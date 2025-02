Les 97es Academy Awards auront lieu le 2 mars 2025, et les nominations viennent tout juste d’être révélées, déclenchant déjà de vives discussions. Cette année, aucun favori incontesté ne se démarque, ce qui rend la compétition encore plus palpitante.

Comme Oppenheimer l’an dernier, Emilia Pérez s’impose avec 13 nominations, dont celle du Meilleur Film, un exploit rare dans l’histoire des Oscars. Seuls trois films ont fait mieux : All About Eve, Titanic et La La Land, avec 14 nominations chacun. Mais ce triomphe ne fait pas l’unanimité, et certains cinéphiles jugent ce succès immérité.

De son côté, Wicked, véritable chouchou du public, décroche 10 nominations, tandis que Demi Moore crée l’événement avec sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure Actrice. À l’inverse, Challengers a été snobé, y compris pour la Meilleure Musique Originale, où il était pourtant pressenti comme un sérieux prétendant.

Où regarder la cérémonie des Oscars 2025 en direct ?

La cérémonie des Oscars 2025 se tiendra le 2 mars 2025 à 19 h (ET) et sera diffusée en direct sur ABC. Cependant, des retards peuvent survenir en raison des incendies à Los Angeles. Pour les spectateurs français, il sera possible de suivre l’événement en direct sur des services de streaming comme YouTube TV et Fubo, disponibles avec un VPN. À l’international, selon votre emplacement, vous pourrez également regarder la cérémonie gratuitement sur des plateformes telles qu’ITVX ou 7plus.

Où regarder les films nommés aux Oscars 2025 ?

Vous voulez voir les films en lice avant la cérémonie ? La plupart sont déjà disponibles en streaming, tandis que les autres peuvent être loués en PVOD via Amazon, Apple, Google Play et Vudu. Découvrez ci-dessous où regarder chaque film nommé, classés selon le nombre de nominations obtenues.

Connectez-vous à un serveur VPN adapté Si le film est disponible sur Netflix, Prime Video ou Disney+ France, connectez-vous à un serveur en France. Pour accéder aux films exclusifs à HBO Max (États-Unis), Hulu (États-Unis) ou BBC iPlayer (Royaume-Uni), connectez-vous à un serveur dans le pays correspondant.

Emilia Pérez

Nominations : Meilleur Film, Meilleure Actrice (Karla Sofía Gascón), Meilleure Actrice dans un Second Rôle (Zoe Saldaña), Meilleur Réalisateur (Jacques Audiard), Meilleur Scénario Adapté (Jacques Audiard), Meilleure Musique Originale, Meilleure Chanson Originale (El Mal), Meilleure Chanson Originale (Mi Camino), Meilleur Film International (France), Meilleurs Maquillages et Coiffures, Meilleur Son, Meilleur Montage, Meilleure Photographie.

Où regarder : Netflix (U.S., UK, CA)

Ce qui aurait dû être un moment historique pour la représentation trans au cinéma est finalement entaché de controverses. Emilia Pérez arrive en tête avec 13 nominations, dont certaines des plus prestigieuses de la soirée — Meilleur Film, Meilleur Réalisateur et Meilleure Actrice. Si les critiques sont unanimes sur ses qualités cinématographiques, de nombreux spectateurs à travers le monde dénoncent une représentation maladroite de l’identité trans et de la culture mexicaine. D’autres critiquent également son aspect musical, certains allant même jusqu’à le qualifier de “pire film de l’année”.

Wicked

Nominations : Meilleur Film, Meilleure Actrice (Cynthia Erivo), Meilleure Actrice dans un Second Rôle (Ariana Grande), Meilleure Musique Originale, Meilleurs Costumes, Meilleurs Maquillages et Coiffures, Meilleure Direction Artistique, Meilleur Son, Meilleur Montage, Meilleurs Effets Visuels.



Où regarder : Disponible à la location ou à l’achat sur les services PVoD.

L’événement cinématographique de 2024, Wicked, est récompensé par 10 nominations aux Oscars, dont celles de Cynthia Erivo et Ariana Grande. Adapté du célèbre musical de Broadway, le film a marqué la culture pop avec une avalanche de mèmes, de tendances et une nouvelle génération de fans. Wicked est disponible à la location ou à l’achat sur des plateformes comme Amazon Prime, et il devrait bientôt être diffusé sur Peacock.

The Brutalist

Nominations : Meilleur Film, Meilleur Acteur (Adrien Brody), Meilleur Acteur dans un Second Rôle (Guy Pearce), Meilleure Actrice dans un Second Rôle (Felicity Jones), Meilleur Réalisateur (Brady Corbet), Meilleur Scénario Original (Brady Corbet et Mona Fastvold), Meilleure Musique Originale, Meilleure Direction Artistique, Meilleur Montage, Meilleure Photographie.



Où regarder : Actuellement en salles.

The Brutalist est une ode à l’architecture brutaliste. Réalisé par Brady Corbet, le film suit un architecte visionnaire qui s’installe aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, espérant reconstruire sa vie et sa carrière. Bien que porté par un fort engouement aux récompenses, la controverse autour de l’utilisation d’intelligence artificielle dans le film pourrait nuire à ses chances. Actuellement en salles, le film sortira plus tard sur Max.

Un parfait inconnu (A Complete Unknown)

Nominations : Meilleur Film, Meilleur Acteur (Timothée Chalamet), Meilleur Acteur dans un Second Rôle (Edward Norton), Meilleure Actrice dans un Second Rôle (Monica Barbaro), Meilleur Réalisateur (James Mangold), Meilleur Scénario Adapté (Jay Cocks et James Mangold), Meilleurs Costumes, Meilleur Son.



Où regarder : Actuellement en salles.

Timothée Chalamet brille dans ce biopic sur Bob Dylan, aux côtés de Edward Norton, Elle Fanning et Monica Barbaro. Son interprétation transformiste lui vaut sa deuxième nomination en tant que Meilleur Acteur. Le film concourt également pour l’Oscar du Meilleur Film.

Anora

Nominations : Meilleur Film, Meilleure Actrice (Mikey Madison), Meilleur Acteur dans un Second Rôle (Yura Borisov), Meilleur Réalisateur (Sean Baker), Meilleur Scénario Original (Sean Baker), Meilleur Montage.



Où regarder : Disponible à la location ou à l’achat sur les services PVoD, actuellement en salles.

Sean Baker livre une comédie romantique absurde qui vous fera hurler de rire. La nouvelle venue et première nommée aux Oscars Mikey Madison incarne une jeune travailleuse du sexe qui s’enfuit avec le fils d’un oligarque russe, mais le mariage tourne au cauchemar à cause de la désapprobation de sa famille. Anora a été présenté en avant-première au 77ᵉ Festival de Cannes, où il a remporté la prestigieuse Palme d’Or. Va-t-il également décrocher l’Oscar du Meilleur Film ?

Dune : Deuxième Partie

Nominations : Meilleur Film, Meilleure Direction Artistique, Meilleur Son, Meilleure Photographie, Meilleurs Effets Visuels



Où regarder : Max

Dune : Deuxième Partie a été l’un des plus grands succès de l’année. Avec un casting impressionnant comprenant Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler et bien d’autres, le film décroche cinq nominations, dont celle du Meilleur Film. En revanche, l’absence de nomination pour Denis Villeneuve en tant que Meilleur Réalisateur fait partie des grands oubliés de cette année.

The Substance

Nominations : Meilleur Film, Meilleure Actrice (Demi Moore), Meilleur Réalisateur (Coralie Fargeat), Meilleur Scénario Original (Coralie Fargeat), Meilleurs Maquillages et Coiffures



Où regarder : Mubi

The Substance est seulement le septième film d’horreur à être nommé pour l’Oscar du Meilleur Film. Demi Moore décroche également sa toute première nomination aux Oscars, et après son discours mémorable aux Golden Globes, elle est devenue la grande favorite pour le trophée. La scénariste et réalisatrice Coralie Fargeat reçoit aussi ses premières nominations pour Meilleur Réalisateur et Meilleur Scénario Original. Le film est disponible en streaming presque partout sur Mubi.

Nosferatu

Nominations : Meilleurs Costumes, Meilleurs Maquillages et Coiffures, Meilleure Direction Artistique, Meilleure Photographie



Où regarder : Disponible à la location ou à l’achat sur PVoD, en salles

Le réalisateur Robert Eggers revisite le mythe du vampire avec son film d’horreur atmosphérique Nosferatu. Avec Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård et bien d’autres, le film décroche quatre nominations dans les catégories techniques. Disponible en location dès maintenant, il sera prochainement diffusé sur Peacock.

je suis toujours là (I’m Still Here)

Nominations : Meilleur Film, Meilleure Actrice (Fernanda Torres), Meilleur Film International (Brésil)



Où regarder : Actuellement en salles

Ce film brésilien s’impose comme une surprise de la saison des prix et décroche la prestigieuse nomination pour le Meilleur Film aux Oscars. I’m Still Here est un biopic politique situé dans les années 1970, en pleine dictature militaire au Brésil. Fernanda Torres y incarne l’épouse du dissident politique Rubens Paiva, confrontée à la disparition forcée de son mari. Sa performance a été saluée unanimement.

Sing Sing

Nominations : Meilleur Acteur (Colman Domingo), Meilleur Scénario Adapté (Clint Bentley et Greg Kwedar), Meilleure Chanson Originale (Like A Bird)



Où regarder : Actuellement en salles

Inspiré du programme Rehabilitation Through the Arts à la prison de haute sécurité de Sing Sing, ce film met en vedette Colman Domingo aux côtés d’anciens détenus ayant réellement participé au programme. Le film, acclamé comme l’un des meilleurs de 2024, est toujours en salles et sera prochainement diffusé sur Max.

Le robot sauvage (The Wild Robot)

Nominations : Meilleure Musique Originale, Meilleur Film d’Animation, Meilleur Son



Où regarder : Peacock

Adapté du best-seller de Peter Brown, The Wild Robot raconte l’histoire d’un robot perdu tentant de trouver sa place dans la nature. Considéré comme l’un des favoris pour le Meilleur Film d’Animation, le film se distingue par ses paysages animés somptueux et les voix de Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal et d’autres.

The Apprentice

Nominations : Meilleur Acteur (Sebastian Stan), Meilleur Acteur dans un Second Rôle (Jeremy Strong)



Où regarder : Disponible à la location ou à l’achat sur PVoD

Sebastian Stan vit une grande année ! L’acteur décroche sa première nomination aux Oscars pour son rôle de Donald Trump dans le biopic The Apprentice, qui retrace sa carrière dans les années 1970 et 1980, notamment sa relation avec l’avocat Roy Cohn, incarné par Jeremy Strong. Ce dernier est également nommé pour son rôle dans le film.

Flow

Nominations : Meilleur Film International (Lettonie), Meilleur Film d’Animation



Où regarder : Disponible à la location ou à l’achat sur PVoD, en salles

Flow est un film d’animation réalisé par Gints Zilbalodis. Il rivalise avec The Wild Robot pour le Meilleur Film d’Animation et a d’ailleurs remporté le Golden Globe ! Le film suit un chat cherchant refuge sur un bateau après une inondation dévastatrice. Il est particulièrement notable pour avoir été entièrement réalisé avec le logiciel open-source Blender.

A Real Pain

Nominations : Meilleur Acteur dans un Second Rôle (Kieran Culkin), Meilleur Scénario Original (Jesse Eisenberg)



Où regarder : Hulu (U.S.), Disney+ (CA)

Jesse Eisenberg est aux commandes de A Real Pain, qu’il a écrit, réalisé, produit et dans lequel il joue. Cette comédie dramatique suit deux cousins aux personnalités opposées voyageant en Pologne pour honorer la mémoire de leur défunte grand-mère. Le film a obtenu deux nominations aux Oscars, dont la toute première de Kieran Culkin. Bien qu’il ne soit pas encore disponible en streaming en dehors de l’Amérique du Nord, il devrait arriver sur Disney+ à l’international.

Nickel Boys

Nominations : Meilleur Film, Meilleur Scénario Adapté (RaMell Ross et Joslyn Barnes)



Où regarder : Actuellement en salles

Adapté du roman de Colson Whitehead, Nickel Boys retrace l’histoire tragique de l’école de redressement Dozier School for Boys en Floride, connue pour ses sévices infligés aux élèves. Ce qui rend ce film unique, c’est son parti pris visuel audacieux : il est entièrement tourné à la première personne. Avec ses deux nominations, dont celle du Meilleur Film, Nickel Boys est actuellement en salles et sera prochainement disponible sur Prime Video.

September 5

Nominations : Meilleur Scénario Original (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)



Où regarder : Actuellement en salles

September 5 est un thriller historique revenant sur l’attentat des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Le film adopte un angle original en racontant l’événement du point de vue de l’équipe de télévision ABC Sports, qui couvrait les jeux au moment de l’attaque. Il intègre également des images d’archives pour renforcer l’immersion. Le film devrait être disponible prochainement sur Paramount+.

Elton John: Never Too Late

Nominations : Meilleure Chanson Originale (Never Too Late)



Où regarder : Disney+

Never Too Late est la dernière chanson de Elton John, écrite pour le documentaire Disney+ du même nom. Ce film retrace la carrière de la légende de la musique, de ses débuts à son ascension mondiale. Il est disponible en streaming sur Disney+ dans la plupart des pays.

Messagères de Guerre (The Six Triple Eight)

Nominations : Meilleure Chanson Originale (The Journey)



Où regarder : Netflix

Tyler Perry s’attaque à une page méconnue de l’Histoire avec The Six Triple Eight, qui raconte l’histoire du 6888e Bataillon Central de Distribution de Courrier, une unité entièrement composée de femmes noires durant la Seconde Guerre mondiale. Porté par un casting emmené par Kerry Washington, le film est en compétition avec sa chanson originale nommée aux Oscars.

The Seed of the Sacred Fig

Nominations : Meilleur Film International (Allemagne)



Où regarder : Sélectionné dans quelques cinémas

Le dernier film de Mohammad Rasoulof a suscité la controverse en raison de l’utilisation d’images réelles des manifestations iraniennes de 2022-2023. Il suit un juge d’instruction qui perd son arme en pleine période de troubles politiques après la mort d’une jeune femme. Sa paranoïa grandissante l’amène à suspecter sa propre famille. Le film, récompensé par le Prix Spécial du Jury à Cannes, a valu à son réalisateur l’exil forcé.

La jeune femme à l’aiguille (The Girl with the Needle)

Nominations : Meilleur Film International (Danemark)



Où regarder : Mubi

Inspiré de faits réels, ce film danois raconte l’histoire glaçante de la tueuse en série Dagmar Overbye, qui se faisait passer pour une nourrice avant de tuer les enfants qui lui étaient confiés. Réalisé par Magnus von Horn, c’est son premier film à être nommé aux Oscars.

Mémoires d’un escargot (Memoir of a Snail)

Nominations : Meilleur Film d’Animation



Où regarder : AMC+ (U.S.)

Adam Elliot, réalisateur oscarisé, revient avec Memoir of a Snail, une comédie dramatique en stop-motion racontant les péripéties d’une marginale en quête d’estime de soi. Il s’agit seulement du deuxième film d’animation en stop-motion classé R à être nommé aux Oscars.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Nominations : Meilleur Film d’Animation



Où regarder : BBC iPlayer (UK), Netflix

Wallace et Gromit sont de retour pour une nouvelle aventure ! Ce nouveau volet des célèbres personnages en stop-motion, réalisé par Nick Park et Merlin Crossingham, est diffusé sur Netflix et accessible gratuitement sur BBC iPlayer au Royaume-Uni.

Inside Out 2

Nominations : Meilleur Film d’Animation



Où regarder : Disney+

Pixar continue d’imposer sa marque dans la catégorie du Meilleur Film d’Animation avec Inside Out 2. Le film et son prédécesseur sont disponibles sur Disney+.

Black Box Diaries

Nominations : Meilleur Film Documentaire

Où regarder : Paramount+ avec Showtime (U.S.)

Black Box Diaries suit la journaliste Shiori Ito dans son combat pour traduire en justice l’homme qui l’a agressée sexuellement.

No Other Land

Nominations : Meilleur Film Documentaire



Où regarder : Disponible à la location ou à l’achat sur PVoD

No Other Land est un film documentaire réalisé par un collectif palestino-israélien. Le film suit le déplacement forcé des Palestiniens à Masafer Yatta, en Cisjordanie, à travers des décennies d’enregistrements de l’activiste Basel Adra. Le documentaire retrace également son amitié avec le journaliste israélien Yuval Abraham. Il est actuellement disponible à la location ou à l’achat sur des services PVoD comme Amazon Prime et Apple TV au Royaume-Uni.

Porcelain War

Nommé pour : Meilleur long métrage documentaire



Où le regarder : Dans certains cinémas

Porcelain War est un documentaire qui suit les artistes ukrainiens Slava Leontyev, Anya Stasenko et Andrey Stefanov alors qu’ils rejoignent la défense ukrainienne contre l’invasion russe. Le film propose des images du conflit et met en lumière l’importance de l’art en temps de guerre.

Soundtrack to a Coup d’Etat

Nommé pour : Meilleur long métrage documentaire



Où le regarder : À la location ou à l’achat sur les services PVoD

Réalisé par Johan Grimonprez, ce documentaire retrace la protestation des musiciens américains Abbey Lincoln et Max Roach contre l’assassinat du leader congolais Patrice Lumumba.

Sugarcane

Nommé pour : Meilleur long métrage documentaire



Où le regarder : Disney+

Réalisé par Julian Brave NoiseCat et Emily Kassie, ce documentaire explore l’enquête sur les abus et les enfants disparus dans le système des pensionnats autochtones au Canada.

Gladiator II

Nommé pour : Meilleurs costumes



Où le regarder : Paramount+

Ridley Scott revient à la réalisation de la suite du très apprécié Gladiator. Nommé pour les Meilleurs costumes aux Oscars 2025, Gladiator II met en vedette Paul Mescal, Denzel Washington et Pedro Pascal, et marque le retour de Connie Nielson.

A Different Man

Nommé pour : Meilleur maquillage et coiffure



Où le regarder : Max (U.S.), Foxtel Now (AU), Hoopla (CA)

Sebastian Stan tient le rôle principal dans A Different Man, où il incarne un acteur en devenir qui subit une procédure médicale pour changer son apparence. Les choses prennent rapidement une tournure sombre, soulevant de nouveaux dilemmes.

Maria

Nommé pour : Meilleure photographie



Où le regarder : Netflix (U.S.)

Angelina Jolie incarne la célèbre cantatrice Maria Callas dans ce biopic réalisé par Pablo Larraín. Jolie était pressentie pour une nomination, mais a été ignorée.

Better Man

Nommé pour : Meilleurs effets visuels



Où le regarder : Actuellement en salles

Ce biopic sur Robbie Williams présente la star sous la forme d’un singe. Réalisé par Michael Gracey (The Greatest Showman), le film est actuellement diffusé en salles. Aucune date de sortie en streaming n’a encore été annoncée.

Kingdom of the Planet of the Apes

Nommé pour : Meilleurs effets visuels



Où le regarder : Hulu (U.S.), Disney+ (International)

Wes Ball réalise ce nouvel opus de la franchise Planet of the Apes. Situé plusieurs générations après le règne de César, un chef singe tyrannique bâtit son empire en opposition totale aux idéaux de César.

Alien: Romulus

Nommé pour : Meilleurs effets visuels



Où le regarder : Hulu (U.S.), Disney+ (International)

Fede Álvarez réalise le dernier volet de la célèbre franchise Alien. Alien: Romulus se situe entre Alien (1979) et Aliens (1986) et est considéré comme ayant redonné un nouveau souffle à la saga. Le film est disponible en streaming sur Hulu aux États-Unis et sur Disney+ ailleurs.

Anuja

Nommé pour : Meilleur court métrage en prise de vue réelle



Où le regarder : Netflix

Ce court métrage en hindi suit deux sœurs travaillant dans une usine textile en Inde. Leur lien est mis à l’épreuve lorsque Anuja se voit offrir une opportunité qui pourrait changer sa vie.

I’m Not a Robot

Nommé pour : Meilleur court métrage en prise de vue réelle



Où le regarder : YouTube

Une femme échoue à plusieurs tests Captcha et entre dans une réalité étrange. Regardez ce court métrage gratuitement sur la chaîne YouTube de The New Yorker.

The Last Ranger

Nommé pour : Meilleur court métrage en prise de vue réelle



Où le regarder : Pas encore disponible en streaming

Ce court métrage sud-africain de 28 minutes se déroule dans une réserve africaine, où la beauté de la nature est constamment menacée par les braconniers.

A Lien

Nommé pour : Meilleur court métrage en prise de vue réelle



Où le regarder : Short of the Week

Ce court métrage suit un jeune couple le jour de leur entretien pour une carte verte. Regardez-le gratuitement sur le site de Short of the Week.

The Man Who Could Not Remain Silent

Nommé pour : Meilleur court métrage en prise de vue réelle



Où le regarder : Arte, YouTube

Lauréat de la Palme d’Or du court métrage, The Man Who Could Not Remain Silent est un film croate qui dramatise le massacre de Štrpci en 1993. Il est disponible gratuitement sur Arte et sur la chaîne YouTube d’Arte.

Beautiful Men

Nommé pour : Meilleur court métrage d’animation



Où le regarder : Pas encore disponible en streaming

Réalisé par Nicolas Keppens, ce court métrage en stop-motion suit trois frères qui voyagent à Istanbul pour une greffe de cheveux. Les tensions montent lorsque la clinique ne peut en accueillir qu’un seul.

In the Shadow of Cypress

Nommé pour : Meilleur court métrage d’animation



Où le regarder : Pas encore disponible en streaming

Situé dans le golfe Persique, ce court métrage suit un ancien capitaine de navire souffrant de stress post-traumatique. Vivant isolé avec sa fille, ils doivent faire face à de nombreux défis. Il était disponible sur Vimeo Staff Picks mais est désormais protégé par un mot de passe. Il pourrait redevenir accessible, donc restez à l’affût !

Magic Candies

Nommé pour : Meilleur court métrage d’animation



Où le regarder : Pas encore disponible en streaming

Adapté des albums illustrés Magic Candies et I Am a Dog de Baek Heena, ce court métrage du studio japonais Toei Animation suit Dong-Dong, qui découvre des bonbons colorés lui permettant d’entendre des voix autour de lui.

Wander to Wonder

Nommé pour : Meilleur court métrage d’animation



Où le regarder : Pas encore disponible en streaming

Réalisé par Nina Gantz, ce court métrage en stop-motion Wander to Wonder explore les thèmes du deuil et de la perte à travers trois personnages abandonnés après la mort de leur créateur.

Yuck!

Nommé pour : Meilleur court métrage d’animation



Où le regarder : Location ou achat sur Vimeo

Ce court métrage d’animation français suit Léo, qui vit une aventure initiatique lors d’un camp d’été.

Death by Numbers

Nommé pour : Meilleur court métrage documentaire



Où le regarder : Pas encore disponible en streaming

Ce court métrage documentaire suit une survivante d’une fusillade dans une école qui confronte son agresseur. Il est principalement diffusé en festivals et a remporté le prix du Jury du court métrage au Montclair Film Festival.

I Am Ready, Warden

Nommé pour : Meilleur court métrage documentaire



Où le regarder : Paramount+

John Henry Ramirez est dans le couloir de la mort pour meurtre. Ce documentaire retrace ses derniers jours alors qu’il tente d’entrer en contact avec la famille de sa victime et se prépare à faire ses adieux à ses proches.

Incident

Nommé pour : Meilleur court métrage documentaire



Où le regarder : YouTube

Ce documentaire, basé sur des images provenant de diverses sources, notamment des caméras de vidéosurveillance et de tableau de bord, reconstitue la fusillade policière de Chicago en 2018. Regardez-le gratuitement sur la chaîne YouTube de The New Yorker.

Instruments of a Beating Heart

Nommé pour : Meilleur court métrage documentaire



Où le regarder : YouTube

Ce court métrage documentaire du New York Times suit des élèves de première année dans une école japonaise qui relèvent le défi de former un orchestre et de jouer lors d’une cérémonie. Le documentaire met en lumière le système éducatif japonais et son influence sur la société.

The Only Girl in the Orchestra

Nommé pour : Meilleur court métrage documentaire



Où le regarder : Netflix

Réalisé par Molly O’Brien, ce documentaire retrace la carrière de la contrebassiste Orin O’Brien, première femme engagée au sein du New York Philharmonic.

