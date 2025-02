Phần lớn các khu vực pháp lý trên toàn thế giới cho phép tải xuống và sử dụng VPN. Nhiều cá nhân và công ty sử dụng VPN để bảo vệ dữ liệu của mình, kể cả ở các quốc gia có chế tài quản lý ở mức hạn chế cao. Ngay cả khi ngoài mặt có vẻ VPN không được khuyến khích sử dụng, nhưng nhiều chính phủ vẫn ngầm tán thành việc các quan chức, học giả hoặc doanh nghiệp sử dụng VPN để duy trì tính cạnh tranh trong thế giới kết nối. Việc các quốc gia cấm tất cả VPN là không thực tế.

Of course, illegal online activity is always illegal, whether you are using a VPN or not.