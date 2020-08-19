En iyi Chromebook VPN'ini edinin
Chromebook için risksiz VPN ile internetinizi geri kazanın.
- Ultra hızlı gezinme ve izleme için geliştirildi
- Pek çok uygulamaya ve video içeriklerine engeli kaldırır
- Acer, HP, Google, Asus, Samsung ve daha fazla modeller ile çalışır
- Bir eklenti olmadan Chromebook'da tam korumanın tadını çıkarın
- Ultra hızlı gezinme ve izleme için geliştirildi
- Pek çok uygulamaya ve video içeriklerine engeli kaldırır
- Acer, HP, Google, Asus, Samsung ve daha fazla modeller ile çalışır
- Bir eklenti olmadan Chromebook'da tam korumanın tadını çıkarın
Chromebook'unuza VPN nasıl kurulur
ExpressVPN hesabı için kaydolun.
Android için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin.
Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan birine bağlanın.
İnterneti dilediğiniz şekilde kullanın!
Chromebook üzerinde ExpressVPN kullanma hakkında daha fazla detaylı yönergelere göz atın.
Google Chromebook'dan daha iyi yararlanın
Google Chromebook nedir? Chromebook, Google'ın Chrome OS işletim sistemini çalıştıran ve genellikle hafif, gösterişsiz ve ekonomik dizüstü bilgisayardır. Chromebook Samsung, Acer, Dell, HP ve Asus gibi birçok tanınmış bilgisayar markalar tarafından üretilir—ancak Google, seçkin Pixelbook dahil olmak üzere, kendine ait versiyonlarını da üretmektedir.
ExpressVPN'i Chromebook'unuz üzerinde kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video veya BBC iPlayer gibi video izleme hizmetlerinde diziler ve filmler için İSS yavaşlatmasını atlatın. Trafiğiniz VPN tarafından gizlendiğinde, İSS'niz içeriğe göre ayırım yapamaz. ExpressVPN'in yavaşlatmayı nasıl baypas ettiği hakkında daha fazlasını okuyun.
Tabletinizde bağlantınızı şifreleyin. ExpressVPN, üçüncü kişilerin sizi takip etmelerini önlemek için verilerinizi şifreler. Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun.
Chromebook VPN'i ile okulda web sitesi engellerini kaldırın
Birçok okul, öğrencilerin (ve öğretmenlerin) dikkatini dağıttıklarını düşündüğü için Instagram, YouTube ve Netflix gibi web sitelerini engellemektedir. ExpressVPN ile bu kısıtlamaları atlatmak kolaylaşır.
ExpressVPN ile, Chromebook'unuzdan okulda engellenen web sitelerine erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, erişmeye çalıştığınız siteyi veya uygulamayı engellemeyen ülkedeki bir VPN sunucusuna bağlanmak.
Okul Wi-Fi ağları ayrıca sizi malware, ortadaki adam saldırısı ve paket yoklama gibi gizlilik ve güvenlik risklerine karşı korumasız bırakır. ExpressVPN, cihazınız ve güvenli bir VPN sunucusu arasında şifrelenmiş bir tünel oluşturarak Chromebook'unuzu korur.
Başka bir bonus ise; ExpressVPN, okulunuzun Wi-Fi ağını kullandığınızda anonimliğinizi artırır. VPN, bağlantınızı şifreleyerek ağ yöneticilerinin internette ne yaptığınızı anlamalarını önler.
Tüm yeni Chromebook'lar için
Chrome OS bulunan dizüstü bilgisayarınızda ExpressVPN'e bağlanın
Acer Chromebook, Chromebook Spin
HP Chromebook
Google Pixelbook, Pixel Slate
Asus Chromebook Flip
Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus
Dell Inspiron Chromebook
Lenovo Chromebook
Sıkça sorulan sorular
Chromebook VPN uzantısına ihtiyacım var mı?
Chromebook'unuz, ExpressVPN'in tüm özelliklerini içeren Android için ExpressVPN uygulamasını kullanır. ExpressVPN'i Chromebook üzerinde kullanmak için bir VPN tarayıcı uzantısına ihtiyacınız yoktur. Sadece Android için ExpressVPN'i indirin ve dilediğiniz gibi kullanın.
Bununla birlikte, her ExpressVPN abonesinin Chrome Firefox ve Edge için tarayıcı uzantılarına erişimi bulunmaktadır. Bu tamamen isteğe bağlı uzantılar Windows, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamaları ile birlikte çalışırlar. Chrome OS üzerinde çalışmazlar, ancak Chromebook kullanıcıları herhangi bir uzantı olmadan tam VPN korumasından yararlanabilirler.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar ile kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayar, akıllı telefon, Akıllı TV'ler ile internet tabanlı video oynatıcıları ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilir. ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve tek abonelikte aynı anda sekiz cihaza kadar bağlayabilirsiniz. Ya da daha fazlasını bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN yükleyebilirsiniz.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. ExpressVPN ayrıca, herhangi birinin belirli bir ağ etkinliğini veya davranışını tek bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek hiçbir veriyi saklamaz. ExpressVPN’in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ile YouTube, Twitter ve Google gibi sitelere erişimi engelleyen bazı ülkelerdeki sansürün üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ ve HBO Max/Go gibi hizmetler dahil olmak üzere, internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz.
Ayrıca, Apple TV, Fire TV Stick ve Roku gibi internetten video izlemeye yarayan yayın konsollarında da ExpressVPN kullanabilirsiniz. Oyun konsolları veya akıllı TV'ler gibi Wi-Fi destekleyen cihazları bağlamak isterseniz kablosuz yönlendiriciler için ExpressVPN'i deneyin.
Chromebook için ücretsiz VPN var mı?
Chromebook için ücretsiz VPN'ler bulunuyor olsa da ücretli bir VPN seçmek, en iyi seçenektir. ExpressVPN gibi ücretli VPN'ler ücretsiz VPN'lere göre daha iyi hız, güvenlik ve hizmet kalitesi sunar.
Ücretsiz VPN'lerin neden ücretsiz olduğu sorusunu kendinize sormak önemlidir. Ücretsiz VPN'ler, altyapılarının maliyetini müşteri aboneliklerinden kazandıklarıyla ödeyemediğinden dolayı, bunun yerine kullanıcı verilerini toplayarak ve satarak para kazanır.
ExpressVPN, her müşteriye hızlı, gizli ve güvenli bir bağlantı sunmak için dünyanın her yerinde yüksek performanslı sunucular ağına, 7/24 ulaşabileceğiniz eğitimli destek temsilcilerine ve uygulamalarımızı ve ağımızı oluşturmak, bakımını yapmak ve optimize etmek için yetenekli geliştiricilere ve tasarımcılara sahiptir.
Google'da yerleşik VPN var mı?
Google, VPN'i Google One bulut belleği aboneliğinin bir parçası olarak ve bazı Google Pixel telefonlarda yerleşik şekilde sunmaktadır. Google, kullanıcılarının profillerini oluşturmakla tanınmaktadır; hatta bu, şirketin faaliyetlerinin ana özelliklerinden biridir. Bu durum, Google tarafından sunulanların dışında bir VPN veya diğer hizmetleri seçmek için nedenlerden biridir.
Chromebook'ta web sitelerine engeli nasıl kaldırabilirim?
VPN, Chromebook üzerinden web sitelerine engeli kaldırmak için en iyi seçeneğinizdir. VPN'ler, size farklı bir IP adresi vererek ve trafiğinizin incelenmemesi, değiştirilmemesi veya sansürlenmemesi için trafiği şifrelenmiş bir tünel içinden yönlendirerek web sitelerine engeli kaldırır.
Chrome OS için ExpressVPN kullanarak, istediğiniz web sitelerine ülkenizde sansürlenmiş veya okulda, ofiste veya kullandığınız herkese açık Wi-Fi ağında engellenmiş olsalar bile Chromebook üzerinden erişebilirsiniz.
Müşteriler Chromebook için ExpressVPN'i seviyor
ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Yüklemesi oldukça kolay.
Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
O kadar iyi çalışıyor ki VPN kullandığınızı anlayamıyorsunuz. Ve Almanya'daymışım gibi görünüyor. HAHA
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