Mobil VPN nasıl çalışır?

Mobil VPN, akıllı telefonunuza veya tabletinize indirdiğiniz bir uygulamadır. Sadece uygulamayı ve VPN'i açın; cihazınızda iki ana şeyi yapar:

Mobil VPN trafiğinizi şifreler. Cihazınızda ExpressVPN'i açtığınızda, tüm internet trafiğiniz şifrelenir, bu da hedeflenen alıcı dışında trafiğinizi hiç kimsenin okuyamayacağı anlamına gelir. Etkinliğinizi koruduğunuz üçüncü taraflar arasında internet servis sağlayıcınız, hükümet gözlemcileri ve hatta bilgisayar korsanları yer alır.

Mobil VPN IP adresinizi değiştirir. Gerçek IP'niz gizlenir ve bunun yerine size VPN şirketine ait olan ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bir IP adresi verilir. Bu, web sitelerinin etkinliğinizle size bağlantı kurmasını zorlaştırır ve gerçek konumunuzdan farklı bir yerdeymiş gibi görünmenize neden olabilir.

VPN, sanal konumunuzu değiştirme yeteneği sayesinde ülkeniz tarafından sansürlenen veya okulunuz veya iş yerinizin Wi-Fi ağı tarafından engellenen sitelere ve hizmetlere erişmenizi de sağlar.