2025 오스카 후보 영화 보는 곳

제97회 아카데미 시상식은 2025년 3월 2일에 열립니다. 올해는 뚜렷한 강자가 없는 가운데, 오스카 후보 발표가 큰 반향을 일으키고 있습니다.

작년 오펜하이머처럼, Emilia Pérez가 최다인 13개 부문 후보에 오르며 주목받고 있습니다. 이는 오스카 역사상 가장 많은 후보 지명을 받은 영화 중 하나로, 지금까지 이를 뛰어넘은 영화는 단 3편뿐입니다: All About Eve, Titanic, 그리고 La La Land (각 14개 후보). 하지만 일부 영화 팬들은 이에 대해 불공정하다는 의견을 내놓고 있습니다. 팬들이 사랑하는 Wicked는 10개 부문 후보에 올랐으며, 데미 무어는 생애 첫 오스카 여우주연상 후보에 지명되며 시상식 시즌을 뜨겁게 달구고 있습니다. 한편, Challengers는 주요 부문에서 철저히 배제되었으며, 특히 수상이 유력했던 ‘최우수 오리지널 스코어’ 부문에서도 후보에 오르지 못하는 이변을 맞았습니다.

2025년 오스카 후보 영화를 보고 싶으신가요? 대부분의 작품은 이미 스트리밍 중이며, 나머지는 아마존, 애플, 구글 플레이, Vudu에서 PVOD 대여를 통해 감상할 수 있습니다. 지금부터 2025 오스카 후보 영화를 어디서 볼 수 있는지 확인해 보세요! 영화들은 후보 지명 수에 따라 정렬되었습니다.

에밀리아 페레즈 ( Emilia Pérez)

후보 부문: 작품상, 여우주연상 (Karla Sofía Gascón), 여우조연상 (Zoe Saldaña), 감독상 (Jacques Audiard), 각색상 (Jacques Audiard), 오리지널 스코어상, 오리지널 송상 (El Mal), 오리지널 송상 (Mi Camino), 국제 장편영화상 (프랑스), 분장상, 음향상, 편집상, 촬영상



시청 가능 플랫폼: Netflix (미국, 영국, 캐나다)

영화 역사에서 트랜스젠더 표현의 이정표가 될 것으로 기대되던 Emilia Pérez는 오히려 논란의 중심에 섰습니다. 13개 부문에 후보로 오르며 작품상, 감독상, 여우주연상 등 주요 부문에서 두각을 나타냈지만, 일부에서는 트랜스젠더 정체성과 멕시코 문화를 제대로 반영하지 못했다는 비판이 나오고 있습니다. 또한 뮤지컬로서의 완성도가 부족하다는 의견도 있으며, 극단적으로 “올해 최악의 영화”라는 혹평까지 받고 있습니다.

위키드 (Wicked)

후보 부문: 작품상, 여우주연상 (Cynthia Erivo), 여우조연상 (Ariana Grande), 오리지널 스코어상, 의상상, 분장상, 미술상, 음향상, 편집상, 시각효과상



시청 가능 플랫폼: PVOD 서비스에서 대여 또는 구매 가능

2024년 최고의 영화 이벤트였던 Wicked는 오스카에서 10개 부문 후보에 오르며 그 영향력을 증명했습니다. Cynthia Erivo와 Ariana Grande가 연기 부문에서 후보에 오른 것은 물론, 뮤지컬의 인기를 반영한 다양한 부문에서 지명되었습니다. 브로드웨이 히트작을 원작으로 한 이 영화는 밈과 트렌드를 만들어내며 새로운 팬층을 확보했습니다. Wicked는 현재 Amazon Prime 등에서 대여 또는 구매 가능하며, 곧 Peacock에서 스트리밍될 예정입니다.

브루탈리스트 (The Brutalist)

후보 부문: 작품상, 남우주연상 (Adrien Brody), 남우조연상 (Guy Pearce), 여우조연상 (Felicity Jones), 감독상 (Brady Corbet), 각본상 (Brady Corbet, Mona Fastvold), 오리지널 스코어상, 미술상, 편집상, 촬영상



시청 가능 플랫폼: 현재 극장 상영 중

The Brutalist는 브루탈리즘 건축을 배경으로 한 영화로, Brady Corbet 감독이 연출했습니다. 영화는 전쟁 후 유럽에서 미국으로 이주한 한 건축가가 과거의 악몽을 떨쳐내고 새 삶을 시작하려는 과정을 그립니다. 웅장한 서사로 각종 시상식에서 주목받고 있지만, AI 사용 논란이 불거지며 오스카 수상 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 현재 극장에서 상영 중이며, A24 배급 작품인 만큼 추후 Max에서 스트리밍될 예정입니다.

컴플리트 언노운 (A Complete Unknown)

후보 부문: 작품상, 남우주연상 (Timothée Chalamet), 남우조연상 (Edward Norton), 여우조연상 (Monica Barbaro), 감독상 (James Mangold), 각색상 (Jay Cocks, James Mangold), 의상상, 음향상



시청 가능 플랫폼: 현재 극장 상영 중

Timothée Chalamet가 Bob Dylan 전기 영화에서 Edward Norton, Elle Fanning, 그리고 Monica Barbaro와 함께 주연을 맡았습니다. 젊은 배우의 변신이 극찬을 받으며 그의 두 번째 남우주연상 후보 지명을 이끌어냈습니다. 이 영화는 또한 작품상 후보에도 올라 올해 최고의 영화를 가리는 경쟁에 참여합니다.

콘클라베 (Conclave)

후보 부문: 작품상, 남우주연상 (Ralph Fiennes), 여우조연상 (Isabella Rossellini), 각색상 (Peter Straughan), 오리지널 스코어상, 의상상, 미술상, 편집상



시청 가능 플랫폼: 현재 극장 상영 중

동명의 소설을 원작으로 한 Conclave는 한 추기경이 새 교황을 선출하는 과정을 그린 작품입니다. 이 바티칸 정치 스릴러는 Ralph Fiennes가 주연을 맡았으며, 그의 연기가 남우주연상 후보에 올랐습니다. 또한 Isabella Rossellini가 생애 첫 오스카 후보로 선정되었습니다. Focus Features에서 배급한 만큼, 이후 Peacock에서 스트리밍될 예정입니다.

아노라 (Anora)

후보 부문: 작품상, 여우주연상 (Mikey Madison), 남우조연상 (Yura Borisov), 감독상 (Sean Baker), 각본상 (Sean Baker), 편집상



시청 가능 플랫폼: PVOD 서비스에서 대여 및 구매 가능, 현재 극장 상영 중

Sean Baker의 신작은 배꼽 잡는 로맨틱 코미디입니다. 첫 오스카 후보에 오른 Mikey Madison이 러시아 재벌의 아들과 도망쳐 결혼하는 젊은 성노동자를 연기하며, 부모의 반대로 인해 결혼 생활이 예측 불가능한 방향으로 흘러갑니다. Anora는 제77회 칸 영화제에서 황금종려상을 수상했으며, 오스카에서도 작품상을 차지할 수 있을지 주목받고 있습니다.

듄: 파트2 (Dune: Part Two)

후보 부문: 작품상, 미술상, 음향상, 촬영상, 시각효과상



시청 가능 플랫폼: Max

듄: 파트2는 올해 가장 큰 흥행을 기록한 작품 중 하나였습니다. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler 등 초호화 캐스트가 출연했으며, 작품상을 포함해 5개 부문에서 후보에 올랐습니다. 그러나 Denis Villeneuve 감독이 감독상 후보에 오르지 못한 점은 큰 이변으로 평가받고 있습니다.

서브스턴스 (The Substance)

후보 부문: 작품상, 여우주연상 (Demi Moore), 감독상 (Coralie Fargeat), 각본상 (Coralie Fargeat), 분장상



시청 가능 플랫폼: Mubi

서브스턴스는 오스카 역사상 단 7번째로 작품상 후보에 오른 공포 영화입니다. 주연 Demi Moore는 생애 첫 오스카 후보에 올랐으며, 골든글로브에서 감동적인 수상 연설을 한 이후 여우주연상 유력 후보로 떠올랐습니다. 감독 Coralie Fargeat는 이 작품으로 감독상과 각본상 두 개의 후보 지명을 받았습니다. 이 영화는 전 세계 대부분의 지역에서 Mubi를 통해 스트리밍할 수 있습니다.

노스페라투 (Nosferatu)

후보 부문: 의상상, 분장상, 미술상, 촬영상



시청 가능 플랫폼: PVOD 서비스에서 대여 및 구매 가능, 현재 극장 상영 중

Robert Eggers 감독이 뱀파이어 신화를 다룬 공포 영화 Nosferatu를 선보였습니다. Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård 등이 출연하며, 4개 기술 부문에서 오스카 후보에 올랐습니다. 현재 PVOD 서비스에서 대여 가능하며, 이후 Peacock에서 스트리밍될 예정입니다.

I’m Still Here

후보 부문: 작품상, 여우주연상 (Fernanda Torres), 국제 장편영화상 (브라질)



시청 가능 플랫폼: 일부 극장에서 상영 중

이 브라질 영화는 조용히 주목을 받아 오스카 작품상 후보에 오르는 성과를 거뒀습니다. I’m Still Here는 1970년대 브라질 군사 독재 시기를 배경으로 한 정치 전기 영화로, 실종된 반정부 정치인의 아내를 연기한 Fernanda Torres가 극찬을 받으며 여우주연상 후보에 올랐습니다.

씽씽 (Sing Sing)

후보 부문: 남우주연상 (Colmon Domingo), 각색상 (Clint Bentley, Greg Kwedar), 오리지널 송상 (Like A Bird)



시청 가능 플랫폼: 현재 극장 상영 중

Sing Sing 교도소에서 진행된 ‘예술을 통한 재활 프로그램’을 바탕으로 한 이 영화는 Colmon Domingo가 실존 인물들과 함께 출연하며, 연극을 준비하는 수감자들의 이야기를 다룹니다. 2024년 최고의 영화 중 하나로 평가받고 있으며, 현재 극장에서 상영 중입니다. 추후 Max에서 스트리밍될 예정입니다.

와일드 로봇 (The Wild Robot)

후보 부문: 오리지널 스코어상, 장편 애니메이션상, 음향상



시청 가능 플랫폼: Peacock

Peter Brown의 뉴욕 타임스 베스트셀러를 원작으로 한 The Wild Robot는 길을 잃은 로봇이 야생에서 자신의 자리를 찾아가는 감동적인 여정을 그립니다. 올해 장편 애니메이션상 수상의 강력한 후보로 꼽히는 이 영화는 아름다운 애니메이션 풍경과 함께 Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal 등의 뛰어난 성우진을 자랑합니다.

어프렌티스 (The Apprentice)

후보 부문: 남우주연상 (Sebastian Stan), 남우조연상 (Jeremy Strong)



시청 가능 플랫폼: PVOD 서비스에서 대여 및 구매 가능

Sebastian Stan에게 올해는 특별한 한 해입니다! 그는 전기 영화 The Apprentice에서 Donald Trump를 연기하며 생애 첫 오스카 후보에 올랐습니다. 이 영화는 1970~80년대 트럼프의 사업 경력을 다루며, 그의 변호사였던 Roy Cohn을 Jeremy Strong이 연기합니다. Strong 역시 본 작품으로 남우조연상 후보에 올랐습니다.

플로우 (Flow)

후보 부문: 국제 장편영화상 (라트비아), 장편 애니메이션상



시청 가능 플랫폼: PVOD 서비스에서 대여 및 구매 가능, 일부 극장에서 상영 중

Flow는 감독 Gints Zilbalodis의 장편 애니메이션으로, The Wild Robot과 함께 장편 애니메이션상을 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 실제로 골든글로브에서는 이 부문에서 수상하며 강한 입지를 다졌습니다. 이 감동적인 영화는 대홍수로 집을 잃은 고양이가 배에서 안식처를 찾는 이야기를 그리며, 전적으로 무료 오픈소스 소프트웨어인 Blender로 제작된 점이 특징입니다.

리얼 페인 (A Real Pain)

후보 부문: 남우조연상 (Kieran Culkin), 각본상 (Jesse Eisenberg)



시청 가능 플랫폼: Hulu (미국), Disney+ (캐나다)

Jesse Eisenberg가 연출, 각본, 제작, 주연을 맡은 A Real Pain은 수많은 시상식에서 사랑받고 있는 작품입니다. 이 코미디 드라마는 성격이 극과 극인 사촌 형제가 돌아가신 할머니를 기리기 위해 폴란드를 여행하는 이야기를 담고 있습니다. 영화는 두 개의 오스카 부문에서 후보로 선정되었으며, 특히 Kieran Culkin은 본작을 통해 생애 첫 오스카 후보에 올랐습니다. 현재 북미 지역 외에서는 스트리밍이 불가능하지만, 향후 국제적으로 Disney+에서 공개될 가능성이 높습니다.

니클의 소년들 (Nickel Boys)

후보 부문: 작품상, 각색상 (RaMell Ross, Joslyn Barnes)



시청 가능 플랫폼: 현재 극장 상영 중

Colson Whitehead의 동명 소설을 원작으로 한 이 영화는 이제는 폐쇄된 플로리다 개혁학교, Dozier School for Boys에서 벌어진 실화를 바탕으로 하고 있습니다. 이 학교는 학생들에 대한 학대로 악명이 높았으며, 영화는 이를 사실적으로 묘사하고 있습니다. Nickel Boys는 독특한 영화적 기법을 활용하는데, 바로 1인칭 시점으로 촬영되었다는 점입니다. 이 작품은 두 개의 부문에서 오스카 후보에 올랐으며, 현재 극장에서 상영 중입니다. Amazon MGM이 배급한 만큼, 향후 Prime Video에서 스트리밍될 예정입니다.

9월 5일: 위험한 특종 (September 5)

후보 부문: 각본상 (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)



시청 가능 플랫폼: 현재 극장 상영 중

September 5는 역사적 사건을 바탕으로 한 스릴러 영화로, 1972년 뮌헨 올림픽 테러 사건(일명 뮌헨 학살)을 다루고 있습니다. 영화는 당시 사건을 취재했던 ABC 스포츠 중계팀의 시점에서 이야기를 전개하며, 실제 아카이브 영상을 적극적으로 활용하고 있습니다. 향후 Paramount+에서 스트리밍될 예정입니다.

엘튼 존: 네버 투 레이트 (Elton John: Never Too Late)

후보 부문: 오리지널 송상 (Never Too Late)



시청 가능 플랫폼: Disney+

Never Too Late는 Elton John의 최신 곡으로, 동명의 Disney+ 다큐멘터리를 위해 제작되었습니다. 이 다큐멘터리는 전설적인 뮤지션의 삶과 그의 초기 음악 경력을 되돌아보는 내용을 담고 있습니다. 현재 대부분의 국가에서 Disney+에서 스트리밍 중입니다.

6888 중앙우편대대 (The Six Triple Eight)

후보 부문: 오리지널 송상 (The Journey)



시청 가능 플랫폼: Netflix

Tyler Perry의 신작 영화는 제2차 세계대전 당시 전원 흑인 여성으로 구성된 6888 중앙 우편 배달 대대(6888th Central Postal Directory Battalion)의 이야기를 다룹니다. Kerry Washington이 주연을 맡았으며, 영화의 주제곡이 오스카 후보에 올랐습니다.

신성한 나무의 씨앗 (The Seed of the Sacred Fig)

후보 부문: 국제 장편영화상 (독일)



시청 가능 플랫폼: 일부 극장에서 상영 중

Mohammad Rasoulof 감독의 최신작은 2022~2023년 이란 시위의 실제 장면을 담고 있어 이란 정부와의 갈등을 불러일으켰습니다. 영화는 젊은 여성의 죽음으로 인해 발생한 정치적 혼란 속에서 총기를 분실한 한 판사의 이야기를 중심으로 전개되며, 그의 편집증이 가족을 불신하게 만드는 과정을 다룹니다. 이 작품은 칸 영화제에서 심사위원 특별상을 수상했으며, 국제 장편영화상 후보로 오스카에 올랐습니다. 현재 Rasoulof 감독은 망명 중입니다.

바늘을 든 소녀 (The Girl with the Needle)

후보 부문: 국제 장편영화상 (덴마크)



시청 가능 플랫폼: Mubi

이 덴마크 영화는 실존했던 연쇄살인범 Dagmar Overbye의 이야기를 바탕으로 합니다. 그녀는 빈곤한 어머니들을 속여 unwanted 아이들을 돌봐주겠다고 한 뒤, 아이들을 살해한 것으로 알려져 있습니다. Magnus von Horn 감독의 세 번째 장편 영화이며, 그의 첫 번째 오스카 후보작입니다.

달팽이의 회고록 (Memoir of a Snail)

후보 부문: 장편 애니메이션상



시청 가능 플랫폼: AMC+ (미국)

오스카 수상 경력이 있는 감독 Adam Elliot의 신작으로, 아웃사이더 주인공이 성장하며 자신감을 찾아가는 과정을 그린 스톱모션 비극 코미디입니다. 이 작품은 R등급을 받은 두 번째 스톱모션 애니메이션 영화로, 그 자체만으로도 주목할 만합니다.

월레스와 그로밋: 복수의 날개 (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

후보 부문: 장편 애니메이션상



시청 가능 플랫폼: BBC iPlayer (영국), Netflix

월레스와 그로밋이 새로운 모험으로 돌아왔습니다! 이번에는 월레스의 새로운 발명품이 의식을 가지게 되면서 벌어지는 이야기를 그립니다. Nick Park과 Merlin Crossingham이 공동 연출한 이 작품은 전설적인 Aardman 스튜디오에서 제작되었습니다. 현재 대부분의 Netflix 지역에서 스트리밍 가능하며, 영국에서는 BBC iPlayer를 통해 무료로 시청할 수 있습니다.

인사이드 아웃 2 (Inside Out 2)

후보 부문: 장편 애니메이션상



시청 가능 플랫폼: Disney+

Pixar는 오스카 장편 애니메이션 부문에서 항상 강세를 보여왔으며, 올해는 Inside Out 2가 그 대표작입니다. 이 영화와 1편 모두 현재 Disney+에서 감상할 수 있습니다.

블랙 박스 다이어리 (Black Box Diaries)

후보 부문: 장편 다큐멘터리상



시청 가능 플랫폼: Paramount+ with Showtime (미국)

Black Box Diaries는 저널리스트 Shiori Ito가 자신의 성폭행 사건을 조사하며 가해자를 법정에 세우기 위한 노력을 기록한 다큐멘터리입니다.

노 아더 랜드 (No Other Land)

후보 부문: 장편 다큐멘터리상



시청 가능 플랫폼: PVOD 서비스에서 대여 및 구매 가능

No Other Land는 팔레스타인-이스라엘 공동 제작 다큐멘터리로, 서안지구 마사페르 야타(Masafer Yatta)에서 팔레스타인 주민들의 강제 이주 과정을 기록한 작품입니다. 활동가 Basel Adra의 수십 년간의 녹화 자료를 기반으로 하며, 이스라엘 저널리스트 Yuval Abraham과의 우정을 조명합니다. 현재 Amazon Prime 및 Apple TV를 통해 영국에서 PVOD 대여 및 구매가 가능합니다.

포어셀레인 워 (Porcelain War)

후보 부문: 장편 다큐멘터리상



시청 가능 플랫폼: 일부 극장에서 상영 중

Porcelain War는 우크라이나 예술가 Slava Leontyev, Anya Stasenko, Andrey Stefanov가 러시아의 침공에 맞서 우크라이나 방어군에 합류하는 과정을 따라가는 다큐멘터리입니다. 영화는 전쟁의 실제 장면을 담아내며, 분쟁 속에서도 예술이 지닌 힘과 중요성을 강조합니다.

쿠데타의 사운드트랙 (Soundtrack to a Coup d’Etat)

후보 부문: 장편 다큐멘터리상



시청 가능 플랫폼: PVOD 서비스에서 대여 및 구매 가능

Johan Grimonprez가 연출한 이 다큐멘터리는 미국 음악가 Abbey Lincoln과 Max Roach가 콩고 지도자 Patrice Lumumba의 암살에 항의했던 사건을 기록하고 있습니다.

슈가케인 (Sugarcane)

후보 부문: 장편 다큐멘터리상



시청 가능 플랫폼: Disney+

Julian Brave NoiseCat와 Emily Kassie가 공동 연출한 이 다큐멘터리는 캐나다 인디언 기숙학교 시스템에서 발생한 아동 학대 및 실종 사건을 조사하는 내용을 다루고 있습니다.

글래디에이터 2 (Gladiator II)

후보 부문: 의상상



시청 가능 플랫폼: Paramount+

Ridley Scott이 명작 Gladiator의 속편을 다시 연출합니다. 2025 오스카에서 의상상 후보에 오른 Gladiator II는 Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal이 출연하며, Connie Nielson이 복귀합니다.

어 디퍼런트 맨 (A Different Man)

후보 부문: 분장상



시청 가능 플랫폼: Max (미국), Foxtel Now (호주), Hoopla (캐나다)

Sebastian Stan이 주연을 맡은 A Different Man은 외모를 바꾸는 의학적 시술을 받은 배우 지망생이 예기치 못한 상황에 휘말리는 이야기를 그린 스릴러입니다.

마리아 (Maria)

후보 부문: 촬영상



시청 가능 플랫폼: Netflix (미국)

Angelina Jolie가 전설적인 오페라 가수 Maria Callas 역을 맡아 Pablo Larraín이 연출한 전기 영화에 출연했습니다. Jolie가 여우주연상 후보에 오를 것으로 예상됐으나, 아쉽게도 탈락했습니다.

베러 맨 (Better Man)

후보 부문: 시각효과상



시청 가능 플랫폼: 현재 극장 상영 중

이 Robbie Williams 전기 영화는 독특하게도 그를 원숭이 캐릭터로 묘사합니다. The Greatest Showman의 감독 Michael Gracey가 연출했으며, 현재 극장에서 상영 중입니다. 스트리밍 일정은 아직 발표되지 않았습니다.

혹성탈출: 새로운 시대 (Kingdom of the Planet of the Apes)

후보 부문: 시각효과상



시청 가능 플랫폼: Hulu (미국), Disney+ (국제)

Wes Ball이 연출한 Planet of the Apes 시리즈의 최신작입니다. 본 작품은 시저의 통치 이후 여러 세대가 지난 시점을 배경으로, 폭군 침팬지 지도자가 제국을 건설하며 시저의 이상과 정반대의 길을 걷는 이야기를 그립니다.

에이리언: 로물루스 (Alien: Romulus)

후보 부문: 시각효과상



시청 가능 플랫폼: Hulu (미국), Disney+ (국제)

Fede Álvarez가 연출한 Alien 프랜차이즈의 최신작으로, 1979년작 Alien과 1986년작 Aliens 사이의 이야기를 다룹니다. 많은 팬과 평론가들은 본 작품이 시리즈를 현대적으로 재해석하며 새로운 활력을 불어넣었다고 평가합니다.

아누자 (Anuja)

후보 부문: 실사 단편영화상



시청 가능 플랫폼: Netflix

이 힌디어 단편 영화는 인도의 한 의류 공장에서 일하는 두 자매의 이야기를 다룹니다. 동생 Anuja가 인생을 바꿀 기회를 얻게 되면서 자매의 관계에 변화가 찾아옵니다.

나는 로봇이 아닙니다 (I’m Not a Robot)

후보 부문: 실사 단편영화상



시청 가능 플랫폼: YouTube

한 여성이 캡차(Captcha) 테스트를 반복해서 실패한 후 이상한 현실에 빠지게 되는 이야기를 담고 있습니다. The New Yorker의 유튜브 채널에서 무료로 시청할 수 있습니다.

The Last Ranger

후보 부문: 실사 단편영화상



시청 가능 플랫폼: 현재 스트리밍 불가

이 28분짜리 남아프리카공화국 단편 영화는 아프리카 보호구역을 배경으로, 밀렵꾼들의 위협 속에서 자연의 아름다움을 지키려는 레인저의 이야기를 담고 있습니다.

A Lien

후보 부문: 실사 단편영화상



시청 가능 플랫폼: Short of the Week

젊은 커플이 영주권 인터뷰를 받는 날 벌어지는 사건을 그린 단편 영화입니다. Short of the Week 웹사이트에서 무료로 감상할 수 있습니다.

더 맨 후 쿠드 낫 리메인 사일런트 (The Man Who Could Not Remain Silent)

후보 부문: 실사 단편영화상



시청 가능 플랫폼: Arte, YouTube

The Man Who Could Not Remain Silent는 1993년 Štrpci 학살을 다룬 크로아티아 단편 영화입니다. 이 영화는 칸 영화제에서 황금종려상(단편 부문)을 수상했으며, 현재 Arte 및 Arte의 유튜브 채널에서 무료로 감상할 수 있습니다.

아름다운 남자 (Beautiful Men)

후보 부문: 애니메이션 단편영화상



시청 가능 플랫폼: 현재 스트리밍 불가

Nicolas Keppens의 스톱모션 단편 애니메이션 Beautiful Men은 이스탄불로 모발 이식을 받으러 간 세 형제의 이야기를 그립니다. 그러나 클리닉에서 단 한 명만 치료할 수 있다는 사실이 밝혀지면서 갈등이 발생합니다.

사이프러스 그늘 아래 (In the Shadow of Cypress)

후보 부문: 애니메이션 단편영화상



시청 가능 플랫폼: 현재 스트리밍 불가

페르시아만을 배경으로 PTSD를 겪는 전직 선장의 이야기를 다룬 단편 애니메이션입니다. 그는 딸과 함께 고립된 삶을 살아가지만, 뜻하지 않은 도전에 직면하게 됩니다. 이전에는 Vimeo Staff Picks에서 시청할 수 있었으나, 현재는 비밀번호 보호로 인해 접근이 제한된 상태입니다. 다시 공개될 가능성이 있으므로 관심 있는 분들은 체크해 보세요.

알사탕 (Magic Candies)

후보 부문: 애니메이션 단편영화상



시청 가능 플랫폼: 현재 스트리밍 불가

일본의 토에이 애니메이션이 백희나의 그림책 이상한 사탕과 나는 개다를 원작으로 제작한 단편 애니메이션입니다. 주인공 동동이가 신비로운 사탕을 먹고 주위 사물들의 목소리를 듣게 되는 이야기를 다룹니다.

완더 투 원더 (Wander to Wonder)

후보 부문: 애니메이션 단편영화상



시청 가능 플랫폼: 현재 스트리밍 불가

감독 Nina Gantz의 스톱모션 단편 애니메이션 Wander to Wonder는 창조자가 세상을 떠난 후 남겨진 세 캐릭터를 통해 상실과 슬픔을 탐구하는 작품입니다.

야크! (Yuck!)

후보 부문: 애니메이션 단편영화상



시청 가능 플랫폼: Vimeo에서 대여 및 구매 가능

프랑스 애니메이션 단편 영화로, 여름 캠프에서 자아를 찾아가는 소년 Léo의 성장 이야기를 그립니다.

데스 바이 넘버스 (Death by Numbers)

후보 부문: 다큐멘터리 단편영화상



시청 가능 플랫폼: 현재 스트리밍 불가

총기 난사 사건에서 살아남은 한 여성이 가해자를 직접 마주하는 과정을 다룬 다큐멘터리 단편 영화입니다. 주로 영화제에서 상영되었으며, 몽클레어 영화제에서 단편영화 심사위원 대상을 수상했습니다.

아이 엠 레디, 워든 (I Am Ready, Warden)

후보 부문: 다큐멘터리 단편영화상



시청 가능 플랫폼: Paramount+

John Henry Ramirez는 살인 혐의로 사형을 선고받은 인물입니다. 본 다큐멘터리는 그의 마지막 나날을 기록하며, 피해자의 가족과의 접촉과 작별 인사를 준비하는 과정을 담고 있습니다.

Incident

후보 부문: 다큐멘터리 단편영화상



시청 가능 플랫폼: YouTube

이 다큐멘터리는 2018년 시카고에서 발생한 경찰 총격 사건을 다양한 CCTV 및 대시캠 영상을 활용해 재구성한 작품입니다. The New Yorker의 유튜브 채널에서 무료로 시청할 수 있습니다.

인스트러먼츠 오브 어 비팅 하트 (Instruments of a Beating Heart)

후보 부문: 다큐멘터리 단편영화상



시청 가능 플랫폼: YouTube

이 The New York Times 다큐멘터리 단편 영화는 일본 초등학교 1학년 학생들이 오케스트라를 결성하고 행사에서 연주하는 도전을 따라갑니다. 일본 교육 시스템이 어떻게 사회를 형성하는지를 조명하는 작품입니다.

온리 걸 인 더 오케스트라 (The Only Girl in the Orchestra)

후보 부문: 다큐멘터리 단편영화상



시청 가능 플랫폼: Netflix

Molly O’Brien이 연출한 다큐멘터리로, 뉴욕 필하모닉 오케스트라에서 최초로 여성 단원으로 연주한 더블베이시스트 Orin O’Brien의 커리어를 조명합니다.

