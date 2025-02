La 97ª edizione degli Academy Awards si terrà il 2 marzo 2025. Le nomination agli Oscar sono state annunciate e, nonostante quest’anno non ci sia un chiaro favorito, stanno già facendo molto discutere.

Come Oppenheimer lo scorso anno, Emilia Pérez guida la classifica con ben 13 nomination, inclusa quella per il Miglior film. Questo la rende una delle pellicole più nominate nella storia degli Oscar. Solo tre film hanno ottenuto più nomination: Eva contro Eva, Titanic e La La Land, con 14 candidature ciascuno. Un riconoscimento che, secondo molti appassionati di cinema, non è meritato. Il film più amato dai fan, Wicked, ha ottenuto 10 nomination, mentre Demi Moore continua la sua corsa ai premi con la sua prima nomination agli Oscar come Miglior attrice. Challengers è stato clamorosamente snobbato, persino in categorie come Miglior colonna sonora originale, dove sembrava certo di ottenere una candidatura e, probabilmente, la vittoria.

Vuoi vedere in streaming i film nominati agli Oscar 2025? Quasi tutti sono già disponibili, mentre i restanti possono essere noleggiati su PVOD tramite Amazon, Apple, Google Play e Vudu. Scopri dove guardare ogni film candidato agli Oscar 2025! L’elenco è ordinato in base al numero di nomination ricevute.

Emilia Pérez

Nomination per: Miglior film, Miglior attrice protagonista (Karla Sofía Gascón), Miglior attrice non protagonista (Zoe Saldaña), Miglior regia (Jacques Audiard), Miglior sceneggiatura non originale (Jacques Audiard), Miglior colonna sonora originale, Miglior canzone originale (El Mal), Miglior canzone originale (Mi Camino), Miglior film internazionale (Francia), Miglior trucco e acconciatura, Miglior sonoro, Miglior montaggio, Miglior fotografia



Dove guardarlo: Netflix (USA, UK, CA) – attualmente al cinema in Italia

Quello che avrebbe dovuto essere un momento storico per la rappresentazione trans nel cinema è stato invece segnato da polemiche. Emilia Pérez guida con 13 nomination, inclusi alcuni dei premi più importanti della serata: Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice protagonista. Sebbene la critica sembri adorare il film, in molti lo hanno criticato per la scarsa rappresentazione dell’identità trans e della cultura messicana. Altri hanno messo in discussione il film come musical, definendolo addirittura il “peggior film dell’anno”.

Wicked

Nomination per: Miglior film, Miglior attrice protagonista (Cynthia Erivo), Miglior attrice non protagonista (Ariana Grande), Miglior colonna sonora originale, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura, Miglior scenografia, Miglior sonoro, Miglior montaggio, Migliori effetti visivi



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su servizi PVOD

L’evento cinematografico del 2024 è stato Wicked, e gli Oscar lo celebrano con 10 nomination, tra cui quelle per Cynthia Erivo e Ariana Grande. Adattato dal celebre musical di Broadway, il film ha conquistato il mondo con meme, trend e una nuova generazione di fan. Wicked ha sicuramente lasciato il segno nella cultura pop! Il film è disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD, come Amazon Prime, e presto sarà in streaming su Peacock.

The Brutalist

Nomination per: Miglior film, Miglior attore protagonista (Adrien Brody), Miglior attore non protagonista (Guy Pearce), Miglior attrice non protagonista (Felicity Jones), Miglior regia (Brady Corbet), Miglior sceneggiatura originale (Brady Corbet e Mona Fastvold), Miglior colonna sonora originale, Miglior scenografia, Miglior montaggio, Miglior fotografia



Dove guardarlo: Attualmente al cinema

The Brutalist è un film che celebra l’architettura brutalista. Diretto da Brady Corbet, segue un architetto visionario che si trasferisce negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, sperando di lasciarsi alle spalle il passato e ricostruire la sua carriera. Il film sta guadagnando slancio nella stagione dei premi, ma la controversia sull’uso dell’IA potrebbe compromettere le sue possibilità. Attualmente è nei cinema e, essendo un film A24, in futuro sarà disponibile su Max.

A Complete Unknown

Nomination per: Miglior film, Miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), Miglior attore non protagonista (Edward Norton), Miglior attrice non protagonista (Monica Barbaro), Miglior regia (James Mangold), Miglior sceneggiatura non originale (Jay Cocks e James Mangold), Migliori costumi, Miglior sonoro



Dove guardarlo: Attualmente al cinema

Timothée Chalamet è il protagonista di questo biopic su Bob Dylan, affiancato da Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro. La sua interpretazione è stata acclamata, guadagnandogli la seconda candidatura agli Oscar come Miglior attore. Il film concorre anche per il premio più ambito: Miglior film.

Anora

Nomination per: Miglior film, Miglior attrice protagonista (Mikey Madison), Miglior attore non protagonista (Yura Borisov), Miglior regia (Sean Baker), Miglior sceneggiatura originale (Sean Baker), Miglior montaggio



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD, attualmente al cinema

Sean Baker torna con una commedia romantica assurda che ti farà ridere a crepapelle. La candidata agli Oscar per la prima volta Mikey Madison interpreta una giovane sex worker che fugge con il figlio di un oligarca russo, ma il matrimonio prende una piega disastrosa a causa della disapprovazione dei suoi genitori. Anora ha debuttato alla 77ª edizione del Festival di Cannes, vincendo la prestigiosa Palma d’Oro. Riuscirà a conquistare anche l’Oscar per il Miglior film?

Dune: Parte Due

Nomination per: Miglior film, Miglior scenografia, Miglior sonoro, Miglior fotografia, Migliori effetti visivi



Dove guardarlo: Now TV, Primve Video (noleggio)

Dune: Parte Due è stato uno dei film più attesi dell’anno. Con un cast stellare che include Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler e molti altri, il film ha ottenuto quattro nomination, tra cui quella per il Miglior film. Tuttavia, tra gli snob di questa edizione spicca l’assenza di Denis Villeneuve nella categoria Miglior regia.

The Substance

Nomination per: Miglior film, Miglior attrice protagonista (Demi Moore), Miglior regia (Coralie Fargeat), Miglior sceneggiatura originale (Coralie Fargeat), Miglior trucco e acconciatura



Dove guardarlo: Mubi

The Substance è solo il settimo film horror nella storia degli Oscar a essere nominato per il Miglior film. Demi Moore ha ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar, e dopo il suo discorso di vittoria ai Golden Globe, è considerata la favorita per la statuetta. La sceneggiatrice e regista Coralie Fargeat ha ricevuto le sue prime due nomination agli Oscar per Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale. Il film è disponibile quasi ovunque in streaming su Mubi.

Nosferatu

Nomination per: Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura, Miglior scenografia, Miglior fotografia



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD, attualmente al cinema

Robert Eggers affronta il tema del vampirismo con il suo horror atmosferico Nosferatu. Con un cast che include Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård e altri, il film ha ricevuto quattro nomination nelle categorie tecniche. È già disponibile per il noleggio e presto sarà in streaming su Peacock.

Io sono ancora qui

Nomination per: Miglior film, Miglior attrice protagonista (Fernanda Torres), Miglior film internazionale (Brasile)



Dove guardarlo: In cinema selezionati, Amazon Prime

Questo film brasiliano ha fatto parlare di sé e ora concorre per il premio più prestigioso agli Oscar: il Miglior film. I’m Still Here è un biopic politico ambientato negli anni ’70 durante la dittatura militare brasiliana. Fernanda Torres interpreta la moglie del politico dissidente Rubens Paiva, alle prese con la scomparsa forzata del marito. La sua interpretazione ha ricevuto elogi unanimi.

Sing Sing

Nomination per: Miglior attore protagonista (Colman Domingo), Miglior sceneggiatura non originale (Clint Bentley e Greg Kwedar), Miglior canzone originale (Like A Bird)



Dove guardarlo: Attualmente al cinema

Basato sul programma “Rehabilitation Through the Arts” nel carcere di massima sicurezza Sing Sing, il film vede protagonista Colman Domingo insieme a ex detenuti reali. Racconta la loro esperienza nella creazione di spettacoli teatrali dietro le sbarre. Acclamato come uno dei migliori film del 2024, è ancora nelle sale e sarà disponibile prossimamente su Max.

Il robot selvaggio

Nomination per: Miglior colonna sonora originale, Miglior film d’animazione, Miglior sonoro



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD

Tratto dal bestseller del New York Times di Peter Brown, Il robot selvaggio racconta il viaggio emotivo di un robot sperduto che cerca il proprio posto nella natura. Considerato il favorito per il Miglior film d’animazione, il film vanta scenari mozzafiato e un cast vocale di prim’ordine con Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal e altri.

The Apprentice

Nomination per: Miglior attore protagonista (Sebastian Stan), Miglior attore non protagonista (Jeremy Strong)

Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD

Sebastian Stan sta vivendo un anno incredibile! La sua prima candidatura agli Oscar arriva grazie al ruolo di Donald Trump nel biopic The Apprentice. Il film racconta la carriera di Trump tra gli anni ’70 e ’80 e il suo rapporto con l’avvocato Roy Cohn, interpretato da Jeremy Strong, anche lui nominato.

Flow – Un mondo da salvare

Nomination per: Miglior film internazionale (Lettonia), Miglior film d’animazione



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD, in cinema selezionati

Flow, diretto da Gints Zilbalodis, sta sfidando Il robot selvaggio per il premio di Miglior film d’animazione. Ha già vinto ai Golden Globe! Il film segue un gatto che trova rifugio su una barca dopo un’inondazione devastante. È stato interamente realizzato con il software open-source Blender.

A Real Pain

Nomination per: Miglior attore non protagonista (Kieran Culkin), Miglior sceneggiatura originale (Jesse Eisenberg)



Dove guardarlo: Hulu (USA), Disney+ (CA), nei cinema in Italia

Jesse Eisenberg ha diretto, scritto, prodotto e interpretato A Real Pain, che si è rivelato una delle sorprese della stagione dei premi. La commedia-drammatica segue due cugini molto diversi tra loro in viaggio verso la Polonia per rendere omaggio alla loro defunta nonna. Il film ha ricevuto due nomination agli Oscar, inclusa la prima candidatura per Kieran Culkin. Al momento non è disponibile in streaming al di fuori del Nord America, ma dovrebbe arrivare su Disney+ per il pubblico internazionale.

Nickel Boys

Nomination per: Miglior film, Miglior sceneggiatura non originale (RaMell Ross e Joslyn Barnes)



Dove guardarlo: Attualmente al cinema, Amazon Prime

Basato sull’omonimo romanzo di Colson Whitehead, il film racconta la storia della Dozier School for Boys, una riformatorio in Florida tristemente noto per gli abusi sugli studenti. Alcuni film si distinguono per un elemento artistico particolare, e nel caso di Nickel Boys la sua unicità sta nel fatto che è girato in prima persona. Il film ha ottenuto due nomination agli Oscar, inclusa quella per il Miglior film. Attualmente è nelle sale e, essendo un film Amazon MGM, arriverà in streaming su Prime Video.

September 5 – La diretta che cambiò la storia

Nomination per: Miglior sceneggiatura originale (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)



Dove guardarlo: Attualmente al cinema

September 5 è un thriller basato su eventi storici, che racconta l’attentato terroristico alle Olimpiadi di Monaco del 1972 dal punto di vista della troupe della ABC Sports che stava coprendo i giochi in diretta. Il film utilizza anche filmati d’archivio per arricchire la narrazione. Sarà disponibile in streaming su Paramount+.

Elton John: Never Too Late

Nomination per: Miglior canzone originale (Never Too Late)



Dove guardarlo: Disney+

Never Too Late è la nuova canzone di Elton John, realizzata per l’omonimo documentario di Disney+. Il film ripercorre la vita e i primi anni di carriera della leggenda della musica. È disponibile in streaming su Disney+ nella maggior parte dei paesi.

The Six Triple Eight

Nomination per: Miglior canzone originale (The Journey)



Dove guardarlo: Netflix

Tyler Perry racconta la storia del 6888th Central Postal Directory Battalion, un battaglione interamente composto da donne nere durante la Seconda Guerra Mondiale. Con un cast guidato da Kerry Washington, il film presenta la canzone The Journey, che ha ottenuto una nomination agli Oscar.

Il seme del fico sacro

Nomination per: Miglior film internazionale (Germania)



Dove guardarlo: In cinema selezionati, Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD

L’ultimo film di Mohammad Rasoulof ha messo lui e la sua troupe in aperto contrasto con il governo iraniano per l’utilizzo di immagini reali delle proteste avvenute nel paese tra il 2022 e il 2023. Il film segue un giudice che perde la sua arma in un momento di forte tensione politica, portandolo a diventare paranoico e sospettoso della sua stessa famiglia. Vincitore del Premio Speciale della Giuria a Cannes, è candidato agli Oscar per il Miglior film internazionale. Rasoulof attualmente vive in esilio.

The Girl with the Needle

Nomination per: Miglior film internazionale (Danimarca)



Dove guardarlo: Mubi

Questo film danese è ispirato alla vera storia della serial killer Dagmar Overbye, che convinceva madri indigenti ad affidarle i loro bambini per poi ucciderli. Diretto da Magnus von Horn, è il suo terzo lungometraggio e il primo a ricevere una nomination agli Oscar.

Memoir of a Snail

Nomination per: Miglior film d’animazione



Dove guardarlo: AMC+ (USA), Amazon Prime

Il nuovo film del premio Oscar Adam Elliot è una tragicommedia in stop-motion che racconta le vicende di una protagonista emarginata che cerca di trovare fiducia in sé stessa. È solo il secondo film in stop-motion con rating R a essere nominato per l’Oscar.

Wallace & Gromit: Le piume della vendetta

Nomination per: Miglior film d’animazione



Dove guardarlo: BBC iPlayer (UK), Netflix

Wallace & Gromit tornano per una nuova avventura! Le icone britanniche dell’animazione in stop-motion questa volta devono affrontare l’ultima invenzione di Wallace, che prende coscienza di sé. Diretto dai premiati Nick Park e Merlin Crossingham, il film è disponibile in streaming su Netflix nella maggior parte dei paesi e gratuitamente su BBC iPlayer nel Regno Unito.

Inside Out 2

Nomination per: Miglior film d’animazione



Dove guardarlo: Disney+

Pixar è da sempre una presenza fissa nella categoria Miglior film d’animazione, e quest’anno è rappresentata dall’acclamato Inside Out 2. Il film, insieme al primo capitolo, è disponibile su Disney+.

Black Box Diaries

Nomination per: Miglior documentario



Dove guardarlo: Paramount+ con Showtime (USA)

Black Box Diaries segue la giornalista Shiori Ito mentre indaga sulla sua stessa aggressione sessuale nel tentativo di perseguire il suo aggressore, una figura di alto profilo.

No Other Land

Nomination per: Miglior documentario



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD

No Other Land è un documentario realizzato da un collettivo palestinese-israeliano. Racconta lo sfollamento forzato dei palestinesi a Masafer Yatta, in Cisgiordania, attraverso decenni di riprese realizzate dall’attivista Basel Adra. Il film segue anche la sua amicizia con il giornalista israeliano Yuval Abraham. È attualmente disponibile per il noleggio o l’acquisto su piattaforme come Amazon Prime e Apple TV nel Regno Unito.

Porcelain War

Nomination per: Miglior documentario



Dove guardarlo: In cinema selezionati

Porcelain War segue gli artisti ucraini Slava Leontyev, Anya Stasenko e Andrey Stefanov, che si uniscono alla difesa dell’Ucraina contro l’invasione russa. Il documentario include filmati di guerra e mostra il ruolo dell’arte nei momenti di conflitto.

Soundtrack to a Coup d’Etat

Nomination per: Miglior documentario



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD

Diretto da Johan Grimonprez, il documentario racconta la protesta dei musicisti americani Abbey Lincoln e Max Roach contro l’assassinio del leader congolese Patrice Lumumba.

Sugarcane

Nomination per: Miglior documentario

Dove guardarlo: Disney+

Diretto da Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie, il documentario indaga sugli abusi e le sparizioni di bambini nel sistema delle scuole residenziali per indigeni in Canada.

Il Gladiatore II

Nomination per: Migliori costumi



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su PVOD

Ridley Scott torna alla regia del seguito dell’iconico Gladiatore. Candidato per i Migliori costumi agli Oscar 2025, Il Gladiatore II vede protagonisti Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, con il ritorno di Connie Nielsen.

A Different Man

Nomination per: Miglior trucco e acconciatura



Dove guardarlo: Max (USA), Foxtel Now (AU), Hoopla (CA), in uscita in Italia

Sebastian Stan è il protagonista di A Different Man, interpretando un aspirante attore che si sottopone a un intervento medico per cambiare aspetto. Tuttavia, le cose prendono rapidamente una piega inquietante.

Maria

Nomination per: Miglior fotografia



Dove guardarlo: Netflix (USA)

Angelina Jolie interpreta la celebre soprano Maria Callas in questo biopic diretto da Pablo Larraín. Nonostante le aspettative, Jolie è stata esclusa dalle nomination agli Oscar.

Better Man

Nomination per: Migliori effetti visivi



Dove guardarlo: Attualmente al cinema

Il biopic su Robbie Williams presenta una scelta insolita: il cantante è raffigurato come una scimmia. Diretto da Michael Gracey (The Greatest Showman), il film è attualmente nelle sale. Non è ancora stata annunciata una data per lo streaming.

Il regno del pianeta delle scimmie

Nomination per: Migliori effetti visivi



Dove guardarlo: Hulu (USA), Disney+ (Internazionale)

Wes Ball dirige questo nuovo capitolo della saga di Planet of the Apes. Ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, il film segue un leader scimmia tirannico che costruisce il proprio impero, in netto contrasto con i valori di Cesare.

Alien: Romulus

Nomination per: Migliori effetti visivi



Dove guardarlo: Hulu (USA), Disney+ (Internazionale)

Fede Álvarez dirige il nuovo capitolo della saga Alien. Ambientato tra Alien (1979) e Aliens (1986), Alien: Romulus è stato accolto come un ritorno alle radici horror della saga. Il film è disponibile su Hulu negli USA e su Disney+ nel resto del mondo.

Anuja

Nomination per: Miglior cortometraggio live action



Dove guardarlo: Netflix

Questo cortometraggio in lingua hindi racconta la storia di due sorelle che lavorano in una fabbrica tessile in India. Il loro legame viene messo alla prova quando ad Anuja viene offerta un’opportunità che potrebbe cambiarle la vita.

I’m Not a Robot

Nomination per: Miglior cortometraggio live action



Dove guardarlo: YouTube

Una donna fallisce una serie di test Captcha e si ritrova in una realtà surreale. Il cortometraggio è disponibile gratuitamente sul canale YouTube di The New Yorker.

The Last Ranger

Nomination per: Miglior cortometraggio live action



Dove guardarlo: Non disponibile in streaming

Questo cortometraggio sudafricano di 28 minuti è ambientato in una riserva naturale africana, dove la bellezza della natura è costantemente minacciata dai bracconieri.

A Lien

Nomination per: Miglior cortometraggio live action



Dove guardarlo: Short of the Week

Il film racconta la storia di una giovane coppia nel giorno della loro intervista per la Green Card. È disponibile gratuitamente sul sito di Short of the Week.

The Man Who Could Not Remain Silent

Nomination per: Miglior cortometraggio live action



Dove guardarlo: Arte, YouTube

Vincitore della Palma d’Oro per il Miglior cortometraggio, The Man Who Could Not Remain Silent è un film croato che racconta il massacro di Štrpci del 1993. È disponibile gratuitamente su Arte e sul canale YouTube di Arte.

Beautiful Men

Nomination per: Miglior cortometraggio d’animazione



Dove guardarlo: Non disponibile in streaming

Nicolas Keppens firma questo cortometraggio in stop-motion su tre fratelli che viaggiano a Istanbul per un trapianto di capelli. La tensione cresce quando la clinica può accogliere solo uno di loro.

In the Shadow of Cypress

Nomination per: Miglior cortometraggio d’animazione



Dove guardarlo: Non disponibile in streaming

Ambientato nel Golfo Persico, il cortometraggio segue un ex capitano di nave affetto da PTSD. Vivendo isolato con sua figlia, devono affrontare diverse difficoltà. Il corto era disponibile tra le Staff Picks di Vimeo, ma recentemente è stato reso privato. Potrebbe tornare accessibile, quindi tienilo d’occhio!

Magic Candies

Nomination per: Miglior cortometraggio d’animazione



Dove guardarlo: Non disponibile in streaming

Adattato dai libri illustrati di Baek Heena, Magic Candies e I Am a Dog, e prodotto dallo studio giapponese Toei Animation, il corto segue Dong-Dong mentre scopre delle caramelle colorate che gli permettono di sentire le voci del mondo che lo circonda.

Wander to Wonder

Nomination per: Miglior cortometraggio d’animazione



Dove guardarlo: Non disponibile in streaming

Diretto da Nina Gantz, Wander to Wonder è un cortometraggio in stop-motion che esplora i temi del lutto e della perdita attraverso tre personaggi che vengono abbandonati dopo la morte del loro creatore.

Yuck!

Nomination per: Miglior cortometraggio d’animazione



Dove guardarlo: Disponibile per il noleggio o l’acquisto su Vimeo

Il cortometraggio d’animazione francese segue Léo mentre affronta un viaggio di scoperta durante un campo estivo.

Death by Numbers

Nomination per: Miglior cortometraggio documentario



Dove guardarlo: Non disponibile in streaming

Il cortometraggio documentario segue una sopravvissuta a una sparatoria scolastica mentre affronta il suo aggressore. Attualmente viene proiettato nei festival cinematografici e ha vinto il Short Film Jury Award al Montclair Film Festival.

I Am Ready, Warden

Nomination per: Miglior cortometraggio documentario



Dove guardarlo: Paramount+

John Henry Ramirez è nel braccio della morte per omicidio. Il documentario racconta i suoi ultimi giorni mentre cerca di mettersi in contatto con la famiglia della sua vittima e si prepara a dire addio ai suoi cari.

Incident

Nomination per: Miglior cortometraggio documentario



Dove guardarlo: YouTube

Utilizzando riprese da telecamere di sicurezza e cruscotti, questo documentario ricostruisce la sparatoria della polizia di Chicago del 2018. Guarda il corto gratuitamente sul canale YouTube di The New Yorker.

Instruments of a Beating Heart

Nomination per: Miglior cortometraggio documentario



Dove guardarlo: YouTube

Questo documentario del New York Times segue un gruppo di bambini di prima elementare in una scuola giapponese mentre cercano di formare un’orchestra e suonare per una cerimonia. Il film esplora il sistema educativo giapponese e il suo impatto sulla società.

The Only Girl in the Orchestra

Nomination per: Miglior cortometraggio documentario



Dove guardarlo: Netflix

Diretto da Molly O’Brien, questo documentario ripercorre la carriera della contrabbassista Orin O’Brien, la prima donna assunta nella New York Philharmonic.

Dove guardare la cerimonia degli Oscar 2025 in diretta?

Gli Oscar 2025 saranno trasmessi su ABC il 2 marzo 2025 alle 19:00 ET. Tuttavia, potrebbero esserci ritardi a causa degli incendi in California. Negli Stati Uniti, puoi guardare la cerimonia in diretta tramite servizi di Live TV come YouTube TV e Fubo.

Se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti, potresti riuscire a guardare la diretta gratuitamente su piattaforme come RaiPlay, ITVX e 7plus. In alcuni paesi sarà visibile su Disney+.