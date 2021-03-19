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  • Gizli ve güvenli bir şekilde gezinin, mesaj atın ve fotoğraf paylaşın
  • Hareket halindeki bir yaşam tarzı için sorunsuz tasarım ve güvenilirlik
  • Hepsi bir arada uygulamada şifre yöneticisi ve reklam engelleyici
  • Gizli ve güvenli bir şekilde gezinin, mesaj atın ve fotoğraf paylaşın
  • Hareket halindeki bir yaşam tarzı için sorunsuz tasarım ve güvenilirlik
  • Hepsi bir arada uygulamada şifre yöneticisi ve reklam engelleyici
ExpressVPN Edinin

30 günlük para iade garantisi

Someone using a phone with ExpressVPN.
Cep telefonlarında VPN kullanmanın faydaları.

Mobil VPN nasıl çalışır?

Mobil VPN, akıllı telefonunuza veya tabletinize indirdiğiniz bir uygulamadır. Sadece uygulamayı ve VPN'i açın; cihazınızda iki ana şeyi yapar:

Mobil VPN trafiğinizi şifreler. Cihazınızda ExpressVPN'i açtığınızda, tüm internet trafiğiniz şifrelenir, bu da hedeflenen alıcı dışında trafiğinizi hiç kimsenin okuyamayacağı anlamına gelir. Etkinliğinizi koruduğunuz üçüncü taraflar arasında internet servis sağlayıcınız, hükümet gözlemcileri ve hatta bilgisayar korsanları yer alır.

Mobil VPN IP adresinizi değiştirir. Gerçek IP'niz gizlenir ve bunun yerine size VPN şirketine ait olan ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bir IP adresi verilir. Bu, web sitelerinin etkinliğinizle size bağlantı kurmasını zorlaştırır ve gerçek konumunuzdan farklı bir yerdeymiş gibi görünmenize neden olabilir.

VPN, sanal konumunuzu değiştirme yeteneği sayesinde ülkeniz tarafından sansürlenen veya okulunuz veya iş yerinizin Wi-Fi ağı tarafından engellenen sitelere ve hizmetlere erişmenizi de sağlar.

Mobil VPN nasıl kurulur

1. Adım

ExpressVPN'e nasıl kayıt olunur
ExpressVPN'e kaydolun

Sipariş sayfasını ziyaret edin ve size uygun seçeneği seçin. Tüm planlarımız tamamen 30 günlük para iade garantimiz kapsamındadır.

2. Adım

Android için ExpressVPN uygulamasını indirin. İndirme işareti olan Android cihazlar.
Mobil VPN uygulaması indirin

ExpressVPN uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirip yükleyin. Bunu Google Play Store veya Apple App Store aracılığıyla yapabilirsiniz.

3. Adım

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Sadece Aç Düğmesine bastığınızda bağlantınız için en iyi konuma anında bağlanacaksınız. Veya küresel ağımızdan birini de seçebilirsiniz.

ExpressVPN mobil VPN ile daha iyi deneyim

Mobil cihazlar için en iyi VPN, internet deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi teknolojiye ve gelişmiş özelliklere sahip ExpressVPN'dir. İster bir iOS VPN'e ister Android'iniz için bir VPN'e ihtiyacınız olsun, ExpressVPN yanınızdadır.

Bağlantınızı bir VPN ile şifreleyin.

Gizliliğinizi korumak için yenilikler

Sınıfının en iyisi şifrelemeyi kullanarak çevrimiçi trafiğinizi internet servis sağlayıcınız ve bilgisayar korsanları gibi üçüncü taraflardan koruyoruz. Yenilikçi sunucu teknolojimiz etkinliğinizi kaydetmeyecek şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle yasal olarak zorunlu olsanız bile kimseye ne yaptığınızı söyleyemeyiz.

Hizmetlere erişim için etkin engel kaldırma

Nerede olduğunuza bağlı olarak sansür ve diğer kısıtlamalar, mobil cihazlarınızdaki web sitelerine, popüler uygulamalara ve videolara erişmenizi engelleyebilir. ExpressVPN, okul veya ofis Wi-Fi ağlarındakiler de dahil olmak üzere bu engelleri aşmanıza yardımcı olur.

ExpressVPN'in yüksek hızlı ağı YouTube TV için mükemmeldir

Yüksek hızlar, pürüzsüz, sorunsuz izleme

VPN'ler internet hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olsa da ExpressVPN, iOS veya Android cihazlarınızda neredeyse hiç fark görmeyeceğiniz şekilde optimize edilmiştir. Bu, güçlü çevrimiçi güvenliğin keyfini çıkarırken daha az ara belleğe alma ve bekleme anlamına gelir.

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Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin

ExpressVPN'in gelişmiş koruma özellikleri, çevrimiçi deneyiminizi özelleştirmenize ve şirketlerin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına almanıza olanak tanır. Threat Manager ile izleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleyin, izinsiz giren görüntülü reklamları gizleyin ve çocuklarınızı müstehcen içerikten koruyun.

Aynı anda 8 cihaza bağlayın

Bir ExpressVPN aboneliğiyle VPN'i aynı anda sekiz cihaza kadar kullanabilirsiniz. Bu, evinizdeki her mobil cihazda VPN kullanmayı kolaylaştırarak tüm ailenizi internette korur.

Hız göstergesine sahip bir dizüstü bilgisayar

Lightway, son teknoloji protokolümüz

ExpressVPN'in özel protokolü Lightway, güçlü güvenlik ve güvenilir VPN bağlantılarıyla mobil cihazlarınızda üstün bir internet deneyimi sunar. Asansörde internet bağlantınız mı koptu? Wi-Fi ağlarını mı değiştiriyorsunuz? Lightway ile VPN'iniz, tekrar çevrimiçi olduğunuzda genellikle bir saniyeden çok daha kısa bir sürede açılabilir.

ExpressVPN Keys: A password manager to secure all your accounts.

Dahili şifre yöneticisiyle daha iyi değer

Tam özellikli bir şifre yöneticisi olan ExpressVPN Keys, Android ve iPhone için ExpressVPN uygulamalarının içine yerleştirilmiştir. Bir şifre yöneticisiyle, tüm oturum açma bilgilerinize erişmek için yalnızca bir şifreyi hatırlamanız gerekir. Sır vermeyen şifrelemeyle korunuyorlar, dolayısıyla Keys hesabınıza yalnızca siz girebilirsiniz; hatta biz bile giremeyiz. Ve bunu kullanmanın ekstra bir maliyeti yoktur.

Illustration of man using phone with app UI

Neden mobil VPN kullanmalısınız?

Telefonlarımızı arkadaşlarımıza ve ailemize mesaj göndermek, video izlemek ve müzik dinlemek, sosyal medyaya girmek, oyun oynamak, bankacılık işlemleri yapmak, fotoğraf çekmek ve haritalarda gezinmek gibi günlük işler için kullanıyoruz.

Giderek daha mobil hale gelen bir dünyada, VPN, evinizin dışında çevrimiçi olduğunuzda belirli riskleri ve rahatsızlıkları azaltmak için faydalıdır:

  • Herkese açık Wi-Fi güvenliği. Havalimanlarında ve kafelerde ücretsiz Wi-Fi güvenli olmayabilir, bu da saldırganın çevrimiçi ortamda ne yaptığınızı görmesini kolaylaştırır. VPN bağlantınızı şifreleyerek tüm çevrimiçi trafiğinizi meraklı gözlerden korur.

  • Güvenle ve özgürce seyahat edin. Yurt dışına çıktığınızda favori uygulamalarınızın engellendiğini görebilir ve monitörlerin hareketlerinizi izleme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. VPN, casuslardan korunmanıza yardımcı olur ve sansürü atlamanıza olanak tanır.

  • Konumunuzu gizli tutun. Çevrimiçi takip, gerçek hayatta takip edilmeye yol açabilir. VPN size yeni bir IP adresi verir, bu da web sitelerine ve uygulamalara farklı bir konumda görünmenizi sağlar.

Hız, güvenlik ve tam erişim için VPN sunucuları

Bir VPN hizmetine bağlandığınızda, gerçekten kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine giderken ve bu uygulamalardan internet trafiğinizi şifreleyen ve şifrelerini çözen fiziksel bir donanım parçası olan bir VPN sunucusuna bağlanıyorsunuz. Sunucu ağımız sizlere en iyi internet deneyimini yaşatmak için titizlikle tasarlanmıştır.

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Geniş kapsamlı sunucu konumları

Sunucu konumlarımız çok ve çeşitlidir; bu sayı 105 ülkeyi kapsıyor ve giderek artıyor. İster belirli bölgelerle sınırlı bir web sitesine erişmek ister kendi ülkenizdeymiş gibi görünürken internet gezintinizi korumak isteyin, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulabileceksiniz.

Daha hızlı hizmet için 10 Gbps sunucular

Tek VPN sunucusunun sürekli değişen talepleri olan birden fazla kullanıcıdan gelen trafiği yönetebilmesi gerekir. Bant genişliğinin bu kadar önemli olmasının nedeni budur: Bir sunucunun her saniye iletebileceği toplam veri miktarı anlamındadır. Sunucularımız için bu, saniyede 10 Gigabit (10 milyar bit) olan 10 Gbps'dir; bu, daha az yoğunlukla daha fazla trafiği ve dolayısıyla daha iyi hızları işleyebilir.

Sizi gizli tutmak için tasarlanmış sunucu teknolojisi

Kullanıcılarımızın internet etkinliklerinin kayıtlarını tutmamaya kararlıyız ve sunucu sistemimizi bu hedefi güçlendirecek şekilde tasarladık. Biz buna TrustedServer adını veriyoruz; hiçbir zaman sabit diske yazmayan ve yalnızca RAM kullanan bir sistem. Bu, herhangi bir kişisel verinin kazara bir sunucuya kaydedilmesi durumunda, sistem yeniden başlatıldığında tüm verilerin silinmesine olanak tanır. Bağımsız olarak denetlenen TrustedServer'ın ayrıntılı incelemesini okuyun.

ExpressVPN Edinin

ExpressVPN hakkında insanlar ne söylüyor

App Store logosu.
App Store logosu.

5 üzerinden 4.7 oy aldı

Google Play logo.
Google Play logo.

5 üzerinden 4,4 puan aldı

Bu uygulamayı seviyorum. Dünya çapında yoğun bir şekilde seyahat ediyorum ve bu uygulama iletişimde kalmama yardımcı oluyor.
Mac, Google Play Store
2016'da başlayan bu VPN hizmetinin uzun süredir kullanıcısıyım ve harikalar yaratıyor.
Nakiboshi, Apple App Store
Dustin Greiger avatarı.
Dün @expressvpn hesabı aldım. Ülke dışına seyahat ediyorsanız mükemmel bir seçim!
Dustin Greiger
Nill088 avatarı.
Express'i güvenlik ve hız açısından, aslında her açıdan çok seviyorum. 👍
Nill088
Jon Narong avatarı.
@ExpressVPN uzaktan çalışırken gerçekten vazgeçilmez oldu.
Jon Narong
PC World logosu.
ExpressVPN'in performansı harika. İstikrarlı şekilde iyi hızlara sahip.
Techradar logosu.
Gizlilik için en iyi offshore VPN.
Huffpost logosu.
ExpressVPN test ettiğimiz en iyi VPN hizmeti.

SSS: Mobil VPN hakkında

En iyi mobil VPN'i nasıl seçersiniz?
Ücretsiz bir mobil VPN var mı?
VPN'i mobil verilerle kullanabilir miyim?
Mobil erişim noktası kullanırken neden VPN'e bağlanamıyorum?
Telefonumda her zaman VPN kullanmalı mıyım?
VPN'e sahipsdeniz birisi telefonunuzu hackleyebilir mi?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Hemen kurun

ExpressVPN mobil uygulamasına bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

ExpressVPN Edinin
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Telefonlar için risksiz VPN

ExpressVPN'i sevin veya paranızı geri alın. Uğraş yok. 30 günlük para iade garantisi ile akıllı telefonunuz için ExpressVPN'i hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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