fernanda Torres), Mejor Película Internacional (Brasil)

Dónde verla: En cines selectos actualmente.

Esta película brasileña ha estado ganando reconocimiento de manera discreta y ahora compite por el premio más importante en los Oscar: Mejor Película. I’m Still Here es un drama biográfico político ambientado en los años 70, durante la dictadura militar en Brasil. Fernanda Torres interpreta a la esposa del político disidente Rubens Paiva, mientras enfrenta la desaparición forzada de su marido. La actuación de Torres ha sido ampliamente elogiada por la crítica.

Sing Sing

Nominada para: Mejor Actor (Colman Domingo), Mejor Guion Adaptado (Clint Bentley y Greg Kwedar), Mejor Canción Original (Like A Bird)

Dónde verla: Actualmente en cines.

Basada en el programa Rehabilitation Through the Arts en la prisión de máxima seguridad de Sing Sing, la película está protagonizada por Colman Domingo junto a exmiembros reales del programa. Narra la historia de estos hombres mientras organizan espectáculos teatrales. Considerada una de las mejores películas de 2024, sigue en cartelera y eventualmente llegará a Max.

The Wild Robot

Nominada para: Mejor Banda Sonora Original, Mejor Película Animada, Mejor Sonido

Dónde verla: Peacock (Estados Unidos) y para compra en Amazon Prime (España)

Basada en el exitoso bestseller del New York Times de Peter Brown, The Wild Robot sigue el emotivo viaje de un robot perdido que busca su lugar en la naturaleza. Considerada una de las favoritas a Mejor Película Animada, la cinta presenta hermosos paisajes animados y las voces de Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal y más.

The Apprentice

Nominada para: Mejor Actor (Sebastian Stan), Mejor Actor de Reparto (Jeremy Strong)

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en servicios PVOD como Amazon Prime y Movistar Plus, en España.

Sebastian Stan está teniendo un gran año. Su primera nominación al Oscar es por su interpretación de Donald Trump en el drama biográfico The Apprentice. La película narra la carrera de Trump en los años 70 y 80, incluyendo su relación con el abogado Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, quien también obtuvo una nominación.

Flow

Nominada para: Mejor Película Internacional (Letonia), Mejor Película Animada

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en servicios PVOD, en cines selectos.

Flow es una película animada del director Gints Zilbalodis. Ha sido un fuerte contendiente contra The Wild Robot en la categoría de Mejor Película Animada, e incluso ganó el premio en los Globos de Oro. La inspiradora historia sigue a un gato que encuentra refugio en un bote mientras una gran inundación destruye su hogar. La película destaca por haber sido completamente creada con el software libre y de código abierto Blender.

A Real Pain

Nominada para: Mejor Actor de Reparto (Kieran Culkin), Mejor Guion Original (Jesse Eisenberg)

Dónde verla: Hulu (EE.UU.), Disney+ (Canadá). En cines en España.

Dirigida, escrita, producida y protagonizada por Jesse Eisenberg, A Real Pain se ha convertido en una de las favoritas en la temporada de premios. La comedia dramática sigue a dos primos muy diferentes mientras viajan a Polonia para honrar a su difunta abuela. La película recibió dos nominaciones al Oscar, incluyendo la primera para Kieran Culkin. Aunque actualmente no está disponible fuera de Norteamérica, eventualmente llegará a Disney+ a nivel internacional.

Nickel Boys

Nominada para: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado (RaMell Ross y Joslyn Barnes)

Dónde verla: Actualmente en cines.

Basada en la novela de Colson Whitehead, la película se inspira en la escuela de reforma de Florida, Dozier School for Boys, conocida por su maltrato a los estudiantes. Nickel Boys se distingue por haber sido filmada en primera persona, lo que le da una perspectiva única. La película está nominada a dos premios, incluyendo Mejor Película. Actualmente en cines, eventualmente estará disponible en Prime Video.

September 5

Nominada para: Mejor Guion Original (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)

Dónde verla: Actualmente en cines.

September 5 es un thriller basado en hechos reales sobre el atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. La película cuenta la historia desde la perspectiva del equipo de ABC Sports que cubría los juegos cuando ocurrió el ataque, utilizando imágenes de archivo. Se espera que la película llegue a Paramount+.

Elton John: Never Too Late

Nominada para: Mejor Canción Original (Never Too Late)

Dónde verla: Disney+ internacionalmente y en España

Never Too Late es la nueva canción de Elton John, lanzada para el documental de Disney+ del mismo nombre. La producción repasa la vida y los primeros años de la carrera del legendario músico. Ya está disponible en streaming en Disney+ en la mayoría de los países.

The Six Triple Eight

Nominada para: Mejor Canción Original (The Journey)

Dónde verla: Netflix internacionalmente y en España

Tyler Perry presenta su última película sobre el 6888th Central Postal Directory Battalion, un batallón completamente formado por mujeres afroamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Con un elenco estelar liderado por Kerry Washington, la película cuenta con una canción nominada al Oscar.

The Seed of the Sacred Fig

Nominada para: Mejor Película Internacional (Alemania)

Dónde verla: En cines selectos.

La más reciente película de Mohammad Rasoulof lo llevó a enfrentarse directamente con el gobierno iraní por incluir imágenes reales de las protestas de 2022-2023 en el país. La historia sigue a un juez investigador que pierde su arma en medio de la agitación política tras la muerte de una joven, lo que lo lleva a desconfiar de su propia familia. La película ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes y está nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Actualmente, Rasoulof vive en el exilio.

The Girl with the Needle

Nominada para: Mejor Película Internacional (Dinamarca)

Dónde verla: Mubi

Este filme danés está inspirado en la historia real de la asesina en serie Dagmar Overbye, quien engañaba a madres en situación de pobreza para que le entregaran a sus hijos no deseados, solo para asesinarlos. Es el tercer largometraje del director Magnus von Horn y su primera nominación al Oscar.

Memoir of a Snail

Nominada para: Mejor Película Animada

Dónde verla: AMC+ (EE.UU.)

La nueva película del director y guionista ganador del Oscar Adam Elliot es una tragicomedia en stop-motion sobre los altibajos de una inadaptada mientras crece y encuentra su confianza. Es solo la segunda película animada en stop-motion con clasificación R en ser nominada a un Oscar.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Nominada para: Mejor Película Animada

Dónde verla: BBC iPlayer (Reino Unido), Netflix internacionalmente y en España

¡Wallace y Gromit regresan para una nueva aventura! En esta entrega, los icónicos personajes británicos en stop-motion se enfrentan a una nueva amenaza: la más reciente invención de Wallace ha cobrado vida propia. Creada por el legendario estudio Aardman y co-dirigida por los premiados cineastas Nick Park y Merlin Crossingham, la película ya está disponible en la mayoría de las regiones de Netflix y gratis en BBC iPlayer en el Reino Unido.

Inside Out 2

Nominada para: Mejor Película Animada

Dónde verla: Disney+ en todo el mundo

Pixar ha sido un habitual en la categoría de Mejor Película Animada, y este año vuelve con el éxito Inside Out 2. Tanto esta secuela como la primera entrega están disponibles en Disney+.

Black Box Diaries

Nominada para: Mejor Documental

Dónde verla: Paramount+ con Showtime (EE.UU.) y en cines en España

Black Box Diaries sigue a la periodista Shiori Ito mientras investiga su propia agresión sexual en un intento de procesar a su agresor de alto perfil.

No Other Land

Nominada para: Mejor Documental

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en servicios PVOD. Movistar Plus y Filmin en España.

No Other Land es un documental realizado por un colectivo palestino-israelí. La película sigue el desplazamiento forzado de palestinos en Masafer Yatta, en Cisjordania, con décadas de grabaciones del activista Basel Adra. También documenta su amistad con el periodista israelí Yuval Abraham. Actualmente, el documental está disponible para alquiler o compra en servicios PVOD como Amazon Prime y Apple TV en el Reino Unido.

Porcelain War

Nominada para: Mejor Documental

Dónde verla: En cines selectos.

Porcelain War es un documental que sigue a los artistas ucranianos Slava Leontyev, Anya Stasenko y Andrey Stefanov mientras se unen a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa. La película incluye material grabado del conflicto y resalta el papel del arte en tiempos de guerra.

Soundtrack to a Coup d’Etat

Nominada para: Mejor Documental

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en servicios PVOD, aún no disponible en España

Dirigido por Johan Grimonprez, el documental narra la protesta de los músicos estadounidenses Abbey Lincoln y Max Roach contra el asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba.

Sugarcane

Nominada para: Mejor Documental

Dónde verla: Disney+ en todo el mundo

Dirigido por Julian Brave NoiseCat y Emily Kassie, este documental investiga los abusos y la desaparición de niños en el sistema de internados indígenas de Canadá.

Gladiator II

Nominada para: Mejor Diseño de Vestuario

Dónde verla: Paramount+

Ridley Scott regresa para dirigir la secuela de la aclamada Gladiator. Nominada a Mejor Diseño de Vestuario en los Oscar 2025, Gladiator II cuenta con las actuaciones de Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal, además del regreso de Connie Nielsen.

A Different Man

Nominada para: Mejor Maquillaje y Peinado

Dónde verla: Max (EE.UU.), Foxtel Now (AU), Hoopla (CA)

Sebastian Stan protagoniza A Different Man, donde interpreta a un aspirante a actor que se somete a un procedimiento médico para cambiar su apariencia. Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro con consecuencias inesperadas.

Maria

Nominada para: Mejor Fotografía

Dónde verla: Netflix (EE.UU.), en cines en España

Angelina Jolie interpreta a la icónica soprano Maria Callas en este drama biográfico dirigido por Pablo Larraín. Aunque se esperaba que Jolie obtuviera una nominación, fue ignorada en la categoría de Mejor Actriz.

Better Man

Nominada para: Mejores Efectos Visuales

Dónde verla: Actualmente en cines.

Esta biopic sobre Robbie Williams presenta al cantante como un mono animado. Dirigida por Michael Gracey, director de The Greatest Showman, la película está en cartelera y aún no tiene fecha de estreno en streaming.

Kingdom of the Planet of the Apes

Nominada para: Mejores Efectos Visuales

Dónde verla: Hulu (EE.UU.), Disney+ (Internacional)

Wes Ball dirige esta nueva entrega de la franquicia Planet of the Apes. Ambientada varias generaciones después del reinado de César, la historia sigue a un líder simio tiránico que busca construir su imperio, en oposición a todo lo que César representó.

Alien: Romulus

Nominada para: Mejores Efectos Visuales

Dónde verla: Hulu (EE.UU.), Disney+ (Internacional)

Fede Álvarez dirige la más reciente entrega de la icónica franquicia Alien. Alien: Romulus se sitúa entre Alien (1979) y Aliens (1986), revitalizando la saga para una nueva generación. La película está disponible en Hulu en EE.UU. y en Disney+ a nivel internacional.

Anuja

Nominada para: Mejor Cortometraje de Acción Real

Dónde verla: Netflix internacional

Este cortometraje en hindi sigue a dos hermanas que trabajan en una fábrica textil en India. Su vínculo se pone a prueba cuando Anuja recibe una oportunidad que podría cambiar su vida.

I’m Not a Robot

Nominada para: Mejor Cortometraje de Acción Real

Dónde verla: YouTube

Una mujer falla repetidamente en una serie de pruebas Captcha y entra en una realidad extraña. Vea el cortometraje gratis en el canal de YouTube de The New Yorker.

The Last Ranger

Nominada para: Mejor Cortometraje de Acción Real

Dónde verla: No disponible actualmente en streaming.

Este cortometraje sudafricano de 28 minutos está ambientado en una reserva africana, donde la belleza de la naturaleza está en constante peligro por los cazadores furtivos.

A Lien

Nominada para: Mejor Cortometraje de Acción Real

Dónde verla: Short of the Week

El cortometraje sigue a una joven pareja el día de su entrevista para la tarjeta de residencia. Puede verse gratis en el sitio web de Short of the Week.

The Man Who Could Not Remain Silent

Nominada para: Mejor Cortometraje de Acción Real

Dónde verla: Arte, YouTube

Ganador de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje, The Man Who Could Not Remain Silent es un cortometraje croata que dramatiza la masacre de Štrpci de 1993. Actualmente está disponible de forma gratuita en Arte y en su canal de YouTube.

Beautiful Men

Nominada para: Mejor Cortometraje Animado

Dónde verla: No disponible actualmente en streaming.

Del director Nicolas Keppens, este cortometraje en stop-motion sigue a tres hermanos que viajan a Estambul para un trasplante de cabello. Sin embargo, las tensiones surgen cuando descubren que la clínica solo puede atender a uno de ellos.

In the Shadow of Cypress

Nominada para: Mejor Cortometraje Animado

Dónde verla: No disponible actualmente en streaming.

Ambientado en el Golfo Pérsico, el corto sigue a un ex capitán de barco que sufre de TEPT. Viviendo una vida aislada con su hija, ambos enfrentan desafíos. El cortometraje estuvo disponible en las Staff Picks de Vimeo, pero recientemente fue restringido con contraseña. ¡Podría volver a estar accesible pronto!

Magic Candies

Nominada para: Mejor Cortometraje Animado

Dónde verla: No disponible actualmente en streaming.

Adaptado de los libros ilustrados Magic Candies y I Am a Dog de Baek Heena, el cortometraje sigue a Dong-Dong, quien obtiene unas coloridas golosinas mágicas que le permiten escuchar voces del mundo que lo rodea. La animación fue realizada por el estudio japonés Toei Animation.

Wander to Wonder

Nominada para: Mejor Cortometraje Animado

Dónde verla: No disponible actualmente en streaming.

Del director Nina Gantz llega el cortometraje en stop-motion Wander to Wonder. Este corto explora los temas del duelo y la pérdida a través de sus tres personajes, quienes quedan abandonados tras la muerte de su creador.

Yuck!

Nominada para: Mejor Cortometraje Animado

Dónde verla: Disponible para alquiler o compra en Vimeo.

El cortometraje animado francés sigue a Léo en un viaje de autodescubrimiento en un campamento de verano.

Death by Numbers

Nominada para: Mejor Cortometraje Documental

Dónde verla: No disponible actualmente en streaming.

Este cortometraje documental sigue a una sobreviviente de un tiroteo escolar mientras se enfrenta a su agresor. Ha sido proyectado principalmente en festivales de cine y ganó el premio del jurado al Mejor Cortometraje en el Montclair Film Festival.

I Am Ready, Warden

Nominada para: Mejor Cortometraje Documental

Dónde verla: Paramount+

John Henry Ramirez está en el corredor de la muerte por asesinato. El documental narra sus últimos días mientras intenta comunicarse con la familia de su víctima y se prepara para despedirse de sus seres queridos.

Incident

Nominada para: Mejor Cortometraje Documental

Dónde verla: YouTube.

Usando grabaciones de diversas fuentes, como cámaras de seguridad y de tablero de autos, este documental reconstruye el tiroteo policial ocurrido en Chicago en 2018. Disponible gratis en el canal de YouTube de The New Yorker.

Instruments of a Beating Heart

Nominada para: Mejor Cortometraje Documental

Dónde verla: YouTube.

Este cortometraje documental de The New York Times sigue a un grupo de niños de primer grado en una escuela japonesa mientras intentan formar una orquesta y actuar en una ceremonia. La película muestra cómo el sistema educativo japonés moldea su sociedad.

The Only Girl in the Orchestra

Nominada para: Mejor Cortometraje Documental

Dónde verla: Netflix.

Dirigido por Molly O’Brien, este documental relata la carrera de la contrabajista Orin O’Brien, la primera mujer contratada para tocar en la Filarmónica de Nueva York.

¿Dónde ver en vivo los Premios Oscar 2025?

Los Premios Oscar 2025 se transmitirán en ABC el 2 de marzo de 2025 a las 7 p.m. ET. Sin embargo, la ceremonia podría retrasarse debido a los incendios en Los Ángeles. En EE.UU., los usuarios pueden verlos en vivo a través de servicios de TV en vivo como YouTube TV y Fubo. ¿Fuera de EE.UU.? Dependiendo de su ubicación, podrá ver la ceremonia en servicios como ITVX y 7plus.