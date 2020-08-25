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Установите VPN №1 для Google Chromebook

ExpressVPN для Chrome OS

Почувствуйте свободу в Интернете с помощью надежного VPN-клиента для Chromebook.

  • Невероятная скорость стриминга и веб-серфинга
  • Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
  • Поддерживается на Acer, HP, Google, Asus, Samsung и прочих моделях
  • Полная защита для вашего Chromebook без дополнительных расширений
  • Невероятная скорость стриминга и веб-серфинга
  • Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
  • Поддерживается на Acer, HP, Google, Asus, Samsung и прочих моделях
  • Полная защита для вашего Chromebook без дополнительных расширений
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Лучший VPN для Chromebook.
Настройте VPN на Chromebook.

Как установить VPN на Chromebook

  1. Купите подписку на ExpressVPN.

  2. Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Android.

  3. Подключитесь к одной из наших безопасных локаций VPN-серверов.

  4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

Прочитайте подробную инструкцию по работе с ExpressVPN на Chromebook.

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Преимущества VPN для Chromebook.

Раскройте все возможности Google Chromebook

Что такое Google Chromebook? Chromebook — это ноутбуки, работающие под управлением операционной системы Chrome, разработанной компанией Google. Это легкие, быстрые и доступные устройства. Несколько крупных компьютерных брендов выпускают устройства под маркой Chromebook, в том числе Samsung, Acer, Dell, HP и Asus. Google также выпускает собственные лэптопы, в том числе премиум-модели Pixelbook. Чтобы повысить уровень конфиденциальности и безопасности в Интернете, вы можете загрузить на Chromebook VPN-приложение.

Используя ExpressVPN на вашем Chromebook, вы можете:

Избавиться от ограничений скорости подключения со стороны интернет-провайдера при доступе к развлекательному контенту таких сервисов, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Если ваш трафик скрыт VPN-сервисом, то интернет-провайдер уже не сможет ограничить вам доступ к контенту. Узнайте больше о том, как ExpressVPN обходит регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров.

Зашифровать подключение вашего планшета к Сети. ExpressVPN зашифрует ваши данные, что помешает посторонним отслеживать ваши действия. Подробнее про онлайн-безопасность.

Лампа над учебниками и ноутбуком, который развернут экраном от вас.

Разблокируйте сайты в школе с помощью VPN для Chromebook

Многие учебные заведения блокируют такие сайты, как Instagram, YouTube и Netflix, считая, что они отвлекают учеников (и учителей). С ExpressVPN вы легко преодолеете эти ограничения.

С помощью ExpressVPN вы можете получить доступ к заблокированным сайтам на своем Chromebook в школе. Просто подключитесь к VPN-серверу в стране, где доступ к нужному сайту или приложению не ограничивается.

Как правило, школьные сети Wi-Fi небезопасны, и при их использовании ваши конфиденциальность и безопасность могут подвергаться риску из-за вредоносного ПО, атак посредника и перехвата пакетов. ExpressVPN защищает ваш Chromebook от подобных опасностей, создавая зашифрованный туннель между устройством и защищенным VPN-сервером.

Кроме того, ExpressVPN повышает анонимность при использовании школьной сети Wi-Fi. VPN шифрует ваше соединение, не позволяя сетевым администраторам узнать, что вы делаете в Интернете.

VPN для всех Chromebooks.

Для всех новейших моделей Chromebook

Подключитесь к ExpressVPN на ноутбуке под управлением Chrome OS:

  • Acer Chromebook, Chromebook Spin

  • HP Chromebook

  • Google Pixelbook, Pixel Slate

  • Asus Chromebook Flip

  • Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus

  • Dell Inspiron Chromebook

  • Lenovo Chromebook

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Часто задаваемые вопросы

Необходимо ли VPN-расширение для Chromebook?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Хранит ли ExpressVPN журналы?
Как еще можно использовать ExpressVPN?
Существуют ли бесплатные VPN для Chromebook?
Есть ли у Google встроенная VPN?
Как разблокировать сайты на Chromebook?
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Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Chromebook

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Ярлыки ваших любимых сервисов

Персонализируйте VPN, добавив ярлыки часто используемых сервисов прямо под кнопкой подключения.

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Пользователи любят работать на Chromebook с ExpressVPN

Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.

SB
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.

Caro
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Работает так хорошо, что не видишь разницы при использовании VPN. Как будто я на самом деле в Германии =)

Eddie
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Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте ExpressVPN, ничем не рискуя

Если вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, мы вернем ваши деньги.

Установите ExpressVPN для Chromebook с 30-дневной гарантией возврата денег и защитите свою конфиденциальность в Интернете!

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