Obtenez le meilleur VPN pour jeux vidéos pour GeForce Now

Vous pouvez diminuer le temps de latence et le décalage global en minimisant les chemins de connexion entre vous et les serveurs du jeu. Les paquets de données pourront ainsi circuler plus rapidement entre votre ordinateur et les serveurs du jeu, ce qui va considérablement réduire les délais entre vos actions et ce qui se passe dans le jeu, vous donnant un avantage. Profitez d'une expérience plus fluide en vous connectant au serveur VPN le plus près possible du serveur du jeu.