Streama Now TV med ett VPN

Det är det tyvärr inte. Now, som är en del av Sky Group, är en abonnemangstjänst för livestreaming och video on demand för tittare i Storbritannien. För att komma åt Now behöver du skapa ett konto och köpa ett medlemskap som passar dina behov. ExpressVPN fungerar som ett komplement till ditt befintliga Now-konto och hjälper dig komma åt innehåll säkert och i blixtsnabba hastigheter.

Now (tidigare känt som Now TV) är en streamingtjänst som ägs av den brittiska TV-leverantören Sky . Now sänder de senaste dramaserierna, filmerna och livesportevenemangen från Storbritannien såväl som innehåll från andra länder.

Logga in på ditt Now TV-konto och streama allt du vill.

Titta på de senaste TV-programmen och livesportsändningarna på den brittiska kanalen Now (tidigare Now TV). Streama säkert med ett VPN som är optimerat för att fungera med Now TV.

