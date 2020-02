FAQ: Få adgang til Facebook med en VPN

Hvorfor kan jeg ikke få adgang til Facebook?

Der er tre grunde til hvorfor du måske ikke kan få adgang til Facebook:

Du opretter forbindelse fra et land der blokerer Facebook og andre sociale mediesider

Du vil have forbindelse fra et netværk der blokerer Facebook af sikkerhedsgrunde

Du arbejder eller studerer hos en institution der ikke tillader adgang til Facebook

Er det OK at bruge en VPN?

Det er fuldstændig legitimt at bruge en VPN – millioner af mennesker verden rundt får adgang til internettet via en VPN hver dag. VPN netværk bruges af firmaer til at holde følsomme forretningsdata sikre, og forbrugere bruger VPN'er hele tiden til at få adgang til censurerede sider ligesom Facebook.

Lær mere om hvorfor en VPN er sikrere og mere pålidelig end gratis proxy-servere.

Kan jeg få adgang til Facebook alle steder fra?

Ja! En VPN lader dig komme på Facebook fra hvor som helst i verden.

Hvis du rejser til et land hvor du tror Facebook måske er blokeret, så tilmeld dig ExpressVPN før du tager af sted for at sikre at du kan komme på alle dine sociale medier uanset hvor du er.

Kan jeg afblokere Facebook i skolen?

Helt sikkert! Med en VPN kan du få adgang til Facebook uden at bekymre dig om lokale internetbegrænsninger. Bare opret forbindelse til en sikker ExpressVPN server et andet sted, hvor Facebook stadig er tilgængeligt, og du vil få øjeblikkelig adgang.

Hvordan ellers hjælper en VPN mig med at bruge Facebook?

Udover at hjælpe dig med at få adgang til Facebook hvor som helst i verden fra, lader en VPN dig kommunikere med dine venner privat og sikkert.

Mange lokale Wi-Fi netværk gør dine data sårbare overfor tredjeparter, og lader andre se hvad du deler online. Men, en VPN krypterer din enheds trafik og holder den væk fra spioner og hackere.

Hvilke andre sider kan jeg få adgang til med en VPN?

Når du først har VPN adgang, er det ikke kun Facebook der er tilgængelig for dig jorden rundt. Du kan også få adgang til censurerede sider såsom Google, Gmail, YouTube og Twitter.