VPN legal untuk diunduh dan digunakan di sebagian besar yurisdiksi di seluruh dunia dan digunakan secara luas oleh individu dan perusahaan untuk melindungi data mereka, termasuk di negara-negara dengan pemerintahan yang sangat ketat. Meski VPN mungkin dianggap tidak dianjurkan, banyak pemerintah secara diam-diam mendukung penggunaannya oleh pejabat, akademisi, atau bisnis agar tetap kompetitif di dunia yang saling terhubung. Melarang semua VPN bukanlah praktik yang praktis bagi negara.

Of course, illegal online activity is always illegal, whether you are using a VPN or not.