Os 97º Prêmios da Academia acontecerão em 2 de março de 2025. As indicações ao Oscar foram anunciadas e, apesar de não haver um favorito claro este ano, elas estão causando grande alvoroço.

Assim como Oppenheimer no ano passado, Emilia Pérez lidera a disputa com impressionantes 13 indicações, incluindo Melhor Filme. Isso a torna um dos filmes mais indicados da história do Oscar. Apenas três filmes receberam mais indicações: All About Eve, Titanic, e La La Land, cada um com 14 indicações. Uma distinção que muitos fãs de cinema dizem ser imerecida. O favorito do público Wicked recebeu 10 indicações, e Demi Moore continua sua jornada nas premiações com sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Challengers foi cruelmente ignorado, até mesmo em categorias como Melhor Trilha Sonora Original, onde era praticamente certo que receberia uma indicação e era um dos favoritos para vencer.

Quer assistir aos indicados ao Oscar de 2025? Quase todos já estão disponíveis para streaming, e o restante pode ser alugado via PVOD em Amazon, Apple, Google Play e Vudu. Continue lendo para descobrir onde assistir a cada filme indicado ao Oscar de 2025! Os filmes estão organizados pelo número de indicações recebidas.

Emilia Pérez

Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón), Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña), Melhor Diretor (Jacques Audiard), Melhor Roteiro Adaptado (Jacques Audiard), Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção Original (El Mal), Melhor Canção Original (Mi Camino), Melhor Filme Internacional (França), Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Som, Melhor Edição, Melhor Cinematografia



Onde assistir: Netflix (EUA, Reino Unido, Canadá)

O que deveria ter sido um marco para a representação trans no cinema acabou sendo marcado por controvérsias. Emilia Pérez lidera com 13 indicações, incluindo algumas das maiores categorias da noite—Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz. Enquanto os críticos parecem apaixonados pelo filme, muitos ao redor do mundo o criticaram por sua representação inadequada da identidade trans e da cultura mexicana. Outros apontaram falhas do filme como musical, chegando a classificá-lo como “o pior filme do ano.”

Wicked

Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Cynthia Erivo), Melhor Atriz Coadjuvante (Ariana Grande), Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais



Onde assistir: Disponível para aluguel ou compra em serviços de PVoD

O grande evento cinematográfico de 2024 foi Wicked, e o Oscar está celebrando-o com 10 indicações, incluindo nomeações para Cynthia Erivo e Ariana Grande. Adaptado do musical da Broadway, o filme conquistou o mundo e gerou uma infinidade de memes, tendências e uma nova onda de fãs da história. Wicked definitivamente deixou sua marca na cultura popular! O filme está disponível para aluguel ou compra em serviços de PVoD como Amazon Prime e deve estrear no Peacock em breve.

The Brutalist

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Adrien Brody), Melhor Ator Coadjuvante (Guy Pearce), Melhor Atriz Coadjuvante (Felicity Jones), Melhor Diretor (Brady Corbet), Melhor Roteiro Original (Brady Corbet e Mona Fastvold), Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Cinematografia



Onde assistir: Nos cinemas agora

The Brutalist é um filme que celebra a arquitetura brutalista. Dirigido por Brady Corbet, o filme acompanha um arquiteto visionário que se muda para os EUA vindo da Europa pós-guerra, esperando escapar dos horrores de seu passado e reconstruir sua vida e carreira. O épico vem ganhando força nas premiações, mas a controvérsia em torno do uso de IA pode prejudicar suas chances. O filme está atualmente nos cinemas e, como uma produção da A24, será eventualmente lançado no Max.

A Complete Unknown

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Ator Coadjuvante (Edward Norton), Melhor Atriz Coadjuvante (Monica Barbaro), Melhor Diretor (James Mangold), Melhor Roteiro Adaptado (Jay Cocks e James Mangold), Melhor Figurino, Melhor Som



Onde assistir: Nos cinemas agora

Timothée Chalamet lidera essa cinebiografia de Bob Dylan ao lado de Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro. A atuação transformadora do jovem astro recebeu elogios, garantindo-lhe sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator. O filme também está concorrendo ao principal prêmio da noite, Melhor Filme.

Conclave

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Ralph Fiennes), Melhor Atriz Coadjuvante (Isabella Rossellini), Melhor Roteiro Adaptado (Peter Straughan), Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção, Melhor Edição



Onde assistir: Nos cinemas agora

Baseado no livro homônimo, Conclave acompanha um cardeal que lidera a eleição de um novo papa. O thriller político estrelado por Ralph Fiennes também rendeu a Isabella Rossellini sua primeira indicação ao Oscar. Como um filme da Focus Features, será eventualmente lançado no Peacock.

Anora

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Atriz (Mikey Madison), Melhor Ator Coadjuvante (Yura Borisov), Melhor Diretor (Sean Baker), Melhor Roteiro Original (Sean Baker), Melhor Edição



Onde assistir: Para aluguel ou compra em serviços de PVoD, nos cinemas agora

Sean Baker‘s mais novo filme é uma comédia romântica absurda que vai fazer você rolar de rir. A estreante Mikey Madison interpreta uma jovem trabalhadora do sexo que foge com o filho de um oligarca russo, mas o casamento sai dos trilhos devido à desaprovação dos pais dele. Anora estreou no 77º Festival de Cannes e ganhou a prestigiosa Palma de Ouro. Será que levará o prêmio de Melhor Filme no Oscar?

Duna: Parte Dois

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Visuais



Onde assistir: Max

Duna: Parte Dois foi um dos maiores filmes do ano. Com um elenco estrelado, incluindo Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler e mais, o filme recebeu quatro indicações, incluindo Melhor Filme. Em mais um grande esnobe da premiação deste ano, Denis Villeneuve não foi indicado a Melhor Diretor.

The Substance

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Atriz (Demi Moore), Melhor Diretor (Coralie Fargeat), Melhor Roteiro Original (Coralie Fargeat), Melhor Maquiagem e Penteado



Onde assistir: Mubi

The Substance se tornou apenas o sétimo filme de terror a ser indicado ao prêmio de Melhor Filme. A estrela Demi Moore também recebeu sua primeira indicação ao Oscar, e após seu discurso marcante no Globo de Ouro, ela se tornou a favorita para levar o prêmio. A roteirista e diretora Coralie Fargeat também garantiu suas primeiras indicações ao Oscar por Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. O filme está disponível para streaming globalmente no Mubi.

Nosferatu

Indicado para: Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Design de Produção, Melhor Cinematografia



Onde assistir: Para aluguel ou compra em serviços de PVoD, nos cinemas

O diretor Robert Eggers traz uma nova abordagem ao vampirismo com seu filme de terror atmosférico Nosferatu. Estrelado por Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård e mais, o filme conquistou quatro indicações nas categorias técnicas. Já está disponível para aluguel e, em breve, será lançado no Peacock.

I’m Still Here

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Filme Internacional (Brasil)



Onde assistir: Em cinemas selecionados

Este filme brasileiro vem conquistando espaço discretamente e agora concorre ao principal prêmio do Oscar—Melhor Filme. I’m Still Here é um drama biográfico político ambientado nos anos 1970, durante a ditadura militar no Brasil. Fernanda Torres interpreta a esposa do político dissidente Rubens Paiva, lidando com o desaparecimento forçado do marido. Sua atuação tem sido amplamente aclamada pela crítica.

Sing Sing

Indicado para: Melhor Ator (Colman Domingo), Melhor Roteiro Adaptado (Clint Bentley e Greg Kwedar), Melhor Canção Original (Like A Bird)



Onde assistir: Nos cinemas agora

Baseado no programa “Rehabilitation Through the Arts” da prisão de segurança máxima Sing Sing, o filme é estrelado por Colman Domingo e conta com ex-detentos do programa interpretando suas próprias histórias. A trama acompanha o grupo de presos enquanto montam espetáculos teatrais. Aclamado como um dos melhores filmes de 2024, ainda está em exibição nos cinemas e deve, eventualmente, ser lançado no Max.

The Wild Robot

Indicado para: Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Animação, Melhor Som



Onde assistir: Peacock

Baseado no sensacional bestseller do New York Times de Peter Brown, The Wild Robot narra a jornada emocional de um robô perdido que busca seu lugar na natureza. Amplamente considerado um dos favoritos ao prêmio de Melhor Animação, o filme apresenta paisagens animadas deslumbrantes e as vozes de Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal e outros.

The Apprentice

Indicado a: Melhor Ator (Sebastian Stan), Melhor Ator Coadjuvante (Jeremy Strong)

Onde assistir: Disponível para aluguel ou compra em serviços PVoD

Sebastian Stan está tendo um grande ano! Sua primeira indicação ao Oscar veio por sua interpretação de Donald Trump no filme biográfico The Apprentice. O longa retrata a carreira de Trump nos anos 1970 e 1980, incluindo sua relação com o advogado Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong. Strong também recebeu uma indicação por seu papel no filme.

Flow

Indicado a: Melhor Filme Internacional (Letônia), Melhor Animação

Onde assistir: Disponível para aluguel ou compra em serviços PVoD, em cinemas selecionados

Flow é uma animação do diretor Gints Zilbalodis. Está competindo fortemente contra The Wild Robot pelo prêmio de Melhor Animação. Na verdade, venceu essa categoria no Globo de Ouro! O emocionante filme acompanha um gato que encontra refúgio em um barco enquanto uma grande enchente devasta sua casa. O filme se destaca por ter sido completamente renderizado com o software livre e de código aberto Blender.

A Real Pain

Indicado a: Melhor Ator Coadjuvante (Kieran Culkin), Melhor Roteiro Original (Jesse Eisenberg)

Onde assistir: Hulu (EUA), Disney+ (Canadá)

Dirigido, escrito, produzido e estrelado por Jesse Eisenberg, A Real Pain tem se tornado um queridinho das premiações. A comédia dramática acompanha dois primos completamente diferentes enquanto viajam para a Polônia para homenagear sua falecida avó. O filme recebeu duas indicações ao Oscar, incluindo a primeira nomeação de Kieran Culkin. Atualmente, não está disponível para streaming fora da América do Norte, mas deve chegar ao Disney+ para o público internacional futuramente.

Nickel Boys

Indicado a: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado (RaMell Ross e Joslyn Barnes)

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Baseado no romance homônimo de Colson Whitehead, o filme aborda a infame escola de reformatório da Flórida, Dozier School for Boys, conhecida por seu tratamento abusivo dos alunos. Alguns filmes se destacam por uma abordagem artística única; no caso de Nickel Boys, a inovação está no fato de ter sido filmado inteiramente em primeira pessoa. O longa foi indicado a dois prêmios, incluindo Melhor Filme. Está atualmente em exibição nos cinemas e, por ser uma produção da Amazon MGM, será disponibilizado futuramente no Prime Video.

September 5

Indicado a: Melhor Roteiro Original (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

September 5 é um thriller baseado em eventos históricos, abordando o ataque terrorista durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1972, conhecido como o Massacre de Munique. O filme é contado do ponto de vista da equipe da ABC Sports que cobria os jogos no momento do atentado e faz uso de imagens de arquivo. O longa deve chegar ao streaming no Paramount+.

Elton John: Never Too Late

Indicado a: Melhor Canção Original (Never Too Late)

Onde assistir: Disney+

Never Too Late é a mais nova música de Elton John, lançada para o documentário homônimo do Disney+. O documentário revisita a vida do ícone da música e seus primeiros anos de carreira. Já está disponível no Disney+ na maioria dos países.

The Six Triple Eight

Indicado a: Melhor Canção Original (The Journey)

Onde assistir: Netflix

O mais recente filme de Tyler Perry conta a história do 6888th Central Postal Directory Battalion, um batalhão formado exclusivamente por mulheres negras durante a Segunda Guerra Mundial. Com um elenco liderado por Kerry Washington, o filme traz a canção indicada ao Oscar.

The Seed of the Sacred Fig

Indicado a: Melhor Filme Internacional (Alemanha)

Onde assistir: Em cinemas selecionados

O mais recente filme de Mohammad Rasoulof colocou ele e sua equipe em conflito direto com o governo iraniano por apresentar imagens reais dos protestos no Irã entre 2022 e 2023. O longa acompanha um juiz investigativo que perde sua arma em meio à agitação política após a morte de uma jovem, desencadeando uma paranoia que o leva a desconfiar de sua própria família. O filme venceu o Prêmio Especial do Júri em Cannes e está indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Atualmente, Rasoulof vive no exílio.

The Girl with the Needle

Indicado a: Melhor Filme Internacional (Dinamarca)

Onde assistir: Mubi

Este filme dinamarquês é vagamente baseado na história real da serial killer Dagmar Overbye, que manipulava mães em situação de pobreza para que deixassem seus filhos indesejados sob seus cuidados, apenas para depois assassiná-los. O filme é o terceiro longa-metragem do diretor Magnus von Horn e o primeiro a ser indicado ao Oscar.

Memoir of a Snail

Indicado a: Melhor Animação

Onde assistir: AMC+ (EUA)

O novo filme do roteirista e diretor vencedor do Oscar Adam Elliot é uma tragicomédia em stop-motion sobre os desafios e dificuldades de uma desajustada enquanto cresce e encontra sua autoconfiança. É apenas o segundo filme de animação em stop-motion com classificação R a ser indicado ao Oscar.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Indicado a: Melhor Animação

Onde assistir: BBC iPlayer (Reino Unido), Netflix

Wallace e Gromit estão de volta para mais uma aventura! Os icônicos personagens britânicos de stop-motion agora enfrentam o problema da mais nova invenção de Wallace, que ganha consciência própria. Produzido pelo renomado estúdio Aardman e co-dirigido pelos premiados Nick Park e Merlin Crossingham, o filme já está disponível na maioria das regiões da Netflix e gratuitamente no BBC iPlayer no Reino Unido.

Inside Out 2

Indicado a: Melhor Animação

Onde assistir: Disney+

A Pixar sempre foi um nome forte na categoria de Melhor Animação, e este ano, está representada pelo enorme sucesso Inside Out 2. O filme, junto com seu antecessor, já está disponível no Disney+.

Black Box Diaries

Indicado a: Melhor Documentário

Onde assistir: Paramount+ com Showtime (EUA)

Black Box Diaries acompanha a jornalista Shiori Ito enquanto investiga sua própria agressão sexual na tentativa de levar seu agressor de alto perfil à justiça.

No Other Land

Indicado a: Melhor Documentário

Onde assistir: Disponível para aluguel ou compra em serviços PVoD

No Other Land é um documentário produzido por um coletivo palestino-israelense. O filme retrata o deslocamento forçado de palestinos em Masafer Yatta, na Cisjordânia, com gravações feitas ao longo de décadas pelo ativista Basel Adra. O documentário também acompanha sua amizade com o jornalista israelense Yuval Abraham. Atualmente, está disponível para aluguel ou compra em plataformas PVoD como Amazon Prime e Apple TV no Reino Unido.

Porcelain War

Indicado a: Melhor Documentário

Onde assistir: Em cinemas selecionados

Porcelain War é um documentário que acompanha os artistas ucranianos Slava Leontyev, Anya Stasenko e Andrey Stefanov enquanto se juntam à defesa da Ucrânia contra a invasão russa. O filme apresenta imagens da guerra e destaca a importância da arte em tempos de conflito.

Soundtrack to a Coup d’Etat

Indicado a: Melhor Documentário

Onde assistir: Disponível para aluguel ou compra em serviços PVoD

Dirigido por Johan Grimonprez, o documentário narra o protesto dos músicos americanos Abbey Lincoln e Max Roach contra o assassinato do líder congolês Patrice Lumumba.

Sugarcane

Indicado a: Melhor Documentário

Onde assistir: Disney+

Dirigido por Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie, o documentário investiga casos de abuso e desaparecimento de crianças no sistema de escolas residenciais indígenas do Canadá.

Gladiator II

Indicado a: Melhor Figurino

Onde assistir: Paramount+

Ridley Scott retorna para dirigir a sequência do aclamado Gladiator. Indicado ao Oscar de Melhor Figurino em 2025, Gladiator II é estrelado por Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, e traz de volta Connie Nielson.

A Different Man

Indicado a: Melhor Maquiagem e Penteado

Onde assistir: Max (EUA), Foxtel Now (Austrália), Hoopla (Canadá)

Sebastian Stan protagoniza A Different Man como um aspirante a ator que se submete a um procedimento médico para mudar sua aparência. No entanto, as coisas rapidamente tomam um rumo sombrio e novos problemas surgem.

Maria

Indicado a: Melhor Fotografia

Onde assistir: Netflix (EUA)

Angelina Jolie interpreta a renomada cantora de ópera Maria Callas nesta cinebiografia dirigida por Pablo Larraín. Jolie era cotada para uma indicação ao Oscar, mas foi ignorada pela Academia.

Better Man

Indicado a: Melhores Efeitos Visuais

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Esta cinebiografia de Robbie Williams apresenta o astro como um macaco. Dirigido por Michael Gracey, de The Greatest Showman, o filme já está em exibição nos cinemas. Ainda não há previsão para estreia no streaming.

Kingdom of the Planet of the Apes

Indicado a: Melhores Efeitos Visuais

Onde assistir: Hulu (EUA), Disney+ (Internacional)

Wes Ball dirige este novo filme da franquia Planeta dos Macacos. Situado várias gerações após o reinado de César, a trama acompanha um líder símio tirânico que constrói seu império em oposição a tudo o que César representava.

Alien: Romulus

Indicado a: Melhores Efeitos Visuais

Onde assistir: Hulu (EUA), Disney+ (Internacional)

Fede Álvarez dirige o mais recente capítulo da icônica franquia Alien. Situado entre Alien (1979) e Aliens (1986), Alien: Romulus é visto como uma revitalização da franquia para os tempos modernos. O filme está disponível no Hulu nos EUA e no Disney+ internacionalmente.

Anuja

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Live Action

Onde assistir: Netflix

Este curta-metragem em hindi acompanha duas irmãs que trabalham em uma fábrica de roupas na Índia. O vínculo entre elas é testado quando Anuja recebe uma oportunidade que pode mudar sua vida.

I’m Not a Robot

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Live Action

Onde assistir: YouTube

Uma mulher falha repetidamente em testes de Captcha e acaba entrando em uma realidade bizarra. O curta pode ser assistido gratuitamente no canal do The New Yorker no YouTube.

The Last Ranger

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Live Action

Onde assistir: Ainda não disponível em streaming

O curta-metragem sul-africano de 28 minutos se passa em uma reserva africana, onde a beleza da natureza está constantemente ameaçada por caçadores ilegais.

A Lien

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Live Action

Onde assistir: Short of the Week

O curta acompanha um jovem casal no dia da entrevista para obter o green card. Pode ser assistido gratuitamente no site Short of the Week.

The Man Who Could Not Remain Silent

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Live Action

Onde assistir: Arte, YouTube

Vencedor da Palma de Ouro de Melhor Curta-Metragem, The Man Who Could Not Remain Silent é uma dramatização croata do massacre de Štrpci em 1993. O curta está disponível gratuitamente no Arte e no canal da plataforma no YouTube.

Beautiful Men

Indicado a: Melhor Curta-Metragem de Animação

Onde assistir: Ainda não disponível em streaming

Nicolas Keppens apresenta um curta-metragem em stop-motion sobre três irmãos que viajam para Istambul em busca de um transplante capilar. No entanto, surgem tensões quando a clínica só pode atender um deles.

In the Shadow of Cypress

Indicado a: Melhor Curta-Metragem de Animação

Onde assistir: Ainda não disponível em streaming

Situado no Golfo Pérsico, o curta acompanha um ex-capitão de navio que sofre de TEPT. Vivendo isolado com sua filha, eles enfrentam desafios inesperados. O curta esteve disponível no Staff Picks do Vimeo, mas recentemente foi bloqueado com senha. Pode se tornar acessível novamente, então fique de olho!

Magic Candies

Indicado a: Melhor Curta-Metragem de Animação

Onde assistir: Ainda não disponível em streaming

Adaptado dos livros infantis Magic Candies e I Am a Dog de Baek Heena pelo estúdio japonês Toei Animation, o curta segue Dong-Dong, que encontra balas coloridas e descobre que elas lhe dão a habilidade de ouvir vozes do mundo ao seu redor.

Wander to Wonder

Indicado a: Melhor Curta-Metragem de Animação

Onde assistir: Ainda não disponível em streaming

Dirigido por Nina Gantz, Wander to Wonder é um curta-metragem em stop-motion que explora os temas do luto e da perda por meio de três personagens que são deixados para trás após a morte de seu criador.

Yuck!

Indicado a: Melhor Curta-Metragem de Animação

Onde assistir: Disponível para aluguel ou compra no Vimeo

O curta-metragem de animação francês acompanha Léo em uma jornada de autodescoberta durante um acampamento de verão.

Death by Numbers

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Documentário

Onde assistir: Ainda não disponível em streaming

O documentário acompanha uma sobrevivente de um tiroteio escolar enquanto ela confronta seu agressor. O curta tem sido exibido principalmente em festivais de cinema e venceu o Short Film Jury Award no Montclair Film Festival.

I Am Ready, Warden

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Documentário

Onde assistir: Paramount+

John Henry Ramirez está no corredor da morte por assassinato. O documentário acompanha seus últimos dias enquanto ele busca contato com a família de sua vítima e se prepara para se despedir dos seus entes queridos.

Incident

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Documentário

Onde assistir: YouTube

Usando imagens de diversas fontes, incluindo câmeras de segurança e câmeras de painel de carros, este documentário reconstrói o tiroteio policial de 2018 em Chicago. Assista gratuitamente no canal do The New Yorker no YouTube.

Instruments of a Beating Heart

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Documentário

Onde assistir: YouTube

Este documentário do The New York Times acompanha crianças do primeiro ano em uma escola japonesa enquanto assumem o desafio de formar uma orquestra e se apresentar em uma cerimônia. O curta destaca o sistema educacional japonês e como ele molda a sociedade.

The Only Girl in the Orchestra

Indicado a: Melhor Curta-Metragem Documentário

Onde assistir: Netflix

Dirigido por Molly O’Brien, o documentário revisita a carreira da contrabaixista Orin O’Brien, a primeira mulher contratada para tocar na Filarmônica de Nova York.

Onde assistir ao Oscar 2025 ao vivo?

O Oscar 2025 será transmitido na ABC em 2 de março de 2025 às 19h ET. No entanto, a cerimônia pode sofrer atrasos devido ao incêndio florestal em Los Angeles. Nos EUA, é possível assistir ao Oscar ao vivo online por meio de serviços como YouTube TV e Fubo. Fora dos EUA? Dependendo da sua localização, você pode assistir gratuitamente em serviços como ITVX e 7plus.