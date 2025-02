VPN-urile sunt legale pentru descărcare și utilizare în cea mai mare parte a jurisdicțiilor din întreaga lume și sunt utilizate la scară largă de persoane și companii pentru a-și proteja datele, inclusiv în țările cu guverne foarte restrictive. Chiar și în cazul în care VPN-urile pot fi considerate nepermise, multe guverne tolerează în mod tacit utilizarea lor de către oficiali, academicieni sau întreprinderi pentru a rămâne competitive într-o lume interconectată. Pur şi simplu nu este practic ca ţările să interzică toate VPN-urile.

Of course, illegal online activity is always illegal, whether you are using a VPN or not.