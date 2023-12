Selv om det finnes gratis VPN tilgjengelig for Chromebook, er det best å velge et betalt VPN i stedet. Betalte VPN, som ExpressVPN, tilbyr forbedret hastighet, sikkerhet og tjenestekvalitet sammenlignet med gratis VPN.

Det er viktig å spørre deg selv hvorfor gratis VPN er, vel, gratis. Siden gratis VPN ikke kan betale for infrastrukturen sin med kundeabonnement, kan de i stedet tjene penger ved å høste og selge brukerdata.

For å sikre en rask, privat og sikker tilkobling for hver kunde, betaler ExpressVPN for et stort nettverk av høyytelsesservere over hele verden, en stab av utdannede kundestøtteagenter som er tilgjengelige døgnet rundt, og dyktige utviklere og designere for å opprette, vedlikeholde og optimalisere appene og nettverket våre.