Téléchargez en toute confidentialité

Arrêtez de tout partager avec votre FAI

Votre FAI est votre porte d'entrée sur Internet. Il voit toutes vos recherches et téléchargements. Mais est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance ? C'est juste une grosse entreprise de plus, après tout. Il est même possible qu'il vende vos données de trafic Internet à des acheteurs tiers, comme le gouvernement, ou d'autres entreprises.

Lorsque vous êtes connecté avec ExpressVPN sur votre ordinateur et vos autres appareils, votre FAI ne peut pas voir ce que vous faites. Votre activité en ligne est privée. Vos recherches sont privées. Et vos téléchargements sont privés.

Restez anonyme en ligne

Votre identité et vos informations personnelles sont exposées au risque lorsque vous êtes sur Internet sans VPN. ExpressVPN masque votre adresse IP et votre localisation. Il protège aussi vos données avec un chiffrement 256 bits robuste.

Concrètement, cela signifie que personne ne peut intercepter votre trafic Internet. Les sites web que vous consultez perçoivent l'adresse IP et la localisation du serveur ExpressVPN, jamais la vôtre. Vous pouvez naviguer sur Internet librement et anonymement.

Pas de conservation des données d'activité ou de connexion

Pour ExpressVPN, la confidentialité est un droit fondamental et n'enregistre aucune de vos données d'activité ou de connexion. L'utilisation d'adresses IP partagées signifie que votre activité, quelle qu'elle soit, ne peut pas être reliée à vous non plus. Ce qui fait que lorsque vous vous connectez avec ExpressVPN, votre vie privée est respectée.

Avec le réseau ExpressVPN, pas besoin de se demander si des enregistrements de vos données sont partagées avec des tiers. ExpressVPN ne garde aucun enregistrement.