Η λήψη και η χρήση των VPN είναι νόμιμη στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιοδοσιών σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιούνται ευρέως από ιδιώτες και εταιρείες για την online προστασία των δεδομένων τους, ακόμη και σε χώρες με ακραία συντηρητικές κυβερνήσεις που εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα. Ακόμα και όταν τα VPN μπορεί να θεωρούνται αποθαρρυντικά, πολλές κυβερνήσεις υποστηρίζουν σιωπηρά τη χρήση τους από αξιωματούχους, ακαδημαϊκούς ή επιχειρήσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο. Απλώς, η απαγόρευση όλων των VPN από τις χώρες, δεν είναι πρακτικά εφικτή.

Of course, illegal online activity is always illegal, whether you are using a VPN or not.