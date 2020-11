Der mobile Business Experte

Für den modernen Business-Experten ist die Arbeit am Flughafen, in einem Café oder zurück im Hotel eine Tatsache des Lebens. Dennoch sind öffentliche WLAN-Verbindungen für gewöhnlich nicht verschlüsselt, was bedeutet, dass Hacker und Identitätsdiebe potenziellen Zugriff auf wertvolle persönliche und geschäftliche Daten haben.

Ein VPN verschlüsselt Ihre Daten und beschützt Sie vor falschen Händen, sodass Sie sicher und geschützt arbeiten können - egal wo Sie sind.