Das in Brave integrierte VPN bietet zwar den Benutzern des Brave-Browsers entsprechenden Schutz, es bestehen jedoch einige wesentliche Unterschiede zu einem Premium-VPN-Angebot. Erstens bietet es keine große Auswahl an Serverstandorten, um den Standort flexibel verbergen zu können. Zweitens bietet es derzeit keinen Notschalter für das Netzwerk – dieser wird jedoch derzeit entwickelt.

Mit der ExpressVPN-Erweiterung für Brave können Sie Ihren Aufenthaltsort für sich behalten und ganz in Ruhe surfen. Wenn Sie sich mit einem der Serverstandorte von ExpressVPN verbinden, erhalten Sie eine neue IP-Adresse und können somit vorgeben, sich in einem anderen Land zu befinden. Vermeiden Sie die standortbedingte Preisdiskriminierung und sorgen Sie dafür, dass Ihre Identität geschützt ist.

