Herre- og kvindebasketballdivisionen Division I kommer igen den 9. november 2021. Der er masser af streamingmuligheder for kampene, afhængigt af hvilken kamp du vil se.

Følgende platforme viser college-basketball:

–YouTube TV

–Hulu+Live TV

–fuboTV

–Sling TV

–ESPN+

Læs videre for begivenhedsspecifikke oplysninger.

Stream Big Ten-basketball online

Pris: 65 USD per måned og opefter

Kanaler: ESPN, BTN, CBS, Fox og FS1

Big Ten-spil deles normalt mellem ESPN og Big Ten Network (BTN). Nogle kampe vises på CBS, Fox og FS1. CBS sender også Big Ten Tournament-semifinalerne og March Madness. Big Ten Network viser alle Big Ten-turneringer forud for semifinalerne.

YouTube TV og Hulu + Live TV har alle ovenstående kanaler. Gratis prøveversioner er tilgængelige.

Vil du se kampene på den store skærm? Lær, hvordan du kan få ExpressVPN på dit tv.

[Vil du holde dig opdateret om alle de største begivenheder i sportsverden? Tilmeld dig ExpressVPN’s sportsnyhedsbrev.]

Se SEC-basketball live

Pris: 10 USD/måned og opefter

Kanaler: ESPN og SEC Network (Brug “Sports Extra”-tilføjelsen til Sling TV for at få SEC Network)

SEC-fans skal kun have ESPN og SEC Network. Du kan tilgå begge netværk via Sling TV eller Hulu+ Live TV. Alle tjenester tilbyder en gratis prøveperiode.

Stream ACC-basketball live

Price: 65 USD/måned op opefter

kanaler: ESPN og ACC Network

ESPN dækker de fleste ACC-kampe. En lille del af kampene vises dog af regionale sportsnetværk og andre tv-selskaber som ACC Network.

Se Big 12-basketball online

Pris: 10 USD/måned og opefter

Kanaler: ESPN og CBS

ESPN dækker de fleste Big 12-kampe. CBS vil kun have nogle få kampe.

Få ExpressVPN. Forbind til en sikker serverplacering i USA. Gå til Sling TV Orange (10 USD/måned og opefter), du skal muligvis have et amerikansk kreditkort eller PayPal for at abonnere) eller Hulu+Live TV (65 USD/måned), og opret en konto. Tjek tv-programplanen for det hold, du vil se. Eksempel: Texas. Gå til den relevante kanal for at se kampene. Hvis du ser kampene gennem en webbrowser, bør du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen.

Stream Pac-12-basketball

Pris: 20 USD/måned og opefter

Kanaler: CBS, ESPN, Fox, og Pac-12 Network

De fleste Pac-12-kampe vises på Pac-12 Network eller ESPN. Resten vises udelukkende på CBS og Fox.

Sling TV og fuboTV har begge de primære kanaler til at se Pac-12-kampe. Gratis prøveversioner er tilgængelige. Du skal muligvis have et amerikansk kreditkort eller PayPal.

Få ExpressVPN. Forbind til en sikker serverplacering i USA. Gå til Sling TV Orange (10 USD/måned og opefter) og vælg tilføjelsen “Sports Extra” for yderligere 10 USD/måned for at få adgang til Pac-12 Network. Eller hop over til fuboTV og start en gratis prøveperiode. Tjek tv-programplanen for det hold, du vil se. Eksempel: UCLA. Gå til den relevante kanal for at se kampene. Hvis du ser kampene gennem en webbrowser, bør du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen.

Streaming muligheder for NCAA-basketball ved særlige omstændigheder

Der er et par muligheder, som ikke giver dig adgang til alle kampene, men som kan passe til dine behov.

Stream kampe gennem Paramount+

Pris: 5 USD/måned

Kanaler: CBS

Paramount+ har en grundlæggende pakke, der tilbyder en række lokale CBS-kanaler, som viser kampene. Abonnementet koster 5 USD/måned. Selvom tilbuddet ikke er omfattende, kan du finde den kamp, du leder efter, og tjenesten giver masser af værdi på anden vis. Det inkluderer også en gratis prøveperiode på syv dage.

For at se:

Se kampe fra mindre begivenheder på ESPN+

Pris: 10 USD/måned eller 100 USD/år

ESPN+ har fået udsendelsesrettighederne til nogle af de mindre begivenheder, såsom Atlantic 10, Ivy League, Ohio Valley, Conference USA, American og Mid-American. Hvis dit hold er til en af disse begivenheder, skal du sørge for at tilmelde dig denne tjeneste, der også indeholder en række andre tilbud, herunder MLS, NHL og meget mere.

For at se:

Få ExpressVPN. Forbind til en sikker serverplacering i USA. Gå til ESPN+ og tilmeld dig. Du skal muligvis indtaste et gyldigt amerikansk postnummer (f.eks. 10001, 48104). Nyd kampene!

NBA-prospects, som du kan se i år i NCAA-collegebasketball

Selvom en række af de bedste basketball-prospects har søgt et alternativ til NCAA de seneste år, er college-basketball stadig det sted, hvor du finder flest fremtidige NBA-stjerner.

Her er en liste over spillere, du kan se denne sæson, som snart vil være at finde i din NBA-yndlingsfranchise:

Paolo Banchero, F, Duke

Selvom hans præstationer ikke er helt vanvittige, er Banchero en ekstremt god og alsidig offensiv spiller, som samtidig er ekstremt hurtig. Han burde være Dukes største trussel i denne sæson og ligner et sikkert bud på en NBA-spiller.

Chet Holmgren C/F, Gonzaga

Der er ikke mange seven-footers, der kan håndtere bolden, skyde og spille som Holmgren, hvilket giver ham en ekstrem fordel. Bekymringen med den talentfulde angriber lige nu er manglen på holdbarhed og en slank ramme. Det vil kræve betydeligt arbejde, hvis han skal konkurrere med de store NBA-spillere.

Caleb Houston, F, Michigan

Scouts bliver ikke imponeret over Houstons prangende stil, men han kan forsvare flere positioner og konsekvent skyde uden for feltet. Canadieren får høje ratings for sin fornemmelse for spillet, og er kendt for at lave smarte afleveringer.

Jabari Smith Jr., F, Auburn

Det er tydeligt, at Smith Jr. kan score ved hjælp af sin kombination af elitelængde og problemfrie skud. Næsten alle andre aspekter af hans spil kan der sættes spørgsmål ved, men han er en fristende prospect med stjernepotentiale.

Jalen Duren, F, Memphis

Med en krop på 210 cm. og 105 kg. har Duren allerede størrelsen og styrken til at konkurrere på højeste niveau, og han er en fremragende finisher. Den største bekymring ved ham er, om han kan udvide sine evner til at omfatte mere perimeterskydning.

Jaden Ivey, G, Purdue

Med god atletik og en matchende drivkraft har Ivey udseendet af en kæmpespiller på NBA-niveau. Han er for nylig sprunget op på boardene efter at være ankommet til Purdue med begrænset fanskare.

TyTy Washington, G, Kentucky

Washington, der kunne være godt guardtalent, kan være lokkende for klubber, der har brug for backcourt-hjælp. Han har et stærkt skud med solid banebevidsthed og lederegenskaber, selvom han har en tendens til at overdrible.

AJ Griffin, F, Duke

NBA-hold vil blive forelsket i Griffins kombination af skud, længde og intelligens, men hans manglende evne til konsekvent at være sund er et faretegn.

Ofte stillede spørgsmål om streaming af March Madness

Kan jeg streame sport på min computer?

Helt bestemt! Hvis du tilgå streamingtjenesten fra en webbrowser, skal du også installere ExpressVPN-udvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge. Udvidelsen har et par funktioner, der kan udbedre normale streamingproblemer.

Kan jeg streame sport på min telefon eller tablet?

Ja. ExpressVPN har apps til alle kendte mobilenheder, herunder iOS og Android.

Hvor kan jeg streame March Madness-kampe?

Tjek de begivenhedsspecifikke oplysninger øverst på denne side, som altid viser dato, klokkeslæt og vores anbefalede platforme for en optimal streamingoplevelse.

For at se NCAA-basket, skal du følge disse trin:

Hent ExpressVPN Opret forbindelse til en serverplacering i USA Log ind på din foretrukne streamingtjeneste (f.eks. Sling eller Hulu) Se kampene!

Hvordan streamer jeg på mit tv med en VPN?

Kort sagt, der er fem forskellige måder at streame sport på dit tv med ExpressVPN:

Med den indbyggede app til et smart-tv eller en streamingenhed

Ved at streame på din computer og tilslutte til tv’et med et HDMI-kabel

Ved at spejle eller caste trådløst til dit tv eller din streamingenhed fra din computer eller mobilenhed

Ved at oprette forbindelse til en router, der har ExpressVPN installeret, hvilket giver mulighed for et ubegrænset antal enheder og gør det super nemt at oprette forbindelse til forskellige serverplaceringer på samme tid

Med MediaStreamer, som er ExpressVPN’s løsning til enheder, der ikke kan installere en VPN, såsom Apple TV eller spilkonsoller. MediaStreamer skal kun opsættes én gang, selvom softwaren ikke giver alle sikkerhedsfordelene ved en VPN (bemærk, at ved at tilslutte dit Apple TV eller din spillekonsol til en router kan du få det bedste fra begge verdener!)

For flere oplysninger om alle de måder, du kan få ExpressVPN på din store skærm, skal du klikke nedenfor, eller kontakte en 24/7-supportagent for trinvis vejledning.

Jeg er forbundet til den foreslåede VPN-serverplacering, men jeg kan ikke logge ind på streamingtjenesten!

Ingen grund til bekymring! Serverbelastningen ændrer sig hurtigt (især når folk over hele verden forsøger at se bestemte begivenheder), men det er netop derfor, at ExpressVPN har højhastighedsservere over hele verden. Hvis du forsøger at tilgå en hjemmeside i USA, kan du prøve at oprette forbindelse til en anden serverplacering der.

Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et land med én serverplacering, er det første trin at tjekke dine placeringsindstillinger. Hvis du er på en mobilenhed, skal du afbryde forbindelsen til VPN’en, slå placeringstjenester fra og derefter oprette forbindelse til VPN’en igen. På både Windows- og Mac-computere kan du slå placeringstjenester fra i menuen “Privatlivs- og sikkerhedsindstillinger”.

Hvis du vil have mere hjælp, kan du se denne dybdegående artikel fra vores supportcenter eller tale med et medlem af vores supportteam, der er tilgængeligt 24/7 via livechat.

Jeg er forbundet til VPN’en, men min internethastighed er langsom

Hvis din internethastighed er langsom, eller din streaming ser ud til at halte, er der et par mulige grunde:

Afstanden til din valgte VPN-serverplacering fra din fysiske placering

Din forbindelsestype ( kabelforbindelser er mere pålidelige end trådløse forbindelser )

er mere pålidelige end ) Suboptimal forbindelse mellem VPN’en og din internetudbyder

Langsom internetforbindelseshastighed på din placering

Din enhedstype og processorkraft

Prøv hvert af følgende trin for at fejlfinde:

Download den nyeste version af ExpressVPN

Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering

Skift din VPN-protokol

Hvis du prøver hvert af ovenstående og stadig oplever problemer med din streaminghastighed, kan du kontakte ExpressVPN’s supportteam døgnet rundt.

Læs mere om fejlfinding af problemer med streaminghastighed.

Kommer ExpressVPN med en konto til streaming af sport?

Nej, du skal stadig købe et abonnement eller oprette en separat konto på din valgte platform. Men ExpressVPN sikrer, at du kan streame sikkert og med de højeste hastigheder uden at skulle kompromittere din sikkerhed eller billedkvalitet, og softwaren fungerer problemfrit med alle de mest populære streamingapps fra hele verden. Brug af en VPN til streaming sikrer, at du ser sikkert i lynhurtig HD med ubegrænset båndbredde, fri for begrænsninger fra din internetudbyder (som undertiden kan reducere hastigheder).

Hvis du vil se dit yndlingsteam, uanset hvor du er – selv når du rejser eller er på usikre netværk som f.eks. offentlige wi-fi-netværk – ExpressVPN er en fantastisk måde at forbedre din sportsstreamingoplevelse på.

De bedste 25 hold i College-basketball

Nu hvor sæsonen 2021-22 er tilbage, og placeringerne ændres hver uge, hvilket hold er så dit yndlingshold? Hvilket af disse hold skal konkurrere under March Madness?

Baylor Bears Duke Blue Devils Purdue Boilermakers Gonzaga Bulldogs UCLA Bruins Kansas Jayhawks USC Trojans Arizona Wildcats Auburn Tigers Michigan State Spartans Iowa State Cyclones Houston Cougars Ohio State Buckeyes Texas Longhorns Alabama Crimson Tide Providence Friars Kentucky Wildcats Tennessee Volunteers Villanova Wildcats Colorado State Rams LSU Tigers Xavier Musketeers Wisconsin Badgers Seton Hall Pirates Texas Tech Red Raiders

Basketball-kalender for 2021-22 NCAA

Dato (ET) Event November 9, 2021 – March 6, 2022 Normal sæson March 13, 2022 – April 4, 2022 Turneringsdatoer April 4, 2022 NCAA Championship

ExpressVPN er ikke en VPN-tjeneste, der er beregnet til at blive brugt som et middel til omgåelse af ophavsret. Læs venligst ExpressVPN servicevilkår og din indholdsudbyders brugerbetingelser for flere oplysninger.