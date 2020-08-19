Chromebook VPN'i ile okulda web sitesi engellerini kaldırın

Birçok okul, öğrencilerin (ve öğretmenlerin) dikkatini dağıttıklarını düşündüğü için Instagram, YouTube ve Netflix gibi web sitelerini engellemektedir. ExpressVPN ile bu kısıtlamaları atlatmak kolaylaşır.

ExpressVPN ile, Chromebook'unuzdan okulda engellenen web sitelerine erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, erişmeye çalıştığınız siteyi veya uygulamayı engellemeyen ülkedeki bir VPN sunucusuna bağlanmak.

Okul Wi-Fi ağları ayrıca sizi malware, ortadaki adam saldırısı ve paket yoklama gibi gizlilik ve güvenlik risklerine karşı korumasız bırakır. ExpressVPN, cihazınız ve güvenli bir VPN sunucusu arasında şifrelenmiş bir tünel oluşturarak Chromebook'unuzu korur.

Başka bir bonus ise; ExpressVPN, okulunuzun Wi-Fi ağını kullandığınızda anonimliğinizi artırır. VPN, bağlantınızı şifreleyerek ağ yöneticilerinin internette ne yaptığınızı anlamalarını önler.