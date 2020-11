Utiliser un test de vitesse VPN pour des téléchargements rapides

Une fois le test de vitesse lancé, les localisations serveurs s'afficheront, classées par indice de rapidité, temps de latence et vitesse de téléchargement :

Le temps de latence est le temps nécessaire à un paquet de données pour passer de votre appareil au serveur VPN, en millisecondes (ms). Les localisations serveurs plus éloignées de votre position réelle auront en général un temps de latence plus long. Plus le temps de latence est court, meilleure est votre connexion.

La vitesse de téléchargement mesure le taux de transfert de données en kilobits par seconde (kbps). Plus la vitesse de téléchargement est élevée, mieux c'est pour votre connexion.

Selon la vitesse de téléchargement, on obtient différents niveaux de qualité vidéo en streaming.