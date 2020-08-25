Разблокируйте сайты в школе с помощью VPN для Chromebook

Многие учебные заведения блокируют такие сайты, как Instagram, YouTube и Netflix, считая, что они отвлекают учеников (и учителей). С ExpressVPN вы легко преодолеете эти ограничения.

С помощью ExpressVPN вы можете получить доступ к заблокированным сайтам на своем Chromebook в школе. Просто подключитесь к VPN-серверу в стране, где доступ к нужному сайту или приложению не ограничивается.

Как правило, школьные сети Wi-Fi небезопасны, и при их использовании ваши конфиденциальность и безопасность могут подвергаться риску из-за вредоносного ПО, атак посредника и перехвата пакетов. ExpressVPN защищает ваш Chromebook от подобных опасностей, создавая зашифрованный туннель между устройством и защищенным VPN-сервером.

Кроме того, ExpressVPN повышает анонимность при использовании школьной сети Wi-Fi. VPN шифрует ваше соединение, не позволяя сетевым администраторам узнать, что вы делаете в Интернете.