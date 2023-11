Il tuo Chromebook utilizza l'app di ExpressVPN per Android, la quale offre tutte le funzionalità di ExpressVPN. Non è necessaria un'estensione VPN per browser per poter utilizzare ExpressVPN su Chromebook. Basta installare ExpressVPN per Android e sei a posto.

Inoltre, ogni abbonamento a ExpressVPN include l'accesso alle nostre estensioni browser per Chrome, Firefox ed Edge. Questi componenti aggiuntivi opzionali funzionano con le app di ExpressVPN per Windows, Mac e Linux. Non funzionano con Chrome OS, ma gli utenti di Chromebook godono di una protezione VPN completa senza alcuna estensione.