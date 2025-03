VPN мрежите са законни за изтегляне и използване в по-голямата част от юрисдикциите по света и се използват широко от физически лица и компании за защита на техните данни, включително в страни със силно ограничителни правителства. Дори когато VPN може да се възприемат като непрепоръчителни, много правителства мълчаливо одобряват използването им от длъжностни лица, академици или фирми, за да останат конкурентоспособни в един взаимосвързан свят. Просто не е практично държавите да забраняват всички VPN мрежи.

Of course, illegal online activity is always illegal, whether you are using a VPN or not.