En VPN, eller virtuelt privat netværk, krypterer din netværkstrafik og giver dig en ny IP-adresse. Da ExpressVPN har servere forskellige steder i verden, kan tjenesten give din smartphone en udenlandsk IP-adresse. Hvis IP-adressen er i et land, hvor Instagram ikke er blokeret, vil du pludselig kunne tilgå tjenesten.

Instagram har gjort det meget nemmere at kombinere fotografering og rejser, så alle kan følge med i dine eventyr. Selfies, landskaber, madbilleder – Instagram giver dig mulighed for at dele det hele med ét tryk på en knap.

Men i nogle lande kan du få problemer med at dele dine billeder med dine venner. Så hvis du planlægger at rejse, kan du overveje at downloade ExpressVPN, før du rejser, så du får uafbrudt adgang!