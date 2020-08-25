Установите VPN №1 для Google Chromebook
Почувствуйте свободу в Интернете с помощью надежного VPN-клиента для Chromebook.
- Невероятная скорость стриминга и веб-серфинга
- Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
- Поддерживается на Acer, HP, Google, Asus, Samsung и прочих моделях
- Полная защита для вашего Chromebook без дополнительных расширений
- Невероятная скорость стриминга и веб-серфинга
- Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
- Поддерживается на Acer, HP, Google, Asus, Samsung и прочих моделях
- Полная защита для вашего Chromebook без дополнительных расширений
Как установить VPN на Chromebook
Купите подписку на ExpressVPN.
Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Android.
Подключитесь к одной из наших безопасных локаций VPN-серверов.
Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Прочитайте подробную инструкцию по работе с ExpressVPN на Chromebook.
Раскройте все возможности Google Chromebook
Что такое Google Chromebook? Chromebook — это ноутбуки, работающие под управлением операционной системы Chrome, разработанной компанией Google. Это легкие, быстрые и доступные устройства. Несколько крупных компьютерных брендов выпускают устройства под маркой Chromebook, в том числе Samsung, Acer, Dell, HP и Asus. Google также выпускает собственные лэптопы, в том числе премиум-модели Pixelbook. Чтобы повысить уровень конфиденциальности и безопасности в Интернете, вы можете загрузить на Chromebook VPN-приложение.
Используя ExpressVPN на вашем Chromebook, вы можете:
Избавиться от ограничений скорости подключения со стороны интернет-провайдера при доступе к развлекательному контенту таких сервисов, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Если ваш трафик скрыт VPN-сервисом, то интернет-провайдер уже не сможет ограничить вам доступ к контенту. Узнайте больше о том, как ExpressVPN обходит регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров.
Зашифровать подключение вашего планшета к Сети. ExpressVPN зашифрует ваши данные, что помешает посторонним отслеживать ваши действия. Подробнее про онлайн-безопасность.
Разблокируйте сайты в школе с помощью VPN для Chromebook
Многие учебные заведения блокируют такие сайты, как Instagram, YouTube и Netflix, считая, что они отвлекают учеников (и учителей). С ExpressVPN вы легко преодолеете эти ограничения.
С помощью ExpressVPN вы можете получить доступ к заблокированным сайтам на своем Chromebook в школе. Просто подключитесь к VPN-серверу в стране, где доступ к нужному сайту или приложению не ограничивается.
Как правило, школьные сети Wi-Fi небезопасны, и при их использовании ваши конфиденциальность и безопасность могут подвергаться риску из-за вредоносного ПО, атак посредника и перехвата пакетов. ExpressVPN защищает ваш Chromebook от подобных опасностей, создавая зашифрованный туннель между устройством и защищенным VPN-сервером.
Кроме того, ExpressVPN повышает анонимность при использовании школьной сети Wi-Fi. VPN шифрует ваше соединение, не позволяя сетевым администраторам узнать, что вы делаете в Интернете.
Для всех новейших моделей Chromebook
Подключитесь к ExpressVPN на ноутбуке под управлением Chrome OS:
Acer Chromebook, Chromebook Spin
HP Chromebook
Google Pixelbook, Pixel Slate
Asus Chromebook Flip
Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus
Dell Inspiron Chromebook
Lenovo Chromebook
Часто задаваемые вопросы
Необходимо ли VPN-расширение для Chromebook?
На вашем Chromebook используется приложение ExpressVPN для Android, в котором есть все функции, доступные для пользователей ExpressVPN. Вам не нужно VPN-расширение для браузера, чтобы использовать ExpressVPN на Chromebook. Просто установите приложение ExpressVPN для Android, чтобы начать работу.
Следует отметить, что любая подписка на ExpressVPN открывает доступ к нашим расширениям для браузеров Chrome, Firefox и Edge. Они представляют собой сугубо опциональные дополнения к приложениям ExpressVPN для Windows, Mac и Linux. Эти расширения не поддерживаются в Chrome OS, но пользователи Chromebook смогут насладиться полной VPN-защитой и без них.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны, телевизоры Smart TV, потоковые медиаплееры и игровые приставки. Вы можете установить приложение на любое количество устройств и одновременно подключить до восьми устройств к ExpressVPN, используя одну подписку. А если установите приложение ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то сможете подключить и все остальные устройства.
Хранит ли ExpressVPN журналы?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-действий и подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
С помощью ExpressVPN можно обойти блокировку таких сайтов и сервисов, как YouTube, Twitter и Google, которые подвергаются цензуре в некоторых странах. Вы также можете использовать VPN на Chromebook, чтобы приватно и защищенно заходить на любые сайты, в том числе такие сервисы, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ и HBO Max/Go.
Кроме того, вы можете использовать ExpressVPN на таких стриминговых устройствах, как Apple TV, Fire TV Stick и Roku. Чтобы подключить к VPN другие работающие через Wi-Fi устройства, например, игровые консоли или телевизоры со Smart TV, установите приложение ExpressVPN на свой беспроводной роутер.
Существуют ли бесплатные VPN для Chromebook?
Несмотря на наличие бесплатных VPN для Chromebook, лучше выбрать платный VPN-сервис. Платные VPN, например ExpressVPN, предоставляют более высокую скорость, безопасность и качество обслуживания по сравнению с бесплатными VPN.
Важно задать себе вопрос, почему бесплатные VPN являются бесплатными. Поскольку бесплатные VPN не могут оплачивать свою инфраструктуру за счет абонентской платы, они начинают зарабатывать на сборе и продаже данных пользователей.
Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное соединение для каждого клиента, ExpressVPN оплачивает огромную сеть высокопроизводительных серверов по всему миру, штат квалифицированных сотрудников службы поддержки, которые работают круглосуточно и без выходных, а также штат квалифицированных разработчиков и проектировщиков, которые создают, поддерживают и оптимизируют наши приложения и сеть.
Есть ли у Google встроенная VPN?
Google предлагает VPN в рамках подписки на облачное хранилище Google One, а также в некоторых телефонах Google Pixel. Компания Google известна тем, что создает профили пользователей — это одна из основных составляющих ее бизнеса. По этой причине мы рекомендуем использовать сторонние VPN- и другие сервисы, а не те, которые предоставляет Google.
Как разблокировать сайты на Chromebook?
VPN — лучший способ для разблокирования веб-сайтов на Chromebook. VPN предоставляет доступ к сайтам, изменяя ваш IP-адрес и направляя трафик по зашифрованному туннелю, в результате чего его невозможно проверить, изменить или подвергнуть цензуре.
С помощью приложения ExpressVPN для Chrome OS вы сможете разблокировать нужные сайты на своем Chromebook, даже если они подвергаются цензуре в вашей стране или заблокированы в школьной, офисной или общественной сети Wi-Fi, которую вы используете.
Пользователи любят работать на Chromebook с ExpressVPN
Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.
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