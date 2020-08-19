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Chrome OS için ExpressVPN

Chromebook için risksiz VPN ile internetinizi geri kazanın.

  • Ultra hızlı gezinme ve izleme için geliştirildi
  • Pek çok uygulamaya ve video içeriklerine engeli kaldırır
  • Acer, HP, Google, Asus, Samsung ve daha fazla modeller ile çalışır
  • Bir eklenti olmadan Chromebook'da tam korumanın tadını çıkarın
  • Ultra hızlı gezinme ve izleme için geliştirildi
  • Pek çok uygulamaya ve video içeriklerine engeli kaldırır
  • Acer, HP, Google, Asus, Samsung ve daha fazla modeller ile çalışır
  • Bir eklenti olmadan Chromebook'da tam korumanın tadını çıkarın
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Chromebook için en iyi VPN.
Chromebook'ta bir VPN kurun.

Chromebook'unuza VPN nasıl kurulur

  1. ExpressVPN hesabı için kaydolun.

  2. Android için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin.

  3. Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan birine bağlanın.

  4. İnterneti dilediğiniz şekilde kullanın!

Chromebook üzerinde ExpressVPN kullanma hakkında daha fazla detaylı yönergelere göz atın.

ExpressVPN Edinin
Chromebook için VPN'in faydaları.

Google Chromebook'dan daha iyi yararlanın

Google Chromebook nedir? Chromebook, Google'ın Chrome OS işletim sistemini çalıştıran ve genellikle hafif, gösterişsiz ve ekonomik dizüstü bilgisayardır. Chromebook Samsung, Acer, Dell, HP ve Asus gibi birçok tanınmış bilgisayar markalar tarafından üretilir—ancak Google, seçkin Pixelbook dahil olmak üzere, kendine ait versiyonlarını da üretmektedir.

ExpressVPN'i Chromebook'unuz üzerinde kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:

Netflix, Hulu, Amazon Prime Video veya BBC iPlayer gibi video izleme hizmetlerinde diziler ve filmler için İSS yavaşlatmasını atlatın. Trafiğiniz VPN tarafından gizlendiğinde, İSS'niz içeriğe göre ayırım yapamaz. ExpressVPN'in yavaşlatmayı nasıl baypas ettiği hakkında daha fazlasını okuyun.

Tabletinizde bağlantınızı şifreleyin. ExpressVPN, üçüncü kişilerin sizi takip etmelerini önlemek için verilerinizi şifreler. Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun.

Okul kitapları ve dizüstü bilgisayar üzerinde lamba sizden uzak bakacak.

Chromebook VPN'i ile okulda web sitesi engellerini kaldırın

Birçok okul, öğrencilerin (ve öğretmenlerin) dikkatini dağıttıklarını düşündüğü için Instagram, YouTube ve Netflix gibi web sitelerini engellemektedir. ExpressVPN ile bu kısıtlamaları atlatmak kolaylaşır.

ExpressVPN ile, Chromebook'unuzdan okulda engellenen web sitelerine erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, erişmeye çalıştığınız siteyi veya uygulamayı engellemeyen ülkedeki bir VPN sunucusuna bağlanmak.

Okul Wi-Fi ağları ayrıca sizi malware, ortadaki adam saldırısı ve paket yoklama gibi gizlilik ve güvenlik risklerine karşı korumasız bırakır. ExpressVPN, cihazınız ve güvenli bir VPN sunucusu arasında şifrelenmiş bir tünel oluşturarak Chromebook'unuzu korur.

Başka bir bonus ise; ExpressVPN, okulunuzun Wi-Fi ağını kullandığınızda anonimliğinizi artırır. VPN, bağlantınızı şifreleyerek ağ yöneticilerinin internette ne yaptığınızı anlamalarını önler.

Tüm Chromebook'lar için bir VPN.

Tüm yeni Chromebook'lar için

Chrome OS bulunan dizüstü bilgisayarınızda ExpressVPN'e bağlanın

  • Acer Chromebook, Chromebook Spin

  • HP Chromebook

  • Google Pixelbook, Pixel Slate

  • Asus Chromebook Flip

  • Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus

  • Dell Inspiron Chromebook

  • Lenovo Chromebook

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Sıkça sorulan sorular

Chromebook VPN uzantısına ihtiyacım var mı?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar ile kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Chromebook için ücretsiz VPN var mı?
Google'da yerleşik VPN var mı?
Chromebook'ta web sitelerine engeli nasıl kaldırabilirim?
ExpressVPN Edinin

Google Chromebook için ExpressVPN'in temel özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

Aç Butonunun hemen altında yer alan ve en çok kullandığınız hizmetlere götüren kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

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Müşteriler Chromebook için ExpressVPN'i seviyor

ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Yüklemesi oldukça kolay.

SB
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.

Caro
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

O kadar iyi çalışıyor ki VPN kullandığınızı anlayamıyorsunuz. Ve Almanya'daymışım gibi görünüyor. HAHA

EDDIE
ExpressVPN Edinin
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'i hemen risksiz deneyin

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. Chromebook için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın.

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