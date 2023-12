Laden Sie das beste VPN für Samsung Smart TV herunter

Der beste Weg, ein VPN auf Ihrem Samsung Smart TV zu nutzen, ist die Installation von ExpressVPN auf einem kompatiblen WLAN- Router . So können Sie auf allen Geräten, die mit Ihrem Router verbunden sind, die Vorteile eines VPNs in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit nutzen. Am einfachsten ist die Einrichtung mit dem ExpressVPN-Aircove-Router mit integriertem VPN-Schutz. (Für die VPN-Funktionen ist ein aktives ExpressVPN-Abonnement erforderlich, das separat erhältlich ist).

