Hvordan en VPN fungerer

ExpressVPN er en betroet VPN service der forbedrer din sikkerhed online. ExpressVPN lader dig komme sikkert online med en anden IP adresse, og den krypterer også din internetforbindelse, så andre kan ikke se dine data under transit, uanset om du er i Warszawa, Wrocław eller udenlands.

Brug af ExpressVPN betyder at din internetudbyder kun ser krypteret traffik der kommer til vores servere, så de kan ikke se dine browsingdata eller tracke de hjemmesider du har besøgt. Det er en god måde at tilføje et ekstra sikkerhedslag til din forbindelse til en fornuftig pris.