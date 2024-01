Stream MLB-kampe på MLB.TV med en VPN

Den nemmeste måde at se alle MLB-kampe på er med et MLB.TV-abonnement. MLB.TV er tilgængeligt globalt. ExpressVPN fungerer problemfrit med MLB.TV for at sikre, at du kan streame kampene privat og sikkert. Ved at oprette forbindelse til en VPN-serverplacering, hvor kampene ikke sendes, kan du undgå MLB-blackouts. Tjenesten har en gratis prøveperiode på syv dage.

Sådan streamer du MLB live på MLB.TV privat og sikkert med en VPN:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til din foretrukne og sikre serverplacering, hvor kampene ikke bliver sendt. Gå til MLB.TV og tilmeld dig den gratis prøveperiode. Gør dig klar!

Vil du se kampene på den store skærm? Lær om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit TV.

Kan jeg bruge en VPN til at se MLB-kampe efter sæsonen fra et andet land?

ExpressVPN er en tjeneste til privatliv og sikkerhed og bør ikke bruges som et middel til at omgå ophavsretten. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er ansvarlig for at overholde vores servicevilkår, din indholdsudbyders vilkår og eventuelle gældende love.

Stream alle baseballkampe uden MLB.TV-blackouts

Selvom MLB.TV er fantastisk, skal du stadig bøvle med blackouts. Det skyldes, at regionale markeder har eneret til at sende kampene, så nogle kampe er muligvis ikke tilgængelige online i dit område før 48 timer efter, at en kamp er blevet sendt i fjernsynet.

Hemmeligheden til at undgå MLB-blackouts? Forbind til en sikker VPN-serverplacering, hvor kampene ikke bliver sendt. Hvis du bor i Boston, for eksempel, og Red Sox-kampen bliver sendt på tv, er den måske ikke tilgængelige til livestreaming. Forbind til en VPN-serverplacering i en anden by eller et andet land, og se streamen privat, sikkert og fri for båndbreddespænding fra din internetudbyder.

Stream MLB-kampe live på Sling TV

Pris: 10 USD/måned og opefter

Kanaler: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 og MLB-netværket

Sling TV har kanaler, der sender MLB-kampe, såsom MLB Network, ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, og FS1.

For at få alle disse kanaler, skal du købe Sling Orange samt Sling Blue. Brug tilføjelsen “Sport Ekstra” til Sling TV for at se MLB Network for yderligere 10 USD/måned.

Der er en gratis prøveperiode på tre dage. Du skal bruge et amerikansk kort eller PayPal for at abonnere.

Sådan ser du MLB på Sling TV privat og sikkert med en VPN:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til en sikker serverplacering i USA. Gå til Sling TV og brug den gratis prøveversion af Sling Orange og Blue. Se kampen!

Se MLB på YouTube TV

Pris: 65 USD/måned og opefter

Kanaler: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 og MLB-netværket

YouTube og MLB udvider deres partnerskab og vil bringe livestreams til YouTube TV. YouTube TV tilbyder kanaler, der dækker MLB-kampene, og abonnementet koster 65 USD/måned. Hvis du ikke har lyst til at forpligte dig til YouTube TV, kan du bruge den gratis prøveperiode på fem dage.

Sådan ser du privat og sikkert med en VPN:

Bemærk: Du skal muligvis angive et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104 osv.)

Stream MLB-kampe live på Hulu + Live TV

Pris: 65 USD/måned

Kanaler: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox og FS1

Hulu + Live TV tilbyder alle de kanaler, der sender MLB undtagen MLB-netværket. Der er en gratis prøveperiode på syv dage.

Sådan ser du MLB på Hulu privat og sikkert med en VPN:

Stream Baseball live på Amazon Prime Video

Amazon Prime tilbyder MLB.TV som et tillæg til 25 USD/måned. Der er en gratis prøveperiode på 30 dage.

Sådan ser du med ekstra sikkerhed og privatliv:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til din foretrukne sikre serverplacering. Gå til Amazon, og tilmeld dig. Hvis du ser kampene gennem en webbrowser, skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen. Du er klar!

Se MLB-kampe live på Sky Sports

Pris: 22 GBP/måned og opefter

Kanaler: Sky Sports Today

Bor du i Storbritannien? Sky Sports er din bedste mulighed for at se livestreams af kampene. Du skal også angive et gyldigt postnummer og et kredit- eller debetkort fra Storbritannien/Irland.

Hvis du har et Sky-abonnement, kan du streame indhold med Sky Go. Ved hjælp af en VPN kan du sikre dig, at dine streams er private og sikre overalt.

Sådan ser du MLB på Sky Sports med en VPN:

