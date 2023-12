O Chromebook usa o aplicativo da ExpressVPN para Android, que contém todos os recursos da ExpressVPN. Você não precisa de uma extensão do navegador para VPN para usar a ExpressVPN no seu Chromebook. Basta instalar o ExpressVPN para Android e começar a usar.



Todas as assinaturas da ExpressVPN incluem o acesso às nossas extensões de navegador para Chrome, Firefox ou Edge. Esses complementos totalmente opcionais funcionam em parceria com os aplicativos da ExpressVPN para Windows, Mac e Linux. Eles não funcionam com o Chrome OS, mas os usuários do Chromebook desfrutam da proteção VPN completa sem qualquer extensão