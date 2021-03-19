En iyi mobil VPN
- Gizli ve güvenli bir şekilde gezinin, mesaj atın ve fotoğraf paylaşın
- Hareket halindeki bir yaşam tarzı için sorunsuz tasarım ve güvenilirlik
- Hepsi bir arada uygulamada şifre yöneticisi ve reklam engelleyici
- Gizli ve güvenli bir şekilde gezinin, mesaj atın ve fotoğraf paylaşın
- Hareket halindeki bir yaşam tarzı için sorunsuz tasarım ve güvenilirlik
- Hepsi bir arada uygulamada şifre yöneticisi ve reklam engelleyici
30 günlük para iade garantisi
Mobil VPN nasıl çalışır?
Mobil VPN, akıllı telefonunuza veya tabletinize indirdiğiniz bir uygulamadır. Sadece uygulamayı ve VPN'i açın; cihazınızda iki ana şeyi yapar:
Mobil VPN trafiğinizi şifreler. Cihazınızda ExpressVPN'i açtığınızda, tüm internet trafiğiniz şifrelenir, bu da hedeflenen alıcı dışında trafiğinizi hiç kimsenin okuyamayacağı anlamına gelir. Etkinliğinizi koruduğunuz üçüncü taraflar arasında internet servis sağlayıcınız, hükümet gözlemcileri ve hatta bilgisayar korsanları yer alır.
Mobil VPN IP adresinizi değiştirir. Gerçek IP'niz gizlenir ve bunun yerine size VPN şirketine ait olan ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bir IP adresi verilir. Bu, web sitelerinin etkinliğinizle size bağlantı kurmasını zorlaştırır ve gerçek konumunuzdan farklı bir yerdeymiş gibi görünmenize neden olabilir.
VPN, sanal konumunuzu değiştirme yeteneği sayesinde ülkeniz tarafından sansürlenen veya okulunuz veya iş yerinizin Wi-Fi ağı tarafından engellenen sitelere ve hizmetlere erişmenizi de sağlar.
Mobil VPN nasıl kurulur
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun
Sipariş sayfasını ziyaret edin ve size uygun seçeneği seçin. Tüm planlarımız tamamen 30 günlük para iade garantimiz kapsamındadır.
2. Adım
Mobil VPN uygulaması indirin
ExpressVPN uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirip yükleyin. Bunu Google Play Store veya Apple App Store aracılığıyla yapabilirsiniz.
3. Adım
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Sadece Aç Düğmesine bastığınızda bağlantınız için en iyi konuma anında bağlanacaksınız. Veya küresel ağımızdan birini de seçebilirsiniz.
ExpressVPN mobil VPN ile daha iyi deneyim
Mobil cihazlar için en iyi VPN, internet deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi teknolojiye ve gelişmiş özelliklere sahip ExpressVPN'dir. İster bir iOS VPN'e ister Android'iniz için bir VPN'e ihtiyacınız olsun, ExpressVPN yanınızdadır.
Gizliliğinizi korumak için yenilikler
Sınıfının en iyisi şifrelemeyi kullanarak çevrimiçi trafiğinizi internet servis sağlayıcınız ve bilgisayar korsanları gibi üçüncü taraflardan koruyoruz. Yenilikçi sunucu teknolojimiz etkinliğinizi kaydetmeyecek şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle yasal olarak zorunlu olsanız bile kimseye ne yaptığınızı söyleyemeyiz.
Hizmetlere erişim için etkin engel kaldırma
Yüksek hızlar, pürüzsüz, sorunsuz izleme
VPN'ler internet hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olsa da ExpressVPN, iOS veya Android cihazlarınızda neredeyse hiç fark görmeyeceğiniz şekilde optimize edilmiştir. Bu, güçlü çevrimiçi güvenliğin keyfini çıkarırken daha az ara belleğe alma ve bekleme anlamına gelir.
Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin
ExpressVPN'in gelişmiş koruma özellikleri, çevrimiçi deneyiminizi özelleştirmenize ve şirketlerin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına almanıza olanak tanır. Threat Manager ile izleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleyin, izinsiz giren görüntülü reklamları gizleyin ve çocuklarınızı müstehcen içerikten koruyun.
Aynı anda 8 cihaza bağlayın
Bir ExpressVPN aboneliğiyle VPN'i aynı anda sekiz cihaza kadar kullanabilirsiniz. Bu, evinizdeki her mobil cihazda VPN kullanmayı kolaylaştırarak tüm ailenizi internette korur.
Lightway, son teknoloji protokolümüz
ExpressVPN'in özel protokolü Lightway, güçlü güvenlik ve güvenilir VPN bağlantılarıyla mobil cihazlarınızda üstün bir internet deneyimi sunar. Asansörde internet bağlantınız mı koptu? Wi-Fi ağlarını mı değiştiriyorsunuz? Lightway ile VPN'iniz, tekrar çevrimiçi olduğunuzda genellikle bir saniyeden çok daha kısa bir sürede açılabilir.
Dahili şifre yöneticisiyle daha iyi değer
Tam özellikli bir şifre yöneticisi olan ExpressVPN Keys, Android ve iPhone için ExpressVPN uygulamalarının içine yerleştirilmiştir. Bir şifre yöneticisiyle, tüm oturum açma bilgilerinize erişmek için yalnızca bir şifreyi hatırlamanız gerekir. Sır vermeyen şifrelemeyle korunuyorlar, dolayısıyla Keys hesabınıza yalnızca siz girebilirsiniz; hatta biz bile giremeyiz. Ve bunu kullanmanın ekstra bir maliyeti yoktur.
Neden mobil VPN kullanmalısınız?
Telefonlarımızı arkadaşlarımıza ve ailemize mesaj göndermek, video izlemek ve müzik dinlemek, sosyal medyaya girmek, oyun oynamak, bankacılık işlemleri yapmak, fotoğraf çekmek ve haritalarda gezinmek gibi günlük işler için kullanıyoruz.
Giderek daha mobil hale gelen bir dünyada, VPN, evinizin dışında çevrimiçi olduğunuzda belirli riskleri ve rahatsızlıkları azaltmak için faydalıdır:
Herkese açık Wi-Fi güvenliği. Havalimanlarında ve kafelerde ücretsiz Wi-Fi güvenli olmayabilir, bu da saldırganın çevrimiçi ortamda ne yaptığınızı görmesini kolaylaştırır. VPN bağlantınızı şifreleyerek tüm çevrimiçi trafiğinizi meraklı gözlerden korur.
Güvenle ve özgürce seyahat edin. Yurt dışına çıktığınızda favori uygulamalarınızın engellendiğini görebilir ve monitörlerin hareketlerinizi izleme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. VPN, casuslardan korunmanıza yardımcı olur ve sansürü atlamanıza olanak tanır.
Konumunuzu gizli tutun. Çevrimiçi takip, gerçek hayatta takip edilmeye yol açabilir. VPN size yeni bir IP adresi verir, bu da web sitelerine ve uygulamalara farklı bir konumda görünmenizi sağlar.
Hız, güvenlik ve tam erişim için VPN sunucuları
Bir VPN hizmetine bağlandığınızda, gerçekten kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine giderken ve bu uygulamalardan internet trafiğinizi şifreleyen ve şifrelerini çözen fiziksel bir donanım parçası olan bir VPN sunucusuna bağlanıyorsunuz. Sunucu ağımız sizlere en iyi internet deneyimini yaşatmak için titizlikle tasarlanmıştır.
Geniş kapsamlı sunucu konumları
Sunucu konumlarımız çok ve çeşitlidir; bu sayı 105 ülkeyi kapsıyor ve giderek artıyor. İster belirli bölgelerle sınırlı bir web sitesine erişmek ister kendi ülkenizdeymiş gibi görünürken internet gezintinizi korumak isteyin, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulabileceksiniz.
Daha hızlı hizmet için 10 Gbps sunucular
Tek VPN sunucusunun sürekli değişen talepleri olan birden fazla kullanıcıdan gelen trafiği yönetebilmesi gerekir. Bant genişliğinin bu kadar önemli olmasının nedeni budur: Bir sunucunun her saniye iletebileceği toplam veri miktarı anlamındadır. Sunucularımız için bu, saniyede 10 Gigabit (10 milyar bit) olan 10 Gbps'dir; bu, daha az yoğunlukla daha fazla trafiği ve dolayısıyla daha iyi hızları işleyebilir.
Sizi gizli tutmak için tasarlanmış sunucu teknolojisi
Kullanıcılarımızın internet etkinliklerinin kayıtlarını tutmamaya kararlıyız ve sunucu sistemimizi bu hedefi güçlendirecek şekilde tasarladık. Biz buna TrustedServer adını veriyoruz; hiçbir zaman sabit diske yazmayan ve yalnızca RAM kullanan bir sistem. Bu, herhangi bir kişisel verinin kazara bir sunucuya kaydedilmesi durumunda, sistem yeniden başlatıldığında tüm verilerin silinmesine olanak tanır. Bağımsız olarak denetlenen TrustedServer'ın ayrıntılı incelemesini okuyun.
ExpressVPN hakkında insanlar ne söylüyor
SSS: Mobil VPN hakkında
En iyi mobil VPN'i nasıl seçersiniz?
Bir VPN hizmeti seçerken dikkate alınması gereken en önemli şey güvendir. Güvenilir bir VPN sağlayıcısı:
gizlilik politikasında şeffaftır
sistemlerini kişisel verilerin saklanmasını önleyecek şekilde tasarlar
İnternet gizliliği ve dijital özgürlüğe tutarlı bir bağlılık gösterir
Sonrasında VPN sunucusu konumları, sahip olduğunuz tüm cihazlarla uyumluluk ve sınırsız bant genişliği gibi ihtiyacınız olan özelliklere göre VPN'inizi seçersiniz. Bir VPN hizmetini değerlendirmenin çeşitli yolları hakkında bilgi edinin.
Ücretsiz bir mobil VPN var mı?
Piyasada ücretsiz mobil VPN'ler bulunsa da, herhangi bir bant genişliği sınırı olmadan üstün hız, güvenlik ve kararlılık için optimize edilmiş bağlantılar sağlayan ExpressVPN gibi bir hizmetle eşleşemezler. 105 ülkede seçim yapabileceğiniz küresel sunucu konumları sunarken, güçlü şifreleme ile çevrimiçi trafiğinizi güvende tutuyoruz. Ayrıca canlı sohbet ve e-posta yoluyla 7/24 müşteri desteğimize erişebilirsiniz.
VPN'i mobil verilerle kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN'i ister ev veya ofis Wi-Fi'ı, ister herkese açık Wi-Fi veya mobil veri olsun, herhangi bir internet bağlantısında kullanabilirsiniz.
Mobil erişim noktası kullanırken neden VPN'e bağlanamıyorum?
Hem Android hem de iOS, cihazlarınızın VPN bağlantısını paylaşmasını engeller. Telefonunuz bir VPN'e bağlıysa ve mobil erişim noktası açıksa, mobil erişim noktanızı kullanan diğer tüm cihazlar internete bağlanabilir ancak VPN'iniz tarafından korunmaz.
Diğer cihazları korumak için ExpressVPN uygulamasını onlarda da indirip çalıştırmanız yeterlidir. Tek bir abonelik aynı anda 8 cihaza kadar bağlamanıza olanak tanır!
Telefonumda her zaman VPN kullanmalı mıyım?
VPN'i her zaman açık tutmanız gerekmese de çevrimiçi trafiğinizin gizliliğini artırmak ve belirli siber saldırılardan korunmak için bunu yapmanız önerilir.
VPN'e sahipsdeniz birisi telefonunuzu hackleyebilir mi?
VPN, kusursuz bir çözüm olmasa da, özellikle herkese açık Wi-Fi ağlarında bilgisayar korsanlarına ve siber saldırılara karşı size daha fazla koruma sağlayabilir. Örneğin siber suçlular, kötü amaçlı bağlantılar ve uygulamalar aracılığıyla cihazınıza erişebilir.
VPN, siber saldırılara karşı olmazsa olmazdır, ancak güçlü bir parolayı iki faktörlü kimlik doğrulamayla eşleştirmek ve bilinmeyen bağlantılardan ve eklerden kaçınmak gibi diğer siber güvenlik uygulamalarını da her zaman uygulamalısınız.
Telefonlar için risksiz VPN
ExpressVPN'i sevin veya paranızı geri alın. Uğraş yok. 30 günlük para iade garantisi ile akıllı telefonunuz için ExpressVPN'i hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!