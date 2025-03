第97回アカデミー賞は2025年3月2日(日本時間3日)に開催されます。今年のオスカー候補は発表されましたが、明確な本命がいないため、予想が難しく、議論を呼ぶ展開になっています。

昨年のオッペンハイマーと同様に、Emilia Pérezが最多13部門にノミネートされ、作品賞にも名を連ねています。これはオスカー史上でも最多クラスのノミネート数で、これを超えたのはイヴの総て、タイタニック、そしてラ・ラ・ランドの14部門のみです。しかし、この評価は妥当なのか、多くの映画ファンの間で議論になっています。ファンに人気のウィキッド ふたりの魔女は10部門にノミネートされ、デミ・ムーアはキャリア初となる主演女優賞ノミネートを果たしました。一方、Challengersは大きな冷遇を受け、受賞が確実視されていた作曲賞すら逃す結果になりました。

2025年のオスカー候補作をストリーミング視聴したいですか?ほとんどの作品はすでに配信中で、残りはAmazon、Apple、Google Play、Vuduでレンタル可能です。ここでは、2025年のオスカー候補作品が視聴できるプラットフォームを紹介します。作品はノミネート数順に掲載しています。

Emilia Pérez

ノミネート部門: 作品賞、主演女優賞(Karla Sofía Gascón)、助演女優賞(Zoe Saldaña)、監督賞(Jacques Audiard)、脚色賞(Jacques Audiard)、作曲賞、主題歌賞(El Mal)、主題歌賞(Mi Camino)、国際長編映画賞(フランス)、メイク・ヘアスタイリング賞、音響賞、編集賞、撮影賞

視聴可能なプラットフォーム: Netflix (米国、英国、カナダ)

映画界におけるトランスジェンダーの表現において画期的な瞬間となるはずだった本作は、激しい議論を巻き起こしています。13部門ノミネートの大本命作品ながら、監督のJacques Audiardと主演のKarla Sofía Gascónの発言が物議を醸し、映画内のトランスジェンダーやメキシコ文化の描写が適切でないとの批判もあります。さらに、ミュージカル作品としての完成度に疑問を抱く声も多く、「今年最悪の映画」とまで言われています。

ウィキッド ふたりの魔女

ノミネート部門: 作品賞、主演女優賞(Cynthia Erivo)、助演女優賞(Ariana Grande)、作曲賞、衣装デザイン賞、メイク・ヘアスタイリング賞、美術賞、音響賞、編集賞、視覚効果賞

視聴可能なプラットフォーム: レンタル・購入 (PVoDサービス)

2024年を代表する映画イベントとなったウィキッド ふたりの魔女は、Cynthia ErivoとAriana Grandeの演技も含め、10部門にノミネートされています。本作はブロードウェイミュージカルの大ヒット作を映画化したもので、多くのミームやトレンドを生み出しました。すでにAmazonプライム・ビデオなどでレンタル可能で、Peacockでの配信も予定されています。

ブルータリスト

ノミネート部門: 作品賞、主演男優賞(Adrien Brody)、助演男優賞(Guy Pearce)、助演女優賞(Felicity Jones)、監督賞(Brady Corbet)、脚本賞(Brady Corbet & Mona Fastvold)、作曲賞、美術賞、編集賞、撮影賞

視聴可能なプラットフォーム: 劇場公開中

監督Brady Corbetが手がけたブルータリストは、ブルータリズム建築をテーマにした作品で、戦後ヨーロッパからアメリカへ渡った建築家が、新たな人生を築こうとする壮大な物語です。しかし、映画内でのAI使用が問題視され、オスカー受賞に影響する可能性もあります。現在劇場公開中で、Maxで配信される予定です。

名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN

ノミネート部門: 作品賞、主演男優賞(Timothée Chalamet)、助演男優賞(Edward Norton)、助演女優賞(Monica Barbaro)、監督賞(James Mangold)、脚色賞(Jay Cocks & James Mangold)、衣装デザイン賞、音響賞

視聴可能なプラットフォーム: 劇場公開中

Timothée Chalametが主演するBob Dylanの伝記映画です。Edward NortonやElle Fanningら豪華キャストが集結し、若きスターの変貌ぶりが絶賛されている一作で、作品賞にもノミネートされています。

教皇選挙

ノミネート部門: 作品賞、主演男優賞(Ralph Fiennes)、助演女優賞(Isabella Rossellini)、脚色賞(Peter Straughan)、作曲賞、衣装デザイン賞、美術賞、編集賞

視聴可能なプラットフォーム: Peacock (米国)

同名の小説を原作とする教皇選挙は、新しいローマ教皇を選ぶ枢機卿を描いた政治スリラーです。主演のRalph Fiennesは主演男優賞にノミネートされ、Isabella Rosselliniもキャリア初のオスカーノミネートを獲得しています。Focus Feature作品として、最終的にPeacockで配信予定です。

ANORA アノーラ

ノミネート部門: 作品賞、主演女優賞(Mikey Madison)、助演男優賞(Yura Borisov)、監督賞(Sean Baker)、脚本賞(Sean Baker)、編集賞

視聴可能なプラットフォーム: レンタル・購入 (PVoDサービス)、劇場公開中

Sean Bakerの最新作は、笑いが止まらない異色のロマンティック・コメディです。Mikey Madisonが、ロシアの大富豪の息子と駆け落ちする若きセックスワーカーを演じますが、結婚は両親の反対で予想外の展開に。第77回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した本作が、オスカーで栄冠を手にするのか注目されています。

デューン 砂の惑星 PART2

ノミネート部門: 作品賞、美術賞、音響賞、撮影賞、視覚効果賞

視聴可能なプラットフォーム: Max

デューン 砂の惑星 PART2は、今年最大級の話題作のひとつです。Timothée Chalamet、Zendaya、Florence Pugh、Austin Butlerら豪華キャストが出演し、5部門にノミネートされています。しかし、監督のDenis Villeneuveが監督賞を逃したのは、今年の大きなサプライズのひとつでした。

サブスタンス

ノミネート部門: 作品賞、主演女優賞(Demi Moore)、監督賞(Coralie Fargeat)、脚本賞(Coralie Fargeat)、メイク・ヘアスタイリング賞

視聴可能なプラットフォーム: Mubi

サブスタンスは、オスカー史上7本目となるホラー映画の作品賞ノミネート作です。Demi Mooreはキャリア初のオスカーノミネートを獲得し、ゴールデングローブ賞での感動的なスピーチが話題になりました。Coralie Fargeatは監督賞と脚本賞で初ノミネートされています。Mubiで世界各地で配信中です。

ノスフェラトゥ

ノミネート部門: 衣装デザイン賞、メイク・ヘアスタイリング賞、美術賞、撮影賞

視聴可能なプラットフォーム: レンタル・購入 (PVoDサービス)、劇場公開中

Robert Eggers監督による吸血鬼映画ノスフェラトゥの主演はLily-Rose Depp、Nicholas Hoult、Bill Skarsgårdです。4部門ノミネートを果たし、現在レンタルは可能です。最終的にPeacockで配信が予定されています。

I’m Still Here

ノミネート部門: 作品賞、主演女優賞(Fernanda Torres)、国際長編映画賞(ブラジル)

視聴可能なプラットフォーム: 一部劇場で公開中

ブラジル発の本作は静かに話題を呼び、ついに作品賞にノミネートされたI’m Still Hereは、1970年代のブラジル軍事独裁政権下を舞台にした政治伝記映画です。Fernanda Torresが、政府による夫の強制失踪と向き合う政治家の妻を演じ、圧倒的な評価を獲得しています。

シンシン/SING SING

ノミネート部門: 主演男優賞(Colmon Domingo)、脚色賞(Clint Bentley & Greg Kwedar)、主題歌賞(Like A Bird)

視聴可能なプラットフォーム: 劇場公開中

シンシン刑務所の「Rehabilitation Through the Arts」プログラムを基にした作品で、主演のColmon Domingoと実際の受刑者プログラム卒業生が共演しています。彼らが演劇公演を作り上げていく過程を描いた感動作です。2024年の最高の映画のひとつと称賛され、現在劇場で公開されています。最終的にはMaxで配信予定です。

野生の島のロズ

ノミネート部門: 作曲賞、長編アニメーション賞、音響賞

視聴可能なプラットフォーム: Peacock

Peter Brownのベストセラー小説を映画化した野生の島のロズは、迷子のロボットが野生の中で自分の居場所を見つけるまでの感動の旅を描く作品です。Lupita Nyong’o、Kit Connor、Pedro Pascalら豪華キャストが声優を務め、映像美と感動的なストーリーで長編アニメーション賞の最有力候補のひとつとされています。

アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方

ノミネート部門: 主演男優賞(Sebastian Stan)、助演男優賞(Jeremy Strong)

視聴可能なプラットフォーム: レンタル・購入 (PVoDサービス)

Sebastian Stanが演じるのは若き日のドナルド・トランプ。本作は1970〜80年代のトランプのキャリアを描く伝記映画で、Jeremy Strongが弁護士のRoy Cohn役で助演男優賞にノミネートされています。Stanにとって初のオスカーノミネート作品として話題になっています。

Flow

ノミネート部門: 国際長編映画賞(ラトビア)、長編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: レンタル・購入 (PVoDサービス)、一部劇場で公開中

Flowは、監督Gints Zilbalodisによるラトビアのアニメーション映画です。大洪水に見舞われた世界で、ボートに乗って生き延びようとする猫の冒険を描きます。野生の島のロズと並びアニメーション賞の有力候補で、ゴールデングローブ賞では見事受賞しています。さらに、本作はオープンソースソフトウェア「Blender」を使用して全編制作されたことでも注目を集めています。

リアル・ペイン〜心の旅〜

ノミネート部門: 助演男優賞(Kieran Culkin)、脚本賞(Jesse Eisenberg)

視聴可能なプラットフォーム: Hulu(米国)、Disney+(カナダ)

Jesse Eisenbergが監督・脚本・製作・主演を務めたリアル・ペイン〜心の旅〜は、祖母を偲ぶためポーランドを訪れた性格の合わない従兄弟二人の旅を描くコメディドラマです。Kieran Culkinは本作で初のオスカーノミネートを果たし、作品自体も脚本賞にノミネートされています。現在北米でのみ配信されており、将来的にはDisney+でのグローバル配信が見込まれています。

ニッケル・ボーイズ

ノミネート部門: 作品賞、脚色賞(RaMell Ross & Joslyn Barnes)

視聴可能なプラットフォーム: 劇場公開中

Colson Whiteheadの小説を映画化し、フロリダ州の悪名高い改革学校Dozier School for Boysの実話を基にしています。映画の特徴は、全編を一人称視点で撮影した点です。Amazon MGMの作品であるため、最終的にはAmazonプライム・ビデオでの配信が予定されています。

セプテンバー5

ノミネート部門: 脚本賞(Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)

視聴可能なプラットフォーム: 劇場公開中

1972年のミュンヘンオリンピックで発生した「ミュンヘン事件」を題材にしたスリラー映画です。ABCスポーツクルーの視点で事件を追い、アーカイブ映像も活用されています。最終的にParamount+での配信が予定されています。

エルトン・ジョン Never Too Late

ノミネート部門: 主題歌賞(Never Too Late)

視聴可能なプラットフォーム: Disney+

エルトン・ジョン Never Too Lateは、Elton Johnの最新曲で、Disney+の同名ドキュメンタリーのために制作されました。音楽界のレジェンドのキャリアを振り返る本作は、現在Disney+で配信中です。

The Six Triple Eight

ノミネート部門: 主題歌賞(The Journey)

視聴可能なプラットフォーム: Netflix

Tyler Perryが監督を務めた作品で、第二次世界大戦で活躍した黒人女性のみで構成された郵便部隊「6888部隊」を描く歴史映画です。主演はKerry Washington、Netflixで配信予定です。

聖なるイチジクの種

ノミネート部門: 国際長編映画賞(ドイツ)

視聴可能なプラットフォーム: 一部劇場公開中

Mohammad Rasoulof監督作の本作は、2022~23年のイラン抗議運動の映像を使用し、政情不安の中で銃を紛失した裁判官の疑心暗鬼を描きます。監督は現在亡命中です。

ガール・ウィズ・ニードル

ノミネート部門: 国際長編映画賞(デンマーク)

視聴可能なプラットフォーム: Mubi

デンマークの連続殺人犯Dagmar Overbyeを題材にした作品です。監督Magnus von Hornにとって初のオスカーノミネート作となる本作は、Mubiで配信予定です。

Memoir of a Snail

ノミネート部門: 長編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: AMC+ (米国)

アカデミー賞受賞経験のあるAdam Elliot監督によるストップモーション・トラジコメディである本作は、社会になじめない主人公が成長し、自信をつけていく過程を描いた感動作です。オスカーにノミネートされたストップモーションアニメとしては、史上2本目のR指定作品となります。

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

ノミネート部門: 長編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: BBC iPlayer (英国), Netflix

英国のストップモーションアニメの象徴、Wallace & Gromitが帰ってきました!今回は、Wallaceの新発明が意図せず知能を持ってしまい、大騒動に発展。名匠Nick ParkとMerlin Crossinghamの共同監督による本作はNetflixで世界的に配信中で、英国ではBBC iPlayerで無料視聴可能です。

インサイド・ヘッド2

ノミネート部門: 長編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: Disney+

Pixarの最新作インサイド・ヘッド2が、アカデミー賞の長編アニメーション賞にノミネートされました。大ヒットを記録した前作とともにDisney+で配信中です。

ブラック・ボックス・ダイアリーズ

ノミネート部門: 長編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: Paramount+ with Showtime (米国)

ジャーナリストの伊藤詩織が、自身の性的暴行事件の真相を追い、加害者を訴追しようとする姿を描いた衝撃のドキュメンタリーです。

ノー・アザー・ランド 故郷は他にない

ノミネート部門: 長編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: レンタル・購入 (PVoDサービス)

パレスチナ・イスラエル共同制作のドキュメンタリーである本作は、ヨルダン川西岸のマサフェル・ヤッタで起こるパレスチナ人の強制移住を記録し、長年の映像とともに、活動家Basel Adraとイスラエル人ジャーナリストYuval Abrahamの友情も描きます。現在、Amazonプライム・ビデオやApple TV(英国)などでレンタル・購入可能です。

Porcelain War

ノミネート部門: 長編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: 一部劇場公開中

ウクライナの芸術家Slava Leontyev、Anya Stasenko、Andrey Stefanovがロシアの侵攻に対抗し、戦場へと向かう姿を追ったドキュメンタリーです。戦争の実態を映し出し、芸術が持つ力を問いかける作品となっています。

Soundtrack to a Coup d’Etat

ノミネート部門: 長編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: レンタル・購入 (PVoDサービス)

Johan Grimonprez監督による本作は、コンゴの指導者Patrice Lumumbaの暗殺に抗議した米国の音楽家Abbey LincolnとMax Roachの活動を追うドキュメンタリーです。

シュガーケイン

ノミネート部門: 長編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: Disney+

監督Julian Brave NoiseCatとEmily Kassieが、カナダのインディアン寄宿学校制度での虐待や行方不明の子どもたちの調査を追ったドキュメンタリーである本作は、Disney+で配信予定です。

グラディエーターII 英雄を呼ぶ声

ノミネート部門: 衣装デザイン賞

視聴可能なプラットフォーム: Paramount+

Ridley Scottが監督を務める待望の続編です。Paul Mescal、Denzel Washington、Pedro Pascalが出演し、オリジナルキャストのConnie Nielsenも復帰しています。衣装デザイン賞にノミネートされ、壮大なローマの世界を再現した本作は、Paramount+で配信予定です。

A Different Man

ノミネート部門: メイク・ヘアスタイリング賞

視聴可能なプラットフォーム: Max (米国), Foxtel Now (オーストラリア), Hoopla (カナダ)

Sebastian Stanが主演するA Different Manは、容姿を変える医療手術を受けた俳優志望の男性が、思いがけない事態に直面するサイコロジカルスリラーです。

Maria

ノミネート部門: 撮影賞

視聴可能なプラットフォーム: Netflix (米国)

Angelina Jolieが伝説のオペラ歌手Maria Callasを演じる伝記映画です。監督はPablo Larraín。Jolieのオスカーノミネートが期待されていたが、惜しくも選出されませんでした。

BETTER MAN ベター・マン

ノミネート部門: 視覚効果賞

視聴可能なプラットフォーム: 劇場公開中

Robbie Williamsの伝記映画で、彼自身が猿として描かれる異色作となっています。監督はThe Greatest ShowmanのMichael Gracey。現在劇場公開中で、ストリーミング配信日は未定です。

猿の惑星/キングダム

ノミネート部門: 視覚効果賞

視聴可能なプラットフォーム: Hulu (米国), Disney+ (国際)

Wes Ball監督による猿の惑星シリーズの最新作。シーザーの時代から数世代後、独裁的な猿のリーダーが帝国を築く物語です。

エイリアン:ロムルス

ノミネート部門: 視覚効果賞

視聴可能なプラットフォーム: Hulu (米国), Disney+ (国際)

Fede Álvarez監督が手がけるAlienシリーズ最新作。1979年のAlienと1986年のAliensの間を描き、シリーズを現代に蘇らせたと評価されています。

アヌジャ

ノミネート部門: 実写短編賞

視聴可能なプラットフォーム: Netflix

インドの衣料工場で働く姉妹の絆を描いたヒンディー語短編映画。妹Anujaに訪れた人生を変えるチャンスが、二人の関係に波紋を広げます。

私は人間

ノミネート部門: 実写短編賞

視聴可能なプラットフォーム: YouTube

CAPTCHAテストに何度も失敗した女性が、不思議な現実に迷い込む短編映画。The New YorkerのYouTubeチャンネルで無料視聴可能です。

The Last Ranger

ノミネート部門: 実写短編賞

視聴可能なプラットフォーム: 現在配信なし

アフリカの保護区を舞台に、密猟の脅威と戦うレンジャーの姿を描く南アフリカの短編映画(28分)。

A Lien

ノミネート部門: 実写短編賞

視聴可能なプラットフォーム: Short of the Week

グリーンカード面接の日を迎えた若いカップルを描く短編映画。Short of the Weekのウェブサイトで無料視聴可能です。

The Man Who Could Not Remain Silent

ノミネート部門: 実写短編賞

視聴可能なプラットフォーム: Arte, YouTube

カンヌ映画祭短編部門のパルム・ドールを受賞したクロアチアの短編映画。1993年のシュトルプツィ虐殺を題材にした作品で、ArteとYouTubeで無料視聴可能です・

美しき男たち

ノミネート部門: 短編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: 現在配信なし

Nicolas Keppens監督によるストップモーション短編。毛髪移植のためイスタンブールを訪れた3兄弟の物語だが、手術を受けられるのは1人だけというあらすじ。

In the Shadow of Cypress

ノミネート部門: 短編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: 現在配信なし

ペルシャ湾を舞台に、PTSDを抱える元船長と娘の孤独な生活が描かれます。VimeoのStaff Picksで一時公開されていましたが、現在は非公開となっています。

あめだま

ノミネート部門: 短編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: 現在配信なし

Baek Heenaの絵本Magic CandiesとI Am a Dogを日本の東映アニメーションが映像化。ドン・ドン少年が不思議な飴を手に入れ、周囲の声を聞けるようになります。

Wander to Wonder

ノミネート部門: 短編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: 現在配信なし

監督Nina Gantzによるストップモーション短編。創造主が亡くなった後、取り残された3人のキャラクターが喪失と悲しみを乗り越えようとする感動作となっています。

Yuck!

ノミネート部門: 短編アニメーション賞

視聴可能なプラットフォーム: Vimeoでレンタル・購入可能

フランスの短編アニメーションで、夏のキャンプで成長する少年Léoの旅を描きます。

Death by Numbers

ノミネート部門: 短編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: 現在配信なし

スクールシューティングの生存者が、加害者と向き合う過程を追うドキュメンタリーで、現在映画祭で上映中です。モントクレア映画祭で短編映画審査員賞を受賞しています。

I Am Ready, Warden

ノミネート部門: 短編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: Paramount+

死刑囚John Henry Ramirezの最後の日々を記録したドキュメンタリー。被害者の家族と対話を試み、最後の別れを迎えます。

Incident

ノミネート部門: 短編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: YouTube

2018年にシカゴで発生した警察による銃撃事件を、多様な映像(CCTVやダッシュカム映像など)を用いて再構築下作品です。The New YorkerのYouTubeチャンネルで無料視聴が可能です。

心はずむ 楽器たち

ノミネート部門: 短編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: YouTube

The New York Times制作のドキュメンタリー。日本の小学生がオーケストラを結成し、式典で演奏するまでの挑戦を追います。日本の教育システムの特徴を浮き彫りにする作品となっています。

The Only Girl in the Orchestra

ノミネート部門: 短編ドキュメンタリー賞

視聴可能なプラットフォーム: Netflix

Molly O’Brien監督によるドキュメンタリー。ニューヨーク・フィルハーモニック初の女性奏者Orin O’Brienのキャリアを振り返ります。

なぜExpressVPNがストリーミングに必要なのか?

ExpressVPNは、高速かつセキュアにお気に入りのコンテンツをストリーミングするための最適なツールです。世界105カ国にある高速サーバーが、ストリーミングとセキュリティの両方を最適化します。また、VPNを利用すれば、スマートTVやゲーム機でも快適に視聴可能になります。

主な機能:

世界105カ国の高速サーバーが、スムーズなストリーミングを実現

1つのサブスクリプションで最大8台のデバイスを同時接続可能

24時間365日対応のライブチャットサポート

プライバシーポリシー に基づき、アクティビティやVPN接続履歴は記録されません

サポートサイト に、トラブルシューティングガイドやチュートリアル動画を完備

TrustedServer 技術で、サーバーの再起動ごとにデータを完全消去

広告ブロックや成人向けサイトの制限、トラッカー防止機能付き

Lightwayプロトコル による、モバイル向けの高速・安定接続

ストリーミングに最適なVPNを入手

VPNを使って2025年のオスカー映画を海外から視聴できますか?

VPNを使用して他国のサーバーに接続することで、すべてのオスカー映画を視聴できる可能性がありますが、これはストリーミングサービスやExpressVPNの利用規約に違反する可能性があります。ExpressVPNはセキュリティとプライバシー保護のためのツールであり、著作権回避のために使用されることを目的としていません。設計上、VPN接続中の活動を監視または制御することはできませんが、エンターテインメント業界を尊重し、常に利用規約を遵守するようお願いいたします。

2025年のオスカー授賞式をライブ視聴する方法

2025年のアカデミー賞授賞式はABCで2025年3月2日の午後7時(東部時間、日本時間は翌日3日の午前9時から)から放送予定です。ただし、ロサンゼルスの山火事の影響で遅れる可能性があります。米国内では、YouTube TVやFuboなどのライブTVストリーミングサービスを利用すれば、ABCでオスカーをオンライン視聴できます。

米国外にお住まいですか?地域によっては、ITVXや7plusなどの無料ストリーミングサービスで授賞式を視聴できる場合があります。