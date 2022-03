สตรีม Now TV ด้วย VPN

น่าเสียดายที่ไมเป็นเช่นนั้น่ Now เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแบบสดและวิดีโอออนดีมานด์ประเภทสมัครสมาชิกสำหรับผู้ชมในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sky Group ในการเข้าถึง Now คุณจะต้องสร้างบัญชีและชำระเงินการสมัครสมาชิกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ จากนั้น ExpressVPN จะช่วยเสริมบัญชี Now ที่คุณมีอยู่ เพื่อช่วยให้คุณรับชมเนื้อหาได้อย่างปลอดภัยด้วยความเร็วระดับสูง

Now (เดิมชื่อ Now TV) เป็นบริการสตรีมมิ่งของ Sky ผู้ให้บริการทีวีของอังกฤษ Now มอบสตรีมละครล่าสุด ภาพยนตร์ และการแข่งขันกีฬาสดจากภายในสหราชอาณาจักร ตลอดจนเนื้อหาจากประเทศอื่น ๆ

รับชมรายการล่าสุดและการแข่งขันกีฬาสดทางช่อง UK Now (เดิมคือ Now TV) สตรีมอย่างปลอดภัยด้วย VPN ที่เสริมประสิทธิภาพให้ทำงานร่วมกับ Now TV

