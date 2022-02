Ver Now TV con una VPN

Desafortunadamente, no. Now es una plataforma de streaming en vivo y video a la carta para televidentes del Reino Unido, que funciona por suscripción y pertenece al Sky Group. Para acceder a Now, deberá crear una cuenta y adquirir la membresía que mejor se adapte a usted. A continuación, ExpressVPN complementa su cuenta existente de Now para ayudarle a ver sus contenidos de manera segura, y a velocidades increíbles.