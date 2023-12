Den bedste VPN til Chromebook.

Selvom der er gratis VPN'er til Chromebook, er det bedst at vælge en betalt VPN i stedet. Betalte VPN'er som ExpressVPN tilbyder forbedret hastighed, sikkerhed og servicekvalitet sammenlignet med gratis VPN'er.

Det er vigtigt at spørge dig selv, hvorfor gratis VPN'er er gratis. Da gratis VPN'er ikke kan betale for deres infrastruktur med kundeabonnementsindtægter, kan de i stedet tjene penge ved at høste og sælge brugerdata.

For at sikre en hurtig, privat og sikker forbindelse for hver kunde betaler ExpressVPN for et stort netværk af højtydende servere over hele verden, et personale af uddannede supportagenter, der er tilgængelige døgnet rundt, og dygtige udviklere og designere til at oprette, vedligeholde og optimere vores apps og netværk.