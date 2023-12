Paras VPN Chromebookille.

Google tarjoaa VPN:n osana Google One -pilvipalvelutilaustaan, ja se on sisäänrakennettuna joissakin Google Pixel -puhelimissa. Google tunnetaan käyttäjäprofiilien luomisesta, ja kyseessä on itse asiassa yksi yhtiön liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Tämä on yksi syy käyttää muita kuin Googlen tarjoamia palveluita ja VPN:ää.