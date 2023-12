Google oferuje VPN w ramach usługi subskrypcji magazynu w chmurze Google One i jest on wbudowany w niektóre telefony Google Pixel. Google jest znane z tworzenia profili na podstawie użytkowników – w rzeczywistości stanowi to główny aspekt działalności firmy. Jest to jeden z powodów, dla których warto wybrać VPN i inne usługi niż te świadczone przez Google.