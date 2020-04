VPN vs. Remote-Desktop

In jeder Umgebung mit Remote-Desktops befinden sich in der Regel physische Computer in den Räumlichkeiten eines Unternehmens, auf die aus der Ferne zugegriffen wird. In einer Umgebung, die VPNs verwendet, befinden sich die physischen Computer in den Händen der Benutzer, erscheinen dem Netzwerk jedoch wie vor Ort.

In beiden Fällen muss die Verbindung zwischen dem Netzwerk und seinen Benutzern verschlüsselt werden.