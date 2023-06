Dal pugilato alla scherma, dal ciclismo al karate, i Giochi Europei del 2023 offrono ai migliori atleti del mondo l’opportunità di mettersi in luce in vista delle Olimpiadi estive del 2024. Circa 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi diversi sono diretti a Cracovia e Małopolska, in Polonia, per competere in 29 sport diversi, 19 dei quali saranno presenti nei Giochi Olimpici della prossima estate. Sebbene alcune competizioni prendano il via il 20 giugno, i Giochi Europei iniziano ufficialmente con le cerimonie di apertura nello stadio municipale Henryk Reyman di Cracovia il 21 giugno, mentre le cerimonie di chiusura sono previste per il 2 luglio.

Non vuoi perdere nemmeno un momento del tuo sport preferito? Nessun problema, scopri come seguire tutti gli eventi dei Giochi Europei in streaming in modo sicuro con una VPN.

Come vedere in streaming i Giochi Europei

Puoi guardare tutte le gare e le cerimonie dei Giochi Europei 2023 in modo sicuro con una VPN in pochi e semplici passaggi:

Abbonati a ExpressVPN. Effettua la connessione a un server che corrisponde all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, se desideri vedere la diretta dall’Italia, devi connetterti a un server italiano. Consulta il palinsesto dell’emittente che desideri guardare. Sintonizzati e goditi le gare!

Guarda tutte le gare in streaming gratuito

BBC iPlayer

La BBC ha i diritti di trasmissione di tutte le gare dei Giochi Europei nel Regno Unito, ed è possibile guardrae le gare in streaming attarverso il sito o l’app.

Come guardare in streaming con BBC iPlayer

Ard/ZDF

ARD e ZDF trasmettono gratuitamente le dirette delle gare. Il commento in streaming è in tedesco. Controllare gli orari ufficiali di ARD e ZDF per sapere quando sintonizzarsi.

Guarda ARD e ZDF con una VPN

ORF

La piattaforma di streaming ORF trasmette gratuitamente le dirette dei Giochi Europei 2023. ORF è anche il cnaale dove guardrae gratuitamente (con commento in tedesco) la F1, MotoGP ed eventi di ciclismo.

Guarda gli sport su ORF

RTBF

Guarda tutte le gare dei Giochi Europei gratuitamente su RTBF, collegandoti alla piattaforma Auvio. RTBF è anche l’emittente per seguire F1, MotoGP, tennis e molti altri eventi sportivi.

RTÉ

RTE detiene i diritti di trasmissione delle gare in Iralanda. È possibile guardare tutte gli eventi in diretta e gratuitamente su RTÉ Player, senza bisogno di un indirizzo e-mail.

Scopri di più su RTÉ Player con una VPN

RTVE

L’emittente spagnola RTVE trasmetterà in streaming i Giochi Europei 2023. RTVE è gratuita e sono disponibili sia contenuti spagnoli sia internazionali.

Altre opzioni di streaming

Eurosport

Prezzo: a partire da 7,99€ al mese

Canali: Eurosport 1 e Eurosport 2

Il servizio offre una prova gratuita di sette giorni e anche una selezione di calcio, ciclismo e tennis.

Calendario Giochi Europei 2023

Quali sono gli sport dei Giochi Europei 2023? Ecco l’elenco completo degli eventi e quando vedrete i tuoi sport preferiti.

Sport Data Sport acquatici Giugno 21-28 Tiro con l’arco Giugno 23-28 Atletica Giugno 20-25 Badminton Giugno 26-Luglio 2 Basketball (3X3) Giugno 21-24 Beach handball Giugno 20-22 Beach soccer Giugno 27-Luglio 1 Boxe Giugno 23-28; Giugno 30-Luglio 2 Breakdancing Giugno 25-26 Canoa Giugno 21-24 (sprint); Giugno 29-Luglio 2 (slalom) Ciclismo Giugno 21-22 (BMX); Giugno 25 (mountain biking) Scherma Giugno 25-30 Judo Luglio 1 Karate Giugno 22-23 Kickboxing June 30-Luglio 2 Pentathlon Moderno Giugno 25-29; Luglio 1 Muaythai Giugno 25-27 Padel Giugno 21-25 Rugby Sevens Giugno 25-27 Tiro Giugno 22-Luglio 2 Salto con gli sci Giugno 26-Luglio 1 Arrampicata Sportiva Giugno 22-25 Tennis da tavolo Giugno 23-Luglio 1 Taekwondo Giugno 23-26 Teqball Giugno 28-Luglio 1 Triathlon Giugno 27-28; Luglio 1

FAQ: Giochi Europei Dove si terranno i Giochi Europei del 2023? I Giochi europei del 2023 si terranno a Cracovia e Małopolska, in Polonia, e sarà la prima volta che la Polonia ospiterà l’evento. L’Azerbaigian ha tenuto i Giochi europei iniziali nel 2015, seguito dalla Bielorussia nel 2019. A giugno 2023, non è ancora stata annunciata la sede dei Giochi europei del 2027. Come ci si qualifica per i Giochi Europei del 2023? Le qualifiche per partecipare ai Giochi Europei dipendono in genere dallo sport. Nel badminton, ad esempio, i giocatori devono aver partecipato a un minimo di tre tornei che contano per le classifiche mondiali durante il periodo di qualificazione ai Giochi Europei (dal 28 marzo 2022 al 26 marzo 2023) e devono essere stati registrati nelle classifiche mondiali al 28 marzo 2023. Qual è la frequenza dei Giochi Europei? Come le Olimpiadi, i Giochi Europei si svolgono ogni quattro anni. Salvo imprevisti, la prossima edizione dovrebbe svolgersi nel 2027, anche se non è ancora stata decisa la nazione ospitante. Posso guardare in streaming gli sport sul telefono o tablet? Sì. ExpressVPN ha app per i migliori dispositivi mobili, compreso iOS e Android. Posso guardare in streaming gli sport sul mio computer? Assolutamente! Se stai accedendo a un servizio in streaming dal tuo browser, assicurati di installare l’estensione di ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge. L’estensione comprende anche nuove funzioni che risolvono alcuni comuni problemi nello streaming.